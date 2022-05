Mondo Duplantis: i miei piani per la stagione 2022 

Alzare l'asticella è proprio ciò che Armand ‘Mondo’ Duplantis è abituato a fare. In ogni senso.

La stella dell'atletica ha stabilito due record del mondo a marzo. Lo svedese ha infatti saltato 6.20m ai Campionati mondiali indoor qualche giorno dopo aver superato i 6.19m per la prima volta.

Alla domanda sui suoi obiettivi per la stagione 2022, la risposta è chiara: il primo titolo mondiale in Oregon a luglio e altri record del mondo.

Il detentore del record mondiale indoor e outdoor ha vinto l'oro Olimpico a Tokyo 2020, un titolo mondiale indoor ed è campione europeo a livello indoor e outdoor.

E poi c'è il titolo della Diamond League da difendere.

Piani: Diamond League a Doha, Eugene e Oslo

Due mesi dopo aver conquistato il titolo mondiale indoor, il 22enne è uno dei sette campioni Olimpici in carica che iniziano la stagione nella Diamond League a Doha.

Nel 2020 ha vinto tutte e 16 le sue gare, stabilendo tre record mondiali: 6,17m e 6,18m durante la stagione indoor.

Il momento clou è stato in occasione della Diamond League a Roma, dove ha superato i 6,15m, il salto all'aperto più alto della storia, battendo il record mondiale di Sergei Bubka che durava da 26 anni.

Ha aperto la stagione 2022 battendo due record mondiali indoor a Belgrado: la Diamond League gli offre un'altra chance di battere il record outdoor.

“Mi sono allenato davvero bene durante l'inverno e, sebbene sia all'inizio della stagione, penso che le condizioni a Doha favoriranno il salto. Ho superato i 5,82 m in questo evento nel 2020, quindi mi piacerebbe sicuramente avvicinarmi ai 6,00m questa volta", ha detto in un'intervista con gli organizzatori della Diamond League prima dell'inizio della stagione il 13 maggio.

A Doha, sfiderà il campione Olimpico di Londra 2012 Renaud Lavillenie, l'americano Chris Nilsen, che ha vinto l'argento dietro di lui a Tokyo, e il bronzo mondiale Piotr Lisek, della Polonia.

Due settimane più tardi, il 27-28 maggio, tornerà nel suo paese natale per il Prefontaine Classic di Eugene.

Affronterà gli altri medagliati di Tokyo, Nilsen e Thiago Braz Da Silva, il due volte campione del mondo Sam Kendricks e il francese Lavillenie.

Duplantis cercherà poi il terzo successo personale agli Oslo Bislett Games del 16 giugno, dove guiderà un gruppo di stelle che include il campione di Rio 2016 Braz, Lavillenie e Kendricks.

La Diamond League offrirà a Duplantis la messa a punto perfetta per i suoi campionati "in casa".

Il saltatore è nato in Louisiana da padre americano - Greg - e madre svedese - Helena - che supervisionano entrambi i suoi allenamenti.

L'atleta svedese dell'anno ha scelto di competere per la nazione nordica, dove è molto popolare. Di recente, nella contea di Dalarna, regione natale di sua madre, è stato eretto un cartello con il suo nome che misura la stessa altezza di uno dei suoi record mondiali - 6,19m - accanto a un noto prodotto dell'artigianato locale: il 'Dala horse'.

Duplantis: "Un saltatore migliore" dopo l'operazione all'occhio

Un'imponente celebrazione per un'impresa straordinaria da parte di un atleta che ha mantenuto una lunga tradizione di famiglia. Suo padre era un saltatore con l'asta a livello internazionale, e anche i suoi fratelli Andreas e Antoine praticavano questo sport. Ma è solo il giovane Duplantis, che ha iniziato quando aveva quattro anni, a restare aggrappato all'asta. Si è presentato al mondo quando ha scavalcato i 5,90m al Texas Relays di Austin nel 2017, a soli 17 anni.

Da allora, continua ad alzare l'asticella.

Adesso è più concentrato e stabile di prima. Vive a Stoccolma con la sua fidanzata, la modella Desiré Inglander.

Affrontare la nuova stagione con grande concentrazione.

Duplantis si è sottoposto a un intervento chirurgico agli occhi con il laser che gli ha cambiato la vita e "ha aperto un mondo completamente nuovo".

“La mia più grande paura è sempre stata quella che ci sarebbe stato un problema con le lenti a contatto nel mezzo di una competizione, specialmente nei grandi campionati... Che avrei fatto cadere una lente a contatto o qualcosa del genere. L'ho sempre avuto in mente e quel pensiero mi ha stressato. Alla fine è diventata un'idea fissa e ricorrente nella mia testa. Inoltre, non mi sono mai sentito a mio agio con le lenti a contatto, mi hanno sempre irritato un po' gli occhi", ha detto ad Aftonbaldet.

Con una cosa in meno di cui preoccuparsi in pista, l'obiettivo è volare più in alto che mai.

"Penso che l'operazione mi renderà un saltatore migliore. Soprattutto mi toglie una preoccupazione, quella paura che accada qualcosa che mi ha sempre divorato dentro".