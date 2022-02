Olimpiadi, curling: ancora due vittorie per l'Italia che vola da sola in testa al girone

Curling, Olimpiadi Pechino 2022: Italia stellare contro Norvegia e Repubblica Ceca

Dopo il duplice successo arrivato ieri, il doppio misto azzurro di curling prosegue il suo cammino perfetto. Amos Mosaner e Stefania Constantini centrano infatti altre due importanti vittorie in altrettanti match contro Norvegia e Repubblica Ceca, portandosi così da soli in vetta al gruppo a punteggio pieno.

Questa fase del torneo, che prevede un girone unico, vede 10 squadre in gara che si stanno sfidando tutte tra di loro. Al termine dei vari incroci, passeranno il turno le prime 4 che si affronteranno poi in semifinale. Alla luce di questo avvio da favola, per il duo tricolore potrebbe anche bastare una sola vittoria nelle rimanenti 5 partite per avanzare. Con almeno altri 2 successi, l'approdo tra le top 4 sarebbe invece matematico.

La coppia del Belpaese, alla prima partecipazione Olimpica assoluta, tornerà sul ghiaccio dell'Ice Cube domani, sabato 5 febbraio, alle 14.05 (ora cinese, +7 rispetto all'Italia) contro Australia e alle 20.05 contro la Gran Bretagna.

Curling, doppio misto Olimpico: Italia - Norvegia 11-8

Un successo in rimonta contro una formazione molto quotata, che a PyeongChang 2018 si era aggiudicata il bronzo. Un match che dimostra come le due vittorie di ieri contro Stati Uniti e Svizzera non fossero assolutamente un caso.

Un confronto che svolta al quinto end, dopo l'intervallo, quando gli azzurri si portano sul 7-6. Nel sesto end arrivano errori decisivi per gli scandinavi che si mostrano disuniti, permettendo all'Italia di portarsi sul 9-6. Nel penultimo turno i norvegesi si avvicinano a una lunghezza di ritardo, ma Mosaner e Constantini non si scompongono e nell'ultima mano, con il tiro finale a favore, mettono in cassaforte il risultato firmando l'11-8 che chiude la contesa.

Curling, doppio misto Olimpico: Italia - Repubblica Ceca 10-2

Tutto facile per gli azzurri nel secondo incontro, dove non hanno problemi contro una Repubblica Ceca di fatto mai in partita. Perfetti Mosaner e Constantini, che riescono a rubare ben due mani ai loro rivali dilagando invece negli end in cui hanno a disposizione l'ultimo tiro.

Sul 10-2, al termine del sesto end, i cechi decidono di abbandonare anzitempo la contesa certificando così la vittoria azzurra in anticipo.

Le parole degli azzurri al termine della terza e della quarta vittoria delle Olimpiadi Invernali 2022

Stefania Constantini commenta così la vittoria sulla Repubblica Ceca e non solo. "Penso che questa sia stata la migliore partita che abbiamo giocato. Abbiamo fatto il tiro giusto in ogni momento. Siamo stati degli squali. Quando loro hanno fatto qualche errore noi eravamo lì. Questa è stata la chiave. Abbiamo davvero fatto la nostra miglior prestazione. Quando l'avversario fa un errore, siamo pronti a cogliere l'occasione". Sulla possibilità di vincere una medaglia: "Ci stiamo concentrando a fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile. Penso che stiamo facendo bene. Mi piace molto giocare con Amos e penso che questa sia la chiave. È importante per noi concentrarci sul presente e non pensare troppo al futuro".

"In Italia il curling non è così conosciuto. Ora abbiamo molti fan che ci seguono, quindi penso sia molto importante e ci sta aiutando a migliorare il movimento".

Amos Mosaner: "Sono le Olimpiadi. Non è un torneo che si gioca ogni anno. Le Olimpiadi arrivano un anno ogni quattro e quindi sono importanti, soprattutto perché le prossime saranno in Italia. Cercheremo di fare un buon lavoro per le persone che ci guardano e cercheremo di impressionarle attraverso il nostro sport".