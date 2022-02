Momento Olimpico del 9 febbraio: Lindsey Jacobellis è oro nello snowboard cross alla sua quinta Olimpiade

Lindsey Jacobellis rompe la maledizione Olimpica e conquista l'oro nello snowboard cross

A 16 anni da quella acrobazia fallita che le costò il titolo Olimpico inaugurale di snowboard cross femminile a Torino 2006, Lindsey Jacobellis ha finalmente vinto il suo oro.

La veterana di 36 anni ha condotto la finale dall'inizio alla fine per appendersi al collo il primo oro a firma statunitense a Pechino 2022 davanti alla francese Chloe Trespeuch e alla canadese Meryeta Odine, diventando così la snowboarder più anziana a salire sul podio a cinque cerchi.

Cinque volte Campione del mondo, due volte vincitrice della classifica generale di Coppa del mondo e otto volte vincitrice agli X Games, la nordamericana è arrivata nella capitale cinese come l'atleta di snowboard cross di maggior successo di tutti i tempi. L'unica cosa che mancava al suo palmarès era proprio l'oro Olimpico.

Nello sport, tuttavia, nulla è garantito e ancor meno alle Olimpiadi invernali.

Nella finale di Torino 2006, Jacobellis aveva la vittoria a portata di mano prima che un'acrobazia sul penultimo salto andasse terribilmente male.

Riuscì a ripartire, ma non in tempo per impedire alla svizzera Tanja Frieden di vincere.

Jacobellis dichiarò all'epoca: "Lo snowboard è divertente e mi stavo divertendo".

L'oro ha poi continuato a sfuggirle. Dopo essere finita lontana dalle medaglie a Vancouver 2010 e Sochi 2014, chiuse quarta a PyeongChang 2018 nella gara poi vinta dall'azzurra Michela Moioli.

Al Genting Snow Park, tutto è però andato secondo i piani.

Un riscatto dopo Torino? Non così, secondo Jacobellis.

Ha detto a Olympics.com: "Non si è mai trattato di redenzione. Non avevo questo in mente venendo qui. Il mio pensiero era: 'O succede o non succede' e 'potrebbe essere il mio giorno'".

"È successo che tutte le stelle si sono allineate per me affinché fosse il mio giorno".