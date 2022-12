Mondiali di calcio 2022: sintesi dei quarti di finale, orari e partite delle semifinali di Qatar 2022

Una fase decisamente incandescente dei quarti di finale di Qatar 2022 si è conclusa nella serata di sabato, 10 dicembre.

Sintesi dei quarti di finale - Qatar 2022

I quattro incontri che hanno definito le quattro semifinaliste del Mondiale di calcio qatariota hanno regalato emozionanti sorprese e match ad altissima intensità.

Croazia - Brasile: 1 (4) -1 (2) (1-1 ai tempi supplementari: B. Petkovic 117'; Neymar 105+1'; Croazia qualificata ai calci di rigore) il primo colpo di scena se lo è intestato la Croazia , elimanando ai calci di rigore il Brasile, una delle compagini favorite e che aveva espresso, fino a questo punto del torneo, qualità e risorse tra le più brillanti.

Paesi Bassi - Argentina: 2 (3) -2 (4) (2-2 ai tempi supplementari: W. Weghorst 83', 90+11'; N. Molina 35', L. Messi 73'; Argentina qualificata ai calci di rigore)

L'Argentina ha seguito lo stesso percorso tribolato della Croazia, dovendo passare dalla lotteria dei tiri dal dischetto per raggiungere la meta semifinale a cui i Paesi Bassi di Van Gaal hanno cercato di opporsi (letteralmente) fino all'ultimo minuto.

Marocco - Portogallo: 1-0 (Y. En-Nesyri 42')

Il primo incontro del quattro a non prolungarsi fino ai supplementari è stato quello vinto dal Marocco, ormai non più una sorpresa di questo Mondiale, e che contro il più navigato Portogallo ha dimostrato di essere una roccaforte decisamente inespugnabile in difesa (solo un gol incassato dal portiere Bono).

Francia - Inghilterra: 2-1 (A. Tchouaméni 17'; O. Giroud 78'; H. Kane 54' (R))

Infine lo scontro tra le giganti europee: Inghilterra-Francia non ha disatteso le aspettative, con una partita aperta fino al 90mo +8', in cui una punizione assegnata agli uomini di Gareth Southgate ha messo a repentaglio il risicato 1-2 con cui i francesi si sono comunque assicurati il passaggio in semifinale, grazie alle reti di Aurélien Tchouaméni e Olivier Giroud.

