Semifinale Mondiale di volley femminile | L'Italia non può nulla davanti a un maestoso Brasile: sconfitta 3-1, è finale per il bronzo con gli USA

Sarà Serbia - Brasile la finale iridata di volley 2022: le verdeoro spazzano via le azzurre dalla corsa al titolo mondiale e vincono per 3-1 (23-25, 25-22, 24-26, 19-25) la seconda semifinale, valida per l'ultimo slot della della finalissima 2022 del prossimo 15 ottobre.

Formazioni e novità nella semifinale tra Brasile e Italia

Intanto ad Apeldoorn, quella del 13 ottobre è stata la sera del big match tra Brasile e Italia, un appuntamento a cui le compagini accorrono per la seconda volta in questo torneo del Campionato del mondo di pallavolo femminile 2022.

Una semifinale che ha messo l'una di fronte all'altra due delle migliori giocatrici del Mondiale di Polonia e Paesi Bassi: la schiacciatrice verdeoro Gabi e l'opposto azzurro Paola Egonu.

L'Italia è scesa in campo con la stessa formazione dei quarti di finale dell'11 ottobre contro la Cina: Alessia Orro al palleggio, opposto Paola Egonu, con le schiacciatrici Caterina Bosetti e Miriam Sylla,al centro Anna Danesi e Marina Lubian, e* Monica De Gennaro* libero.

Il Brasile si è presentato con tre novità che si riveleranno bestie nere per la difesa azzurra: l'opposto Lorenne,Rosamaria sulla banda, e la libero Nyeme al posto di Natalia; la prima vista pochissimo in campo finora (le è stata preferita Tainara) e la seconda in sostituzione di Pri Daroit, infortunata.

Un cambio di formazione che premierà la qualità della panchina verdeoro e che si rivelerà cruciale per l'esito dell'incontro.

Italia-Brasile 1-3: la sintesi della partita

Le premesse di un incontro pirotecnico si sono verificate con il moltiplicatore: ogni millimetrica imprecisione viene pagata carissima, con entrambe le compagini a riversare sul campo energie e qualità al di là dei loro limiti. Alle solite Carol a muro e Gabi tuttofare, si sono aggiunte gli assi nella manica di Zé Roberto, Nyeme, Lorenne e Rosamaria: nel primo set è il Brasile ad avere la meglio 23-25.

Nel sofferto secondo parziale l'Italia riesce a pareggiare i conti (25-22) buttando senza risparmiarsi il cuore oltre l'ostacolo, che questa sera è costituito da un Brasile letteralmente fuori scala, non solo in attacco ma soprattutto in difesa: con una Nyeme in versione monstre coadiuvata in ricezione da una Gabi stratosferica, un coltellino svizzero nella cartucciera di Zé Roberto.

Il terzo set è agonico, quasi sempre a inseguire (anche a -4), fino al 21-21 quando le azzurre sgraffignano un pareggio sudatissimo, seguito da una grande azione a muro di Anna Danesi che riaccende la scintilla azzurra per il set point Italia: un tesoretto non sfruttato e capovolto a favore delle verdeoro, che spazzano la speranza azzurra chiudendo in 24-26.

Il quarto set è ancora una partenza shock per il Brasile: l'Italia subisce subito un 4-0 feroce ma prova a reagire risalendo fino al 6 pari. Le brasiliane si rivelano impeccabili in tutti e tre i fondamentali, rendendosi ingiocabili a qualsiasi tentativo di reazione italiana. Ci provano le azzurre a rimanere appese al match, con una apnea lunga fino al 25-19: il match point va al Brasile che questa sera merita la finale per l'oro, ma sabato per l'Italia c'è ancora la possibilità di una medaglia mondiale. Sarà quella di bronzo, ma il podio iridato è la giusta ricompensa per la grande pallavolo che hanno dimostrato, in questo 2022, le giocatrici della Nazionale italiana.

Programma, orari e risultati della fase finale del Campionato del mondo di volley femminile 2022

Quarti di Finale - 11 ottobre (doppia sede)

Ore 17:00 ad Apeldoorn (Paesi Bassi): Italia – Cina 3-1 (25-16, 25-22, 13-25, 25-17)

Ore 17:00 a Gliwice (Polonia): Stati Uniti – Turchia 3-0 (25-22, 25-15, 25-20)

Ore 20:00 ad Apeldoorn (Paesi Bassi): Brasile – Giappone 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 27-25, 15-13)

Ore 20:00 a Gliwice (Polonia): Serbia – Polonia 3-2 (21-25, 25-21, 25-19, 24-26, 16-14)

Semifinali (doppia sede)

12 ottobre ore 20.30 (Gliwice) USA - Serbia 1-3

13 ottobre ore 20.00 (Apeldoorn) Italia - Brasile 1-3

Finali · Apeldoorn, 15 ottobre

ore 16:00: Finale 3°-4° posto USA - ITALIA

ore 20:00: Finalissima 1° -2° posto SERBIA - BRASILE

Le giocatrici della Nazionale italiana di pallavolo femminile al Mondiale 2022

Palleggiatrici : 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov. Schiacciatrici : 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari. Opposti : 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor. Centrali : 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio. Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Dove seguire le partite dell'Italvolley femminile al Mondiale 2022?

Le partite dell'Italia femminile saranno trasmesse in chiaro dai canali RAI.

Sky trasmetterà le partite del Mondiale per gli abbonati alla piattaforma.

Lo streaming è previsto su RaiPlay, e sulle piattaforme a pagamento Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv.