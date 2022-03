Mondiali Indoor di Belgrado: Jacobs e Tamberi pronti al decollo

Sabato è il grande giorno della velocità, quello in cui si vedrà chi è l'uomo più veloce del mondo ai Mondiali Indoor di Belgrado. Ma i fan italiani sono curiosi di vedere anche cosa riuscirà a ottenere il "folle" Gianmarco Tamberi, in gara nell'alto "al buio", senza ancora riscontri in stagione.

Il duello tra Marcell Jacobs e Christian Coleman è il piatto forte della manifestazione, un duello che dovrebbe infiammare anche l'imminente stagione dei meeting di atletica all'aperto.

La gara dei 60m a Belgrado è solo la seconda volta che vede un campione Olimpico dei 100m maschili competere ai Mondiali Indoor, col precedente dell'oro di Atene 2004, Justin Gatlin, che ha vinto il titolo due volte.

L'otto volte oro Olimpico Usain Bolt, ad esempio, non ha mai corso la distanza dei 60m ai massimi livelli, gara che, in linea di principio favorisce gli sprinter dotati di una partenza forte.

Il campione in carica è proprio Coleman, che rientra in gara dopo una sospensione di 18 mesi per aver saltato dei test antidoping. L'americano è solo il secondo Campione del mondo dei 100m a competere nell'evento Indoor dai tempi del suo connazionale Maurice Greene, nel 1999.

L'azzurro, che ha trionfato nei 100m Olimpici a Tokyo 2020, è felice di "poter fare qualcosa che nessun altro ha fatto" prima dello scontro con Coleman, attuale detentore del record mondiale indoor dei 60m.

"Non sono il favorito ma il fatto di essere un outsider mi sta bene", ha detto il gardesano alla vigilia della manifestazione alla Gazzetta dello Sport. "Sono onorato di fare, a prescindere dall’esito, qualcosa che nessun altro ha mai fatto, qualcosa di diverso".

"Christian Coleman è l'uomo da battere. Cercherò di stargli il più vicino possibile e spero di riuscire a finire davanti" - Marcell Jacobs.

"Mi piacciono le sfide e non temo il confronto, sarà bello"

Dopo la sospensione che gli ha fatto saltare i Giochi di Tokyo 2020, Coleman è tornato alla grande il 27 febbraio a Spokane, Washington, vincendo i 60m agli USA Track and Field Indoor Championships.

Con 6.45 secondi, tempo più veloce al mondo dell’anno, ha battuto il compagno Olimpico di Rio 2016 Marvin Bracy, conquistando il suo terzo alloro nella competizione.

La corsa è stata seguita da vicino dalla stella della velocità italiana che a quel punto aveva ottenuto quattro vittorie consecutive nella stagione indoor.

“Dopo il suo 6.45 ai campionati statunitensi, gli ho mandato un messaggio per congratularmi con lui. Non immaginavo che lui (Coleman) mi avrebbe risposto. Ha scritto: 'Grazie mille fratello. Ti ammiro e mi congratulo per i tuoi risultati’. Ora ci seguiamo a vicenda sui social", ha raccontato alla Gazzetta Jacobs, che ha corso i suoi 60m più veloci in 6.49 secondi alla Orlen Cup di Lodiz, in Polonia, l'11 febbraio.

L'ultima volta che i due si sono incontrati è stato in un meeting della Diamond League a Roma (Golden Gala) nel 2018. L'americano Ronnie Baker vinse allora i 100m, mentre Coleman finì quarto e Jacobs, che gareggiava ancora principalmente nel salto in lungo, solo settimo.

Marcell Jacobs dopo la vittoria nei 100m a Tokyo 2020. Foto di 2021 Getty Images

"Nei test i segnali sui 20m sono incoraggianti"

Coleman detiene i tre tempi più veloci sui 60m, impreziositi dal record mondiale, 6.37 del 2018, ed è imbattuto sulla distanza da sei anni.

Ha vinto il titolo nel 2018, prima che i Mondiali Indoor del 2020 a Nanchino, in Cina, fossero rimandati al 2023 a causa della pandemia.

Tempi e risultati che non sono sfuggiti al successore di Bolt.

"Sono cosciente della sua forza e ammiro i suoi risultati, ma non avrei potuto rimanere tutto l’in-verno senza gareggiare. Per me è un piacere: amo andare in giro, sfidare me stesso e avversari, conoscere ambienti nuovi: il favorito è lui, io mi accontento di essere l'outsider".

Le armi per battere l'americano nella gara di sabato 19 marzo?

"Ho lavorato molto sulla partenza e nei test che ho fatto prima di Belgrado i risultati sui primi 20 metri sono stati incoraggianti".

“Nei test abbiamo spostato i blocchi indietro, e di conseguenza anche l’appoggio dei piedi. Così, in avvio, ho una posizione più ‘infilata’, le ginocchia non si alzano troppo e non si muovono a vuoto. Considerando che la pista di Belgrado, sopraelevata e molto elastica, è la soluzione giusta”.

Gimbo Tamberi: "Sono un 'matto', spero nella condizione e nel mio agonismo"

Senza mai aver gareggiato prima questa stagione, anche il campione Olimpico del salto in alto a Tokyo 2020, Gianmarco Gimbo Tamberi farà il suo debutto in una competizione ufficiale nel 2022.

A confortarlo l’unico suo precedente nella manifestazione, a Portland 2016, dove vinse l’oro saltando 2.36.

“Sono un folle, un matto, un pazzo – ha detto dopo aver ufficializzato la decisione via social –: è proprio una mission impossible. Ma è questo che mi stimola e stuzzica da morire. È una di quelle storie che, non fossi io il protagonista, mi entusiasmerebbe. Di solito, quando mi presento a una rassegna globale, ho nelle gambe una trentina di sedute di tecnica e sei-otto gare. Stavolta sono a una e a zero”.

La gara, in programma domenica 20 marzo, non ha grandi favoriti a parte il sudcoreano Sanghyeok Woo, quarto ai Giochi giapponesi e di recente capace di saltare 2.35 e 2.36.

"Saremo in dodici per tre medaglie - ha detto Tamberi alla Gazzetta dello Sport -: non so che misura servirà per il podio. L’ultima volta è bastato un 2.29. Il livello, nelle stagioni post-Olimpiche, non è mai eccelso. Faccio leva su ciò che mi ha sempre sostenuto: l’agonismo. La rincorsa? Punto a quella completa, a 11 passi, ma vediamo come reagirò".

Gimbo, è un "animale da competizione", un atleta istrionico che sa esaltarsi (ed esaltare) col pubblico.