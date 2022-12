Nell'ultima finale del torneo, l'Italia di Federico Mora, 'Tete' Martinenghi, Matteo Rivolta e Alessandro Miressi ha chiuso la rassegna su un podio che ritrova, non a caso, le tre migliori Nazionali di questa edizione: USA e Australia - in questa finale doppio oro e record mondiale - e, appunto, il quartetto azzurro.

Martinenghi è argento nei 50 rana, Cerasuolo sul podio per la doppietta azzurra

La finale dei 50 rana maschili regala la gioia di due azzurri sul podio: una doppietta che vede Martinenghi in piazza d'onore con 25.42, dietro a un Nic Fink che è stato decisamente la bestia nera dell'azzurro (vedasi la finale nei 100 rana). L'americano diventa campione del mondo in 25.38 con Simone Cerasuolo che si assicura il podio e il bronzo in 25.68.

Martinenghi non nasconde l'amaro della sua prestazione in finale: "Non posso negare che ci sia un po' di rammarico. Bisogna lavorare sull'arrivo. Saprò sfruttare questo rimpianto nella staffetta. Sono contento per Simone che ha dimostrato di poter essere protagonista tra i grandi", ha detto a Federnuoto.it.

Grande soddisfazione invece per Cerasuolo che sempre a Federnuoto ha aggiunto: "Ho disputato una gara come la semifinale. Chiudo alla grande questo primo mondialo in vasca corta. Vorrei dedicare questa medaglia al mio allenatore Cesare Casella che è per me come un secondo padre. E' davvero bello stare sul podio insieme a Nicolò. Nel 2023 ci sono diversi appuntamenti importanti: punterò ad arrivarci al meglio."