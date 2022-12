Torna a risuonare l'inno di Mameli al Melbourne Sport and Aquatic Centre: la mano al petto stavolta è quella di un recordman, del prodigio del nuoto azzurro chiamato Thomas Ceccon, che anche nella mattinata del 16 dicembre decide di aggiungere un altro tassello all'incredibile stagione di questo 2022.

100 misti maschili: Thomas Ceccon conquista la medaglia d'oro ai Mondiali di vasca corta di Melbourne 2022

Ceccon, che nell'edizione scorsa di Abu Dhabi si era messo al collo il bronzo, si fregia del titolo di Campione del mondo nei 100 misti con il crono di 50.97, facendo strame del personale di 51.40, e per un soffio non si fa del **record italiano (**Marco Orsi, 50.95).

Dietro di lui due canadesi, Javer Acevedo per l'argento, con 51.05, e Fynlai Knox, con un 51.19 che gli vale il bronzo.

"Sono contento di aver nuotato sotto i 51 [secondi]. Non me l'aspettavo ma mi sentivo veramente bene in acqua, anche se alla fine ero un po' cotto: la gara mi è riuscita bene in tutte le frazioni. Sono Campione del mondo io oggi ed è bellissimo. Mi dispiace solo di non aver conquistato la medaglia nei 100 stile libero. Nel complesso non posso che essere soddisfatto", le parole del veneto sulla sua prestazione (Federnuoto.it).