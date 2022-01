Monobob: come sarà il nuovo evento per sole donne al debutto Olimpico a Beijing 2022?

Chi ha detto che il bob può essere solo uno sport di squadra? Per la prima volta nella storia, i Giochi Olimpici Invernali ospiteranno a Pechino 2022 la gara di monobob - un evento individuale esclusivamente per donne.

Il termine deriva dalla parola greca "mónos" (singolo), e il monobob sarà l'evento singolo che avrà la missione di aumentare la partecipazione femminile nel bob Olimpico, andandosi ad aggiungere alla competizione a due femminile. Gli uomini hanno già due eventi a loro riservati: a quattro e a due maschile.

La competizione faceva parte del programma dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali (YOG) di Lillehammer 2016 e Losanna 2020, con la partecipazione di entrambi i sessi.

Vuoi sapere come sarà il monobob femminile a Pechino 2022, chi tenere d’occhio e quando inizia la competizione? Scopri di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Cosa c'è di nuovo nel monobob?

Mentre le squadre di bob si dividono tra loro i ruoli di spinta, guida e frenata, l'atleta di monobob deve fare tutto da sola, su una slitta che pesa almeno 162 kg.

“A volte ci si sente soli. Il bob pesa quasi quanto quello della gara a due femminile e hai bisogno di qualcuno che ti aiuti a trasportarlo", ha detto la due volte Olimpica Jazmine Fenlator-Victorian, della Giamaica.

La sfida è la stessa per tutti, però. “Il set up del monobob e tutte slitte sono standardizzati. Quindi tutto dipende da te come atleta e pilota, ed è una grande prova. Vincere non dipende da quanto sono portate al limite le attrezzature. Possiamo vedere subito chi è il top del top", ha detto la canadese Cynthia Appiah a Olympics.com nel 2020.

Cynthia Appiah Foto di 2017 Getty Images

Competere da sola è un deterrente? Non per Appiah. “Un enorme vantaggio del monobob è che sei tu e la tua persona. Se sbagli, dipende completamente da te", continua la canadese.

Fenlator-Victorian crede anche che ci sia meno pressione quando si gareggia in monobob.

“Se mi schianto, sono solo io. Non c'è la preoccupazione che c'è nell’a due, quando, come pilota, sei responsabile dell'altra persona."

"Ogni volta che dai un colpetto pensi 'Mi dispiace così tanto', ma quando sei da solo, è un pensiero che spazzi subito via."

Laura Nolte (GER) durante i Campionati del Mondo IBSF 2021 di monobob - 13 febbraio 2021 ad Altenberg, in Germania. Foto di 2021 Getty Images

Più diversità nel bob

Le donne hanno iniziato a gareggiare nel bob Olimpico a Salt Lake City 2002. Vent'anni dopo, il monobob ha dato alle atlete di bob di tutto il mondo la possibilità di lottare per più medaglie Olimpiche.

La statunitense Kaillie Humphries, una delle atlete di bob di maggior successo e grande sostenitrice della rappresentanza femminile in questo sport, ha accolto con entusiasmo il nuovo evento.

"È fantastico sapere che le donne hanno più possibilità di vincere medaglie, e vincere il primo Campionato del Mondo è stata solo la ciliegina sulla torta", ha detto. "Ho lavorato molto duramente per poter vincere entrambi gli eventi [monobob e a due]".

Oltre a migliorare la rappresentanza femminile, il monobob può essere un'opportunità per i Comitati Olimpici nazionali (NOC), che non hanno una grande tradizione negli sport invernali, di poter partecipare alla competizione Olimpica di bob femminile.

"È fantastico per lo sviluppo, per portare più nazioni nello sport", ha affermato Fenlator-Victorian.

Venti atlete parteciperanno all'evento Olimpico femminile di monobob. I quattro NOC meglio classificati potranno iscrivere due atlete. Altri 6 NOC con atlete già qualificate per la competizione a due donne possono iscrivere un’atleta ciascuno. Infine, sono state stanziate 6 quote per i NOC che non hanno una squadra qualificata nella competizione a due femminile.

Atlete da tenere d'occhio nel monobob

Attuale campionessa mondiale di monobob e due volte campionessa Olimpica di bob a due, Kaillie Humphries spera di essere la prima medaglia d'oro a cinque cerchi della disciplina. La statunitense ha rappresentato il Canada fino al 2020.

Durante la stagione 2021/22, Humphries ha vinto, a dicembre, la gara di Altenberg, in Germania, e l'ultima gara a St. Moritz, in Svizzera.

Un’altra delle migliori contendenti è sempre la statunitense Elana Meyers Taylor, 37 anni, tre volte medaglia Olimpica, che ha vinto la World Monobob Series nel 2021/22. Le canadesi Cythia Appiah e Christine de Bruin sono arrivate terza e quarta in classifica. L'australiana Breeana Walker è un'altra atleta protagonista di una grande stagione.

Tuttavia, non bisogna sottovalutare la Germania quando si parla di bob: la due volte Olimpionica Stephanie Schneider e Laura Nolte - medaglia d'oro nel monobob a Lillehammer 2016 - hanno vinto, rispettivamente, argento e bronzo agli ultimi Mondiali.

Programma del monobob femminile a Pechino 2022

La gara di monobob femminile inizierà il 13 febbraio alle 9:30 locali, con le prime due batterie. La terza e la quarta manche finale si disputeranno il giorno successivo, 14 febbraio alle ore 9:30. Intorno alle 11:45 - ora di Pechino - il mondo scoprirà le prime medagliate Olimpiche di monobob, ora del momento clou della premiazione nello Yanqing Sliding Center.