Federica Brignone verso la combinata alpina alle Olimpiadi di Beijing 2022

Federica Brignone: "Concentrata sui prossimi appuntamenti"

Si avvicina l'appuntamento con la combinata alpina, l'evento di sci alpino che comprende una prova di discesa libera e una di slalom. A prendere parte alla gara ci sarà anche Federica Brignone, che nelle scorse ore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni attraverso i canali ufficiali della Federazione Italiana Sport Invernali:

"Dopo avere preso parte a tutte le gare e alle prove presenti nel programma Olimpico sin qui disputate con una costanza di rendimento ad alto livello, voglio continuare a rimanere concentrata sui prossimi appuntamenti che mi attendono questa settimana. L'Olimpiade di Milano-Cortina 2026 è un obiettivo a cui tiene qualsiasi sciatore italiano, nella culla degli sport invernali che sono le montagne italiane. In questo momento della carriera preferisco però concentrarmi sulla stagione in corso dove ho vinto fin qui una medaglia d'argento Olimpica in gigante e occupo la terza posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo. Ma soprattutto, non ho pensato a una mia eventuale presenza fra quattro anni nelle vesti di atleta, ambassador o tifosa in un'Olimpiade che farà molta attenzione alla sostenibilità ambientale, un aspetto che mi tocca da vicino. Quel che è certo è che non mi perderò Milano-Cortina 2026 per nessun motivo al mondo".

Dopo l'argento conquistato in gigante, la valdostana è invece rimasta giù dal podio in super-g, arrivando settima nella gara vinta da Lara Gut-Behrami.

Brignone non ha inoltre gareggiato oggi nella discesa libera vinta nuovamente dalla sciatrice svizzera.

Sci alpino alle Olimpiadi: il programma delle gare

Sede: Centro nazionale di sci alpino di Yanqing

Gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (+7 rispetto all'Italia). I dettagli del programma sono soggetti a modifiche con breve preavviso.

Mercoledì 16 febbraio

10:15/13:45 Slalom maschile

Giovedì 17 febbraio

10:30/14:00 Combinata femminile

Sabato 19 febbraio

11:00 Slalom parallelo a squadre miste

