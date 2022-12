Giovedì 6 ottobre 2022

Giornata di allenamento pre-evento - Maschile e Femminile

Venerdì 7 ottobre 2022

08:30 - 16:15 CEST - Skeet Maschile Giorno 1

08:30 - 16:15 CEST - Skeet Femminile Giorno 1

Sabato 9 ottobre 2022

08:30 - 16:15 CEST - Skeet Maschile Giorno 2

08:30 - 16:15 CEST - Skeet Femminile Giorno 2

Domenica 9 ottobre 2022

08:30 - 12:35 CEST - Skeet maschile Giorno 3

08:30 - 12:35 CEST - Skeet femminile Giorno 3

13:45 CEST in poi - Finale Skeet femminile - Posti quota Parigi 2024 disponibili - Guarda su Olympic Channel via Olympics.com in diretta.

15:30 CEST in poi - Finale Skeet maschile - Posti disponibili per la quota di Parigi 2024 - Guarda su Olympic Channel via Olympics.com in diretta.

Lunedì 10 ottobre 2022

08:00 - 14:20 CEST - Skeet a squadre miste

16:00 CEST in poi - Finale Skeet Mixed Team - Guarda su Olympic Channel via Olympics.com in diretta.

Martedì 11 ottobre 2022

08:00 - 14:20 CEST - Skeet a squadre maschile

08:00 - 14:20 CEST - Skeet a squadre femminile

15:30 CEST in poi - Finale Skeet a squadre femminile

16:25 CEST in poi - Finale Skeet a squadre maschile