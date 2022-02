Nathan Chen sui segreti di una medaglia d'oro "incredibile": concentrazione, amicizia e nessuna paura

Le medaglie d'oro pesano di più quando sono al collo.

“Sì è abbastanza pesante. Ancora non mi sembra vero", ha detto Nathan Chen il giorno dopo il suo trionfo nel pattinaggio di figura alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022.

"Ho sognato questo momento per molto tempo, ma non ho mai pensato che sarebbe stato qualcosa che potesse davvero concretizzarsi", aggiunge il 22enne, godendosi la medaglia da poco conquistata. "Non mi sembra ancora del tutto vero il fatto di avere questa medaglia al collo."

Meno di 24 ore prima, Chen aveva fatto quello che non era riuscito a fare quattro anni prima: mettere in mostra il suo miglior pattinaggio sul palcoscenico Olimpico, dall'apertura del programma corto alla chiusura del libero.

Sì, ci sono state delle difficoltà, ma invece di farsi portare fuori pista completamente, Chen si è adattato. Incredulo dopo la vittoria dell'oro, con la stessa faccia dubbiosa che aveva durante i primi accordi di "Rocket Man" la canzone del suo programma che risuonava dagli altoparlanti all'interno del Capital Indoor Stadium di Pechino.

"Stavo solo cercando di trasudare un'aria di fiducia per me stesso", ha spiegato. "A volte, quando decidi di fare qualcosa, anche se non ne hai voglia, il tuo corpo continuerà naturalmente a provare quella sensazione."

Messaggi utili che Chen ha continuato ad auto-inviarsi. Già in testa dopo il programma corto e quindi destinato a pattinare per ultimo in quello libero con i rivali Hanyu Yuzuru, Uno Shoma e Kagiyama Yuma che si erano tutti già esibiti tutti prima andando forte.

“Mi sono detto: ‘Va bene, divertiti. Sentiti sicuro e puoi riuscirci’. Ho iniziato il programma e poi è stato proprio come, 'Respira. Tieni il tuo corpo attaccato al ghiaccio.'"

Nathan Chen: 'Sapevo di aver fatto abbastanza'

Mentre l'allenatore Rafael Arutunian e i coreografi Shae-Lynn Bourne e Marie-France Dubreuil hanno aiutato Chen con gli aspetti esteriori del suo pattinaggio, il suo lavoro con lo psicologo sportivo Erik Potterat ha cambiato la sua mentalità.

"Mi è stato straordinariamente d'aiuto durante questi Giochi", ha detto Chen. “Una delle cose principali che mi è rimasta impressa e che ho cercato di ricordare a me stesso di godermi questa esperienza. Il solo fatto che io sia qui alle Olimpiadi è una dimostrazione che ce l'ho fatta, il resto di questo viaggio alle sta nel divertirmi e vivere a pieno questa avventura straordinaria".

In questi quattro anni, il suo approccio è cambiato; quando Chen è arrivato a PyeongChang 2018 ha affermato di aspirare solamente alla medaglia d'oro – niente di più. Questo approccio lo ha limitato, non facendolo riuscire a dare il massimo sia nel programma a squadre sia negli eventi individuali. È arrivato quinto.

A Beijing è stato più un approccio più "lascia che sia". Sì, era lì per lavorare sodo e fare del suo meglio, ma non poteva mettere la medaglia al collo prima che il lavoro fosse finito. Ogni passo – sul ghiaccio e fuori dal ghiaccio – doveva essere compiuto.

"I risultati non possono essere sotto mio controllo", ha detto. “A volte non ti sentirai necessariamente nel modo in cui vorresti sentirti. Per sentirti meglio, puoi fingere di sentirti in un certo modo e poi il tuo corpo ti seguirà in modo spontaneo. Quindi, sorridere e avere una posa sicura ti porta a questa maggiore consapevolezza. E anche se non ti senti al meglio, ti sentirai sicuro".

Mentre cercava di trovare la fiducia all'inizio, Chen non ha potuto fare a meno di scoppiare in un sorriso a metà del programma; pochi istanti dopo, poi, pura gioia - esultanza e sollievo - alla conclusione della sua esibizione, quando è stato chiaro che aveva fatto tutto ciò di cui c'era bisogno.

"È stato davvero speciale", ha detto di quel momento. “Immediatamente, ho pensato, 'Oh amico, al [singolo] flip! Vorrei poter tornare indietro e rifarlo'. Ma ovviamente sapevo di aver fatto abbastanza per assicurarmi la vittoria. E Raf mi ha detto: "Amico, l'unica cosa che non ho è un campione Olimpico". So quanto lo volesse, quindi sono davvero felice di aver fatto parte di questo viaggio con lui”.

Nathan Chen riceve la sua medaglia d'oro, Beijing 2022

Sulla sua meravigliosa esperienza di Beijing e su cosa verrà dopo

Chen sembra aver ottenuto proprio quello che voleva: vincere l'oro, sì, ma anche vivere l'esperienza con una mentalità che non aveva nel 2018. Nei giorni successivi è stato spesso tra il pubblico del pattinaggio di figura per sostenere i colleghi.

Chen non sta ancora pensando ai campionati del mondo il prossimo mese, non è ancora certo di partecipare . Ha in programma di tornare al college a Yale in autunno, chiaramente soddisfatto dell'esperienza Olimpica e di ciò che gli ha dato".

"Sono stato davvero fortunato a far parte di questa squadra Olimpica degli Stati Uniti", ha detto Chen. “Alcuni dei miei migliori amici dentro e fuori lo sport fanno parte di questa squadra ed è stato davvero meraviglioso poter condividere questi ricordi con loro. Due dei miei compagni di allenamento più stretti, Mariah Bell e Michal Brezina sono entrambi qui a queste Olimpiadi con Rafael, quindi è stato ancora più speciale.

Anche se non è sicuro di cosa accadrà esattamente dopo, Chen vuole che la sua esperienza sia un esempio: di duro lavoro e risultati, certo, ma soprattutto di un atleta che ha mantenuto la sua genuina passione e l'amore per lo sport.

Questo è il consiglio che vorrebbe trasmettere a tutti i giovani che desiderano avvicinarsi al pattinaggio artistico: trova l'amore e mantienilo.

"Penso che, indipendentemente dagli obiettivi che ti sei prefissato, la cosa più importante sia assicurarti di mantenere l'amore e la passione per questo sport", ha detto. “Ovviamente non sarà sempre una strada lineare e ci saranno alti e bassi. Nei momenti di crisi, penso che sia importante essere in grado di trovare una squadra e continuare a fare affidamento sui compagni e avere fiducia che la squadra ti supporti e ti aiuti nel tuo viaggio.