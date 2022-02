Momento Olimpico del 7 febbraio: Fontana è oro e raggiunge Stefania Belmondo a 10 medaglie

Arianna Fontana continua a scrivere pagine straordinarie di storia di sport italiano e internazionale.

La medaglia d'oro conquistata oggi nei 500 metri sul ghiaccio dello Stadio indoor della Capitale, davanti alla Campionessa del mondo Suzanne Schulting (NED) e alla canadese Kim Boutin (CAN), le vale il secondo podio di questa Olimpiade di Beijing 2022 dopo l'argento conquistato il 5 febbraio nella staffetta mista. E il suo torneo è ancora distante dalla conclusione. La saetta lombarda andrà a caccia di nuovi traguardi nei prossimi giorni. Un successo festeggiato a bordo ghiaccio a fine gara insieme, tra gli altri, al marito Anthony Lobello.

Due ori, 3 argenti e 5 bronzi. Questo lo score a cinque cerchi di un'atleta che è ormai leggenda e che raggiunge Stefania Belmondo a quota 10 medaglie Olimpiche tra gli sportivi tricolori. Un record eguagliato, che la pattinatrice vuole ora superare in fretta.

Una grinta infinita quella della portabandiera di PyeongChang 2018, che a 31 anni sta disputando la sua quinta rassegna Olimpica consecutiva della carriera.

Sono ora 5 le medaglie totali dell'Italia in questi Giochi Olimpici iniziati alla grande.

Arianna Fontana: "Non ho parole"

Le dichiarazioni della Campionessa azzurra dopo la gara: "Non ho parole, è stata una finale durissima. Ho visto la Schulting molto aggressiva e ho aspettato il momento giusto per attaccarla e ci sono riuscita. Al traguardo ho urlato e di solito non lo faccio, ma è stata un momento di sfogo per tutto quello che abbiamo dovuto passare in questi anni, il mio allenatore e compagno, e anche la mia famiglia. Volevo rivincere con tutta me stessa, ci ho creduto man mano sempre di più e ce l'ho fatta, volevo tornare in Italia con l'oro".

Le prossime gare dello short track alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede di gara: Stadio indoor della Capitale

(Orari cinesi, +7 rispetto all'Italia)

9 febbraio

19:00 - Uomini 1500m - Quarti di finale

19:44 - Donne 1000m - Batterie

20:29 - Uomini 1500m - Semifinali

20:45 - Donne 3000m Staffetta - Semifinali

21:13 - Uomini 1500m - Finale B

21:20 - Uomini 1500m - Finale A

11 febbraio

19:00 - Donne 1000m - Quarti di finale

19:18 - Uomini 500m - Batterie

19:55 - Donne 1000m - Semifinali

20:04 - Uomini 5000m Staffetta - Semifinali

20:37 - Donne 1000m - Finale B

20:43 - Donne 1000m - Finale A

13 febbraio

19:00 - Uomini 500m - Quarti di finale

19:27 - Uomini 500m - Semifinali

19:35 - Donne 3000m Staffetta - Finale B

19:44 - Donne 3000m Staffetta - Finale A

20:09 - Uomini 500m - Finale B

20:14 - Uomini 500m - Finale A

16 febbraio

19:30 - Donne 1500m - Quarti di finale

20:15 - Donne 1500m - Semifinali

20:32 - Uomini 5000m Staffetta - Finale B

20:44 - Uomini 5000m Staffetta - Finale A

21:11 - Donne 1500m - Finale B

21:18 - Donne 1500m - Finale A

