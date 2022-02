Braisaz-Bouchet vince l'oro Olimpico nella mass start femminile di biathlon a Beijing 2022, Wierer lontana dal podio

Partenza in linea femminile: esulta la Francia

Justine Braisaz-Bouchet ha la meglio in una gara pazza, condizionata dal forte vento che cambia le carte in tavola soprattutto al terzo poligono. Brava la transalpina ad approfittarne, nonostante sembrasse fuori gara dopo 3 errore nelle prime due sessioni di tiro. Nella terza, che si dimostra molto selettiva a causa proprio del vento che ferma di fatto una Marte Olsbu Roeiseland e una Tiril Eckhoff in fuga, la francese esce dal poligono senza errore trovando una finestra meteo favorevole e facendo il vuoto. Nemmeno un errore nell'ultima frazione mette in pericolo il suo oro, che arriva con un rassicurante vantaggio di 15 secondi su Eckhoff.

Bronzo per l'altra norvegese Roeiseland, che chiude i suoi Giochi Invernali di Beijing 2022 con 5 medaglie (3 ori e 2 bronzi).

Dorothea Wierer finisce di fatto fuori gara già dopo il primo poligono, dove commette due errori che ripeterà poi in tutte le altre sessioni di tiro per un totale di 8.

Il programma femminile del biathlon si è quindi ufficialmente concluso con la gara odierna.

LA TOP 10 DELLA MASS START FEMMINILE DI BIATHLON - OLIMPIADI PECHINO 2022

1 - Justine BRAISAZ-BOUCHET (FRA) 40:18.0

2 - Tiril ECKHOFF (NOR) +15.3

3 - Marte Olsbu ROEISELAND (NOR) +34.9

4 - Marketa DAVIDOVA (CZE) +53.4

5 - Kristina REZTSOVA (ROC) +1:11.0

6 - Julia SIMON (FRA) +1:22.6

7 - Yuliia DZHYMA (UKR) +1:25.7

8 - Franziska PREUSS (GER) +1:26.4

9 - Elvira OEBERG (SWE) +1:37.7

10 - Hanna SOLA (BEL) +1:39.2

22 - Dorothea WIERER (ITA) +3:23.0

TUTTI I PODI DEL BIATHLON FEMMINILE ALLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022

SPRINT 7,5KM

1 - Marte Olsbu ROEISELAND (NOR)

2 - Elvira Oeberg (SWE)

3 - Dorothea WIERER (ITA)

INSEGUIMENTO 10KM

1 - Marte Olsbu ROEISELAND (NOR)

2 - Elvira Oeberg (SWE)

3 - Tiril ECKHOFF (NOR)

INDIVIDUALE 15KM

1 - Denise HERRMANN (GER)

2 - Anais CHEVALIER-BOUCHET (FRA)

3 - Marte Olsbu ROEISELAND (NOR)

MASS START 12,5KM

1 - Justine BRAISAZ-BOUCHET (FRA)

2 - Tiril ECKHOFF (NOR)

3 - Marte Olsbu ROEISELAND (NOR)

STAFFETTA 4x6KM

1 - Svezia

2 - ROC

3 - Germania

