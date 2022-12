È arrivata la tripletta di medaglie per l'Italia, e con essa la prima medaglia di bronzo dal Melbourne Sport and Aquatic Centre, in Australia, dove è in corso la sedicesima edizione del Mondiale in vasca corta 2022.

A Melbourne, Miressi è bronzo con lo stesso crono che lo ha reso Campione ad Abu Dabi 2021

Il primo bronzo iridato per l'Italia in vasca corta arriva dai 100 stile maschili, e reca il nome di Alessandro Miressi, autore dello stesso tempo che l'anno scorso gli era valso il titolo mondiale, in quel di Abu Dhabi, e l'annesso record italiano.

45.57 a Melbourne, oggi significano terzo posto, dietro l'australiano Kyle Chalmers, che oltre all'oro si intesta anche il record dei campionati con il suo 45.16 e si prende giustamente tutti i flash della giornata (si veda più avanti la staffetta 4x50 stile).

Piazza d'onore per il francese Maxime Grousset, che chiude in 45.41.

"Ho eguagliato il record italiano e sono contento. Sapevo che per difendere il titolo sarebbe stato molto dura con Chalmers. Avrei comunque preferito averlo nella corsia accanto. Ho azzardato un passaggio veloce per non farmi staccare troppo nel primo cinquanta, poi ho chiuso abbastanza bene", così Miressi sulla prestazione in finale (Federnuoto.it).

Thomas Ceccon si è piazzato dietro David Popovici (45.64), al quinto posto, con un 45.72 che è il secondo miglior tempo assoluto per i registri italiani.