Nathan Chen a Beijing 2022: in gara il 4, 6, 8, 10 febbraio, pattinaggio di figura

Nathan Chen, il giovanissimo campione statunitense di pattinaggio artistico su ghiaccio, a soli 22 anni è pronto per il grande appuntamento con le Olimpiadi invernali di Beijing 2022. Il 4 e 6 febbraio gareggerà per il Team USA, mentre l’8 e il 10 febbraio si batterà per il titolo individuale. Consulta i record, i risultati e il programma delle esibizioni qui sotto.

Nathan Chen ha già messo al collo una medaglia Olimpica: il bronzo nella gara a squadre a Pyeongchang 2018. È al primo posto iridato nel 2018 e nel 2019: a diciott’anni, è il più giovane campione del mondo dopo Evgenij Pljuščenko nel 2001. Chen vince l’oro ai Campionati dei Quattro Continenti nel 2017, diventando il terzo pattinatore nella storia ad ottenere oltre 100 punti nel programma corto. Conquista anche il Grand Prix per tre volte, mentre una volta è secondo. Anche a livello nazionale, si aggiudica due Campionati statunitensi.

Nathan Chen è un pattinatore coraggioso, coreografico e atletico: le sue performance sul ghiaccio puntano a battere record su record. Sono tante le prime volte che lo caratterizzano. È il primo pattinatore nella storia ad aver mai atterrato cinque differenti tipi di salti quadrupli in competizione (quadruplo toe loop, salchow, loop, flip e lutz). Il primo ad aver eseguito due quadrupli lutz nello stesso programma, sette salti quadrupli puliti in una manifestazione, quattro salti quadrupli differenti in una competizione, cinque salti quadrupli in un programma libero. Primo pattinatore ad atterrare una combinazione quadruplo flip-triplo toe loop in competizione e otto salti quadrupli in gara, di cui sei nel programma libero.

A Pechino, Nathan Chen darà spettacolo e punterà a conquistare il podio individuale Olimpico.

Leggi anche: Le gare di Ester Ledecka a Beijing 2022: 8 febbraio, slalom gigante parallelo femminile.

Programma Nathan Chen, 4,6,8,10 febbraio

· Gara a squadre – pattinaggio singolo maschile – programma corto

4 febbraio 10:02-11:15 (ora Pechino, +7 rispetto all'Italia)

· Gara a squadre – pattinaggio singolo maschile – programma libero

6 febbraio 11:57-12:36 (ora Pechino)

· Pattinaggio singolo maschile – programma corto

8 febbraio 9:22-13:30 (ora Pechino)

· Pattinaggio singolo maschile – programma libero (assegnazione medaglie)

10 febbraio 9:37-13:27 (ora Pechino)

· Galà di esibizione

20 febbraio 12:00-14:30 (ora Pechino)

nathan-chen-GettyImages-1363681658 Foto di 2022 Getty Images

Dove vedere i Giochi Olimpici in diretta

Scopri dove guardare i Giochi Invernali nel tuo Paese.

Grazie ai broadcaster partner ufficiali dei Giochi, potrai seguire in diretta ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Ti faranno cogliere tutta l'emozione e lo spettacolo delle Olimpiadi, dal vivo e on demand, con l'offerta più completa e su misura, ovunque tu sia.