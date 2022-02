Momento Olimpico del 18 febbraio: 3 medaglie nel freestyle nella stessa edizione dei Giochi, mai nessuno come Ailing (Eileen) Gu

Un posto nella storia per Ailing (Eileen) Gu

Era attesa come una delle stelle delle Olimpiadi Invernali di Beijing e lei non ha tradito. La beniamina di casa Ailing (Eileen) Gu è entrata nella storia in quanto prima atleta a conquistare una medaglia a cinque cerchi nel trio di specialità del freestyle. Il Genting Snow Park si toglie il cappello davanti alla regina in rosso, che a soli 18 anni e alla sua prima partecipazione Olimpica della carriera infrange un incredibile record.

Star sia sulla neve che sui social con oltre un milione di followers su Instagram, Gu è nata a San Francisco, negli Stati Uniti, iniziando a gareggiare proprio per la nazionale a stelle e strisce. Dopo aver ottenuto la cittadinanza cinese a 15 anni, è quindi passata sotto i colori della potenza asiatica.

Il suo triplo podio rappresenta di fatto un bis alle Olimpiadi, dopo che ai Giochi Giovanili di Losanna 2020 era riuscita ad aggiudicarsi già una medaglia in tutti e 3 gli eventi con due ori e un argento.

A Pechino, con tanta pressione addosso, la stella di casa ha rispettato i pronostici replicando quanto ottenuto due anni fa in Svizzera e mettendo in bacheca gli ori nel big air e nell'halfpipe, oltre che l'argento nello slopestyle.

Una stagione da incorniciare per un'atleta che prima di Beijing 2022 si era già portata a casa la Coppa del Mondo di halfpipe.

In Coppa, ha finora conquistato 12 podi in carriera conditi da 8 vittorie.

Podio dell'halfpipe femminile freestyle di Pechino 2022

Ailing (Eileen) Gu (CHN) 95.25 Cassie Sharpe (CAN) 90.75 Rachael Karker (CAN) 87.75

Halfpipe femminile, freestyle alle Olimpiadi Invernali 2022: la parole della Campionessa asiatica

Le parole dell'atleta dopo la vittoria nell'halfpipe.

"Sono state due settimane di seguito di alti e bassi, le più intense che abbia mai sperimentato nella mia vita. È cambiata la mia vita per sempre. Dopo il big air, non avrei mai immaginato che sarei andata via con un altro argento e un altro oro. Sono così onorata di essere qui e sono ancora più onorata da quest'opportunità che mi è stata data per poter diffondere un messaggio e ispirare le giovani ragazze attraverso la mia passione per lo sport e per essere in grado di far arrivare lo sport a persone che potrebbero non averne mai sentito parlare prima. Era piuttosto ventoso oggi, stavo lottando durante l'allenamento soprattutto con la velocità e così nella mia prima manche mi sono sentita così bene a completarla e a poter ottenere un punteggio. Nella mia seconda manche ho voluto fare un passo avanti. Cassie (Sharpe, CAN) con un 1080 mi ha motivato, quindi volevo mettere il giusto alley-oop 5. Nella terza manche ero letteralmente a tanto così dal fare un cork 10, facendo una manche completa. Ma Zhang Kexin (CHN) è caduta proprio prima di me sul right 10 e mi ha un po' svegliata. Non ho mai fatto una victory run in tutta la mia vita, quindi mi sentivo come, 'Sai cosa?, Ultimo evento alle Olimpiadi, senti come te lo sei finalmente meritato!'. Sono davvero felice. Lo sci è tutto incentrato sul divertimento, sull'individualità, sull'essere in grado di esprimere se stessi e trovare il flusso. E io lo trovo nell'halfpipe. Essere in grado di sentire il ritmo delle pareti, essere in grado di fare grab unici, provare assi diversi, girare in direzioni diverse - è davvero divertente ed è l'essenza di questo sport. Sono davvero onorata di poter godere di tutto questo".

