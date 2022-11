Campionato del mondo di taekwondo Guadalajara 2022 con punti in palio per la qualificazione a Parigi 2024: programma, orari e come seguire Alessio, Dell'Aquila e la squadra italiana 

Dopo gli entusiasmanti primi tre appuntamenti delle Grand Prix Series 2022, l'attenzione si sposta ora sull'evento principale della stagione, i Campionati del mondo di taekwondo di Guadalajara 2022, in Messico.

Le competizioni si svolgeranno da lunedì 14 a domenica 20 novembre presso il Centro Acuático Metropolitano, una struttura a 1.673 m slm e, come per i due precedenti Grand Prix di Parigi e Manchester, i Mondiali saranno l'occasione per gli atleti di raccogliere punti di classifica che saranno fondamentali per assicurare lo slot al proprio NOC ai Giochi di Parigi 2024.

Diversi campioni Olimpici e mondiali sono tra i nomi di spicco confermati per l'evento dell'anno.

Anche i vincitori dei Grand Prix 2022 di Roma, Parigi e Manchester sfileranno per rimanere sulla cresta dell'onda e salire sul podio in Messico.

Ecco le cose più importanti da sapere sui Campionati del mondo, il programma delle gare, come seguirle e le stelle da tenere d'occhio e chi ci sarà nella squadra italiana.

Stelle da tenere d'occhio a Guadalajara - Tre campionesse Olimpiche guidano la carica delle donne

Almeno 23 medaglie Olimpiche di Tokyo saranno in azione a Guadalajara tra gli oltre 700 atleti che gareggeranno in 16 categorie di peso. Con la possibilità di guadagnare importanti punti in ottica qualificazione Olimpica, l'attenzione sarà rivolta a sei delle otto classi di peso Olimpiche che saranno presenti in Messico.

Imbattuta in questa stagione, la stella thailandese Panipak Wongpattanakitt si reca nel cuore della cultura messicana come favorita per i -49kg femminili. Da quando ha perso la finale del Grand Prix 2019 a Fujairah, la prima Olimpionica thailandese di taekwondo non ha più perso un incontro. La sua forma ha raggiunto l'apice con la medaglia d'oro a Tokyo e ora è a caccia del suo terzo oro mondiale.

Wongpattanakitt dovrà vedersela con la migliore Adriana Cerezo Iglesias, che ha sconfitto nell'epica finale Olimpica, e con altre due Olimpioniche di Tokyo, l'israeliana Abishag Semberg, medaglia di bronzo, e la vietnamita Thi Kim Tuyen Truong.

La sua connazionale Julanan Khantikulanon è tra le teste di serie nei -46 kg femminili, dove se la vedrà con l'iraniana Mahla Momenzadeh, argento ai Campionati del Mondo 2019.

Altra thailandese da tenere d'occhio è Phannapa Harnsujin, campione del mondo in carica nei -53 kg.

Come Wongpattanakitt, anche Harnsujin sta vivendo una stagione brillante. Anche lei ha vinto l'oro ai Giochi del Sud Est Asiatico del 2022 ed è salita sul podio agli Open di Spagna, ai Campionati asiatici e agli Open di Corea, dove è passata ai 57kg. Combattendo nel suo peso più comodo in Messico, è la prima scelta nei 53 kg femminili, dove figura anche la medaglia di bronzo Olimpica di Tokyo Tijana Bogdanovic.

Anastasia Zolotic, che è stata la prima donna statunitense a vincere una medaglia d'oro Olimpica nel taekwondo, parteciperà ai suoi primi Campionati del mondo nei 57 kg femminili. La campionessa mondiale juniores 2018 è tornata sul podio del Grand Prix a Manchester, dove ha ottenuto una medaglia di bronzo, il suo secondo terzo posto in tre Grand Prix.

Zongshi Luo, della Repubblica Popolare Cinese, ha vinto tutti i Grand Prix di questa stagione, il che la pone in una posizione privilegiata per il suo primo titolo mondiale, al secondo tentativo.

Anche la stella britannica Jade Jones, la doppia campionessa Olimpica, è una delle candidate principali per la sua quarta medaglia ai Mondiali senior.

Anche i 67kg femminili si presentano come un'altra categoria molto combattuta.

La lotta per l'oro dovrebbe essere avvincente e intensa, con la serba Matea Jelic, medaglia d'oro Olimpica a Tokyo, che precede le compagne di podio Lauren Williams (argento) e l'ivoriana Ruth Gbagbi, il doppio bronzo Olimpico e l'argento della francese Magda Wiet Henin, vincitrice del Grand Prix di Roma.

La cinese Lei Xu, vincitrice di questa categoria a Manchester, è passata ai 73kg per i Mondiali, dove la sudcoreana Lee Dabin, vincitrice a Roma e a Parigi, farà di tutto per conservare il titolo.

Riuscirà Simone Alessio a riscattare la sconfitta della finale di Manchester?

Le categorie maschili più pesanti dovrebbero essere come sempre una delle attrazioni principali, a partire dalla più pesante, dove il campione del mondo Rafael Alba da Cuba è il favorito per l'oro maschile +87kg. Il cubano, doppio vincitore mondiale, ha vinto a Parigi ed è tra gli otto Olimpionici di Tokyo - dove ha conquistato il bronzo - che sfileranno in Messico.

Dejan Georgievski della Macedonia del Nord, secondo a Tokyo, insieme all'argento Olimpico Anthony Obame del Gabon e al nigerino Abdoul Razak Issoufou, entrambi alla prima medaglia in assoluto ai Giochi, sperano di riconquistare i titoli mondiali vinti l'ultima volta rispettivamente nel 2013 e nel 2017.

Da tenere d'occhio anche l'iraniano Abolfazi Abbasi Pouya, Campione cadetto 2019 e attuale Campione del mondo juniores, che debutterà nella categoria senior -87kg. Si tratta anch'essa di una categoria di peso molto ricca di talenti, con la conferma del brasiliano Icaro Miguel Soares, argento mondiale 2019, dell'oro di Rio 2016 Cheick Sallah Cisse, e del croato Ivan Sapina, campione dei Giochi del Mediterraneo 2022.

Dopo aver scricchiolato nell'ultimo Grand Prix a Manchester, Simone Alessio ha come obiettivo principale quello di difendere il suo titolo mondiale e aumentare le sue possibilità di qualificarsi al primo posto nei -80kg. L'azzurro è stato sconfitto in finale a Manchester dal coreano Geon-woo Seo e probabilmente affronterà le stelle di Tokyo, tra cui il giordano Saleh Elsharabaty e l'egiziano Seif Eissa, che in questa stagione non sono stati in grado di eguagliare i suoi successi nei Grand Prix.

"Darò tutto quello che ho ai Mondiali. L'obiettivo è rimanere imbattuto e vincere, non mi interessa quanto bene combatterò", ha dichiarato in un'intervista a Olympics.com prima del Grand Prix di Manchester: QUI trovi l'intervista integrale al fuoriclasse azzurro.

In lizza per i titoli mondiali in Messico

Anche i Campioni in carica Bradley Sinden (-68kg) e Jang Jun (-58kg) cercheranno di mettere le mani sui titoli mondiali dopo le medaglie Olimpiche di Tokyo. Sinden, il primo britannico normodotato a vincere un oro mondiale di taekwondo, è desideroso di "farlo di nuovo" e punta a migliorare l'argento di Tokyo. Per riuscirci, dovrà fermare l'uzbeko che gli ha negato l'oro l'anno scorso, Ulugbek Rashitov.

Anche il campione Olimpico Vito Dell'Aquila sarà sul tatami messicano dopo essersi ripreso da un infortunio che lo ha bloccato nei primi turni della serie. A Manchester si è classificato terzo e "rimane concentrato sul suo obiettivo ai Mondiali", dove spera di primeggiare nei 58kg, dove gareggerà la stella coreana Jun, medaglia di bronzo a Tokyo. Da tenere d'occhio anche Tyrone Kendall Moores-Duffield, uno dei due atleti somali che saranno in Messico.

Moores-Duffield e Munira Warsame Abdiwahid (donne, -49kg) sperano di seguire le orme della pugile Ramla Ali, diventando solo la seconda e la terza atleta a qualificarsi negli sport da combattimento per la Somalia a Parigi.

Moores-Duffield, con doppia cittadinanza, ha già gareggiato per la Gran Bretagna vincendo il bronzo ai Commonwealth Youth del 2014.

La squadra italiana di taekwondo ai Mondiali di Guadalajara 2022: convocati

Autore di una stagione decisamente straordinaria, la cui unica sconfitta equivale all'argento nella finalissima del GP di Manchester 2022, Simone Alessio (-80kg) si presenta con l'etichetta del n.1 del ranking mondiale, a braccetto con un altro azzurro, il campione di Tokyo 2020, Vito dell'Aquila - classe di peso -58kg - che nello stesso evento mancuniano, di rientro dall'infortunio patito prima dell'estate scorsa, ha conquistato un bronzo con il quale si è assicurato, anche lui, il comando della classifica di categoria.

Saranno in totale otto gli alteti e le atlete azzurre in lizza per un posto sul podio iridato:

-58 kg: Vito Dell'Aquila (20 nov)

-63 kg: Dennis Baretta (18 nov)

-80 kg: Simone Alessio (14 nov)

-87 kg: Roberto Botta (15 nov)

-49 kg: Sarah Al Halwani (16 nov)

-57 kg: Giada Al Halwani (14 nov)

-62 kg: Cristina Gaspa (15 nov)

-73 kg: Maristella Smiraglia (19 nov)

Campionati del mondo di taekwondo 2022: programma e orari

(Tutti gli orari in ora italiana)

Lunedì 14 novembre

16:00 - 03:00 - preliminari, uomini -80kg donne -57kg

22:00 - 23:30 - ottavi di finale e quarti di finale, uomini -80kg donne -57kg

01:00 - 03:00 - semifinali e finali, uomini -80kg donne -57kg

Martedì 15 novembre

16:00 - 03:00 - preliminari, uomini -87kg, donne -67kg, donne 62kg

22:00 - 23:30 - ottavi di finale e quarti di finale, uomini -87kg, donne -67kg, donne 62kg

01:00 - 03:00 - semifinali e finali, uomini -87kg, donne -67kg, donne 62kg

Mercoledì 16 novembre

16:00 - 03:00 - preliminari, uomini -68kg, donne -49kg

22:00 - 23:30 - ottavi di finale e quarti di finale, uomini -68kg, donne -49kg

01:00 - 03:00 - semifinali e finali, uomini -68kg, donne -49kg

Giovedì 17 novembre

16:00 - 03:00 - preliminari, uomini -74kg, uomini +87kg, donne +73kg

22:00 - 23:30 - ottavi di finale e quarti di finale, uomini -74kg, uomini +87kg, donne +73kg

01:00 - 03:00 - semifinali e finali, uomini -74kg, uomini +87kg, donne +73kg

Venerdì 18 novembre

16:00 - 03:00 - preliminari, uomini -63kg, donne -53kg

22:00 - 23:30 - ottavi di finale e quarti di finale, uomini -63kg, donne -53kg

01:00 - 03:00 - semifinali e finali, uomini -63kg, donne -53kg

Sabato 19 novembre

16:00 - 03:00 - preliminari, uomini -54kg, donne -73kg

22:00 - 23:30 - ottavi di finale e quarti di finale, uomini -54kg, donne -73kg

01:00 - 03:00 - semifinali e finali, uomini -54kg, donne -73kg

Domenica 20 novembre

16:00 - 03:00 - preliminari, uomini -58kg, donne -46kg

22:00 - 23:30 - ottavi di finale e quarti di finale, uomini -58kg, donne -46kg

01:00 - 03:00 - semifinali e finali, uomini -58kg, donne -46kg

Come guardare i Campionati del mondo di taekwondo 2022 in diretta

È possibile seguire le azioni dei Campionati mondiali di taekwondo 2022 in livestreaming su Olympic Channel via Olympics.com (si applicano restrizioni territoriali).

Le azioni e gli highlights saranno disponibili anche sulla pagina YouTube del World Taekwondo.