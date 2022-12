Nel pomeriggio di sabato 17 dicembre, la finale valida per il terzo/quarto posto del Mondiale di calcio in corso in Qatar 2022 giocata presso il Khalifa International Stadium ha decretato vincitore la Croazia, grazie alla vittoria per 2-1 sul Marocco.

La compagine capitanata da Luka Modrić aggiunge così il bronzo all'argento conquistato quattro anni fa, negando ai Leoni dell'Atlante e al continente africano il primo piazzamento sul podio nella rassegna iridata del calcio.

I marocchini rimangono comunque artefici di un percorso straordinario in Qatar 2022, dove sono diventati il primo paese africano e arabo a raggiungere questa fase finale del torneo: prima squadra del continente a centrare le semifinali della Coppa del mondo.

La squadra nordafricana aveva perso l'accesso alla finalissima con la sconfitta per 2-0 contro i Campioni in carica della Francia, che l'ha portata a scontrarsi con i croati per la conquista dell'ultimo gradino del podio.

La Croazia, a sua volta, si è vista negare il passaggio alla seconda finale consecutiva della sua storia dall'Argentina, che ha conquistato la vittoria per 3-0 in semifinale.

Una partita per lo spareggio del terzo posto che è iniziata a tutto gas, con entrambe le squadre che hanno segnato nei primi 10 minuti di gioco: la Croazia ad aprire le marcature e il Marocco a risponderle immediatamente.