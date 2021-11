Come sarà l'evento a squadre misto di aerials, nello sci freestyle, a Beijing 2022?

Gli eventi misti sono capaci di regalare le competizioni più accese e le trame più emozionanti dei Giochi Olimpici Invernali. Pechino 2022 ne conterà nove – di cui quattro nuovi – tra cui l'unico evento misto di sci freestyle: gli aerials a squadre miste.

Il 10 febbraio 2022, il mondo scoprirà i nomi delle prime medaglie Olimpiche dell'evento. La prova sarà sicuramente una battaglia entusiasmante a cui si aggiunge la componente della strategia di squadra alla tecnica e alla creatività tipiche degli aerials.

Scopri il formato, quando e dove seguire le gare, le novità sull'evento e i nomi da tenere d’occhio nell’evento a squadre miste di Pechino 2022.

Jia Zongyang Foto di 2018 Getty Images

Formato aerials misto a squadre di sci freestyle

Sebbene l'evento farà il suo debutto Olimpico a Pechino 2022, quella degli aerials a squadre miste è una prova presente nel programma della Coppa del Mondo di sci freestyle FIS dalla stagione 2014/15, e nei Campionati del mondo FIS dal 2019.

Ogni squadra è composta da tre membri, con almeno uno di ogni sesso. Pertanto, le squadre possono scegliere se avere due uomini e una donna o viceversa. I singoli punteggi individuali vengono sommati e la squadra con il punteggio complessivo più alto vince.

A Pechino 2022, tutti i NOC con almeno una donna e un uomo idonei per le competizioni individuali dei salti avranno l'opportunità di entrare nella terna per il misto a squadre. La competizione sarà composta da almeno otto squadre.

Quando e dove seguire le gare di aerials a squadre miste di Beijing 2022

Gli aerials a squadre miste si svolgeranno il 10 febbraio, con la prima finale alle 19:00 ora locale. La seconda finale inizia alle 19:50, e deciderà le prime medaglie Olimpiche dell'evento.

Il pubblico cinese potrà guardare le gare al Genting Snow Park, la sede dello sci e dello snowboard freestyle a Pechino 2022.

Quali sono le novità nei salti a squadre miste? Ce lo spiega una specialista Olimpica

A differenza della maggior parte degli eventi misti, in cui il numero di uomini e donne in competizione è lo stesso, l'evento misto a squadre di aerials ha l'elemento intrigante di consentire alle squadre di scegliere se avere due donne e un uomo o viceversa.

Alcuni potrebbero pensare che tutte le squadre opteranno per inserire due uomini, ma non è così autormatico. L'Australia ha vinto due medaglie ai Mondiali con due donne nel misto. In effetti, inserire due donne può essere una buona strategia, a seconda di come composta la squadra e dei punti di forza di ogni sciatrice.

"Se quello che si cerca è solidità, due ragazze possono dare molta, molta solidità", ha detto a TeamUsa.org la tre volte Olimpica Ashley Caldwell (USA).

I trick degli uomini tendono ad essere più rischiosi, il che potrebbe portare a una caduta. In un evento a squadre, qualsiasi errore ti mette fuori dai giochi per le medaglie. D'altra parte, prendersi dei rischi è essenziale per vincere qualsiasi evento di sci freestyle. Sta a ciascuna squadra decidere come bilanciare al meglio i propri talenti.

Ashley Caldwell Foto di 2018 Getty Images

Chi tenere d’occhio?

Ci vuole una squadra eccezionale per vincere gli aerials a squadre miste, e ci sono già alcuni NOC che arriveranno a Pechino 2022 come favoriti. Il ROC è uno dei migliori contendenti per il podio, dopo aver vinto il Campionato del Mondo di quest'anno con Liubov Nikitina, Pavel Krotov e Maxim Burov - Campione del mondo individuale nel 2019 e nel 2021.

Il ROC ha anche conquistato il bronzo nel 2019 – con Nikitina e Burov in squadra – e ha vinto ben sette medaglie ai Mondiali nell'evento a squadre miste.

La Svizzera è una forza emergente, grazie all'oro (2019) e all'argento (2021) negli ultimi due Campionati del Mondo. Carol Bouvard e Noé Roth hanno gareggiato in entrambi i tornei, con Pirmin Werner che ha sostituito Nicolas Gygax quest'anno.

Ultimo ma sicuramente non meno importante, è la squadra cinese, specialmente per il fattore casa. Tutte le medaglie Olimpiche cinesi dello sci freestyle sono arrivate dagli aerials (un oro, quattro argenti e sei bronzi).

XU Mengtao è tra i migliori candidati per entrare a far parte della squadra cinese, grazie al suo curriculum che conta una medaglia d'argento Olimpica (Sochi 2014), un Campionato del mondo (2013) e tre Coppe del Mondo (2018, 2019 e 2020).

Anche JIA Zongyang – medaglia di bronzo nel maschile a Sochi 2014 e medaglia d'argento a PyeongChang 2018 – e il due volte Campione del mondo (2013, 2015) QI Guangpu potrebbero unire le forze per assicurarsi il primo oro Olimpico nei salti a squadre miste da padroni di casa.