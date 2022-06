Mondiali di nuoto Budapest 2022 | Risultati della quarta giornata: Nicolò Martinenghi è argento nei 50 rana, bronzo all'Italia nella prova tecnica a squadre

Finale 50 rana maschili: Nicolò Martinenghi vince l'argento

Ha sfiorato l'impresa della doppietta d'oro, Nicolò Martinenghi, nella finale die 50 rana, ma lo statunitense Nic Fink ha fatto la gara perfetta andando a toccare la piastra in 26.45. Per 3 centesimi l'azzurro che appena domenica scorsa è stato il protagonista indiscusso dei 100 rana, si è dovuto "accontentare" dell'argento ma è una medaglia che pesa tantissimo e colloca "Tete" nell'Olimpo della specialità. Medaglia di bronzo per lo statunitense Micheal Andrew (26.72).

Grande stoffa quella dimostrata invece da Simone Cerasuolo, che nonostante la tegola del covid della vigilia, si è tuffato nella vasca mondiale raggiungendo una finale molto competitiva e terminando in quinta posizione e il crono di 26.98.

800 Stile libero uomini: Paltrinieri manca la medaglia

Nulla da fare per Gregorio Paltrinieri, che non è riuscito a entrare nella corsa a tre che ha decretato lo statunitense Bobby Finke Campione del mondo con uno sprint finale da fuoriclasse e il crono di 7:39.36. Secondo posto per il tedesco Florian Wellbrock (7:39.63), e bronzo all'ucraino Mykhailo Romanchuk che chiude le porte all'azzurro con un 7:40.05.

7.41.19 il tempo di oggi per il carpigiano.

Nuoto artistico: bronzo all'Italia nella prova tecnica a squadre

Dopo la medaglia di bronzo nella prova libera, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru e Enrica Piccoli si sono messe al collo un altro bronzo, quello della prova tecnica.

Con il punteggio di domenica nella fase preliminare di 89.5775, con cui le azzurre hanno ipotecato il terzo posto, l'esibizione di oggi ha superato brillantemente i 90 punti: 91.0191.

La gara è stata vinta dalle atlete cinesi che hanno dominato la competizione e terminato con il punteggio monstre di 94.7202, mentre l'argento è andato al Giappone, con 92.2261 punti in totale.

Mondiali di nuoto Budapest 2022: programma della vasca del 21 giugno - Semifinali e finali

18.02 finale 800 stile libero uomini · Gabriele Detti, Gregorio Paltrinieri

18.17: Finale 200 stile libero donne

18.26: Semifinale 100 stile libero maschili

18.37: Semifinale 50 dorso donne

18.54: Finale 200 farfalla maschili · Alberto Razzetti

19.11: Finale 50 rana maschili · Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo

19.18: Semifinale 200 farfalla donne

19.39: Semifinale 200 misti maschili

19.52: Finale 4×100 misti mista · Italia

