Mondiale di volley maschile 2022: quando gioca l'Italia e dove guardare le partite della fase a eliminazione diretta?

Il Campionato del mondo di pallavolo è dietro l'angolo: dal 26 agosto all'11 settembre 24 nazionali si sfideranno per contedersi il titolo iridato del 2022.

Nella fase preliminare, le squadre sono state suddivise in 6 pool da 4, e l'Italia è stata inserita nel Gruppo E con Canada, Cina e Turchia.

Gli azzurri giocheranno le partite della fase a gironi presso l'Arena Stozice di Lubiana, e per passare il primo turno dovranno classificarsi tra le prime due del pool o rientrare tra le quattro migliori terze.

Date e orari delle partite dell'Italia maschile - Mondiale di volley 2022

FASE PRELIMINARE

Sabato 27 agosto: 21:15 - Pool E, Lubiana: Italia-Canada

Lunedì 29 agosto: 21:15 - Pool E, Lubiana: Italia-Turchia

Mercoledì 31 agosto: 21:15 - Pool E, Lubiana: Italia-Cina

MONDIALE PALLAVOLO 2022: CALENDARIO PARTITE FASE FINALE E RISULTATI

Sabato 3 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Lubiana: SLOVENIA-GERMANIA 3-1

21:15 - Ottavi di finale, Lubiana: ITALIA-CUBA 3-1

Domenica 4 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Gilwice: USA-TURCHIA 3-2

21:00 - Ottavi di finale, Gilwice: POLONIA-TUNISIA 3-0

Lunedì 5 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Lubiana: OLANDA-UCRAINA 0-3

21:00 - Ottavi di finale, Lubiana: FRANCIA-GIAPPONE 3-2

Martedì 6 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Gilwice: SERBIA-ARGENTINA 0-3

21:00 - Ottavi di finale, Gilwice: BRASILE-IRAN 3-0

Mercoledì 7 settembre

17:30 - Quarto di finale 1, Lubiana: ITALIA - FRANCIA 3-2

21:00 - Quarto di finale 2, Lubiana: SLOVENIA - UCRAINA 3-1

Giovedì 8 settembre

17:30 - Quarto di finale 3, Gilwice: ARGENTINA - BRASILE 1-3

21:00 - Quarto di finale 4, Gilwice: POLONIA - USA 3-2

Sabato 10 settembre

18:00 - Semifinale 1, Katowice POLONIA - BRASILE

21:00 - Semifinale 2, Katowice SLOVENIA - ITALIA

Domenica 11 settembre

18:00 - Finale per la medaglia di bronzo, Katowice

21:00 - Finale per la medaglia d'oro, Katowice

I gruppi della fase a gironi preliminare del Mondiale di pallavolo maschile 2022 sono così distribuiti:

Mondiale di pallavolo maschile 2022 - POOL POOL A

(Katowice, Polonia) POOL B

(Lubiana, Slovenia) POOL C

(Katowice, Polonia) POOL D

(Lubiana, Slovenia) POOL E

(Lubiana, Slovenia) POOL F

(Lubiana, Slovenia) Porto Rico



Serbia



Tunisia



Ucraina Brasile



Cuba



Giappone



Qatar Polonia



Bulgaria



Messico



Stati Uniti Slovenia



Camerun



Germania



Francia Canada



Cina



Italia



Turchia Argentina



Egitto



Iran



Paesi Bassi

Dove guardare le partite dell'Italia del Mondiale di pallavolo maschile 2022?

Le partite dell'Italia saranno trasmesse in chiaro in diretta TV dalla RAI. Le partite saranno trasmesse in diretta anche da Sky Sport Arena, mentre lo streaming è previsto su Raiplay, su Volleyball TV, il canale dela FIVB, su Skygo e NowTV.

Convocati della squadra italiana

CENTRALI: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

LIBERI: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

OPPOSTI: Giulio Pinali, Yuri Romanò

SCHIACCIATORI: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine

