Momento Olimpico del 10 febbraio: Omar Visintin, dall'infortunio al bronzo Olimpico

Visintin scrive la storia dello snowboard cross italiano al maschile

Mai nessun atleta italiano era riuscito a salire sul podio Olimpico nello snowboard cross maschile. Ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, Omar Visintin ha quindi scritto una nuova pagina di storia dello sport italiano.

Il 32enne di Merano si è classificato terzo. alle spalle dell'oro Olimpico Alessandro Haemmerle (AUT) e dell'argento Eliot Grondin (CAN).

Un bronzo, quello appeso al collo dal 32enne di Merano, arrivato alla sua terza Olimpiade dopo le sue non fortunate partecipazioni a Sochi 2014 e PyeongChang 2018.

Un podio che va a impreziosire una carriera che lo ha visto vincere un argento Mondiale nel 2019 e una sfera di cristallo di specialità nel 2014. In Coppa del Mondo, ha collezionato 20 podi con 8 vittorie in tutto.

Un infortunio a dicembre rischiò di fargli saltare i Giochi

Era il 10 dicembre quando Omar Visintin, dopo una brutta caduta nel corso della tappa austriaca di Coppa del Mondo di Montafon, fu portato in ospedale in elicottero.

Il responso è chiaro: trauma cranico, rottura di un tendine e lussazione del gomito. Tutto questo a due mesi esatti dalla sua gara ai Giochi Invernali..

Da lì in poi è stata una corsa contro il tempo per riprendere la forma fisica necessaria e recuperare il terreno inevitabilmente perso rispetto ai suoi principali rivali. Una avvicinamento a Pechino 2022 "in rimonta", proprio come la sua medaglia di bronzo.

Visintin: "Una medaglia che ho atteso per 8 anni"

Le parole di Omar Visintin dopo la conquista del bronzo Olimpico rilasciate attraverso i canali ufficiali della Federazione Italiana Sport Invernali: “Aspettavo questa medaglia da otto anni. A Sochi 2014 arrivai da favorito e poi venni eliminato nei quarti, anche a PyeongChang 2018 successo la stessa cosa e uscii addirittura prima. Adesso sono arrivato un po’ meno favorito, ma sapevo di avere buone chances al mio arco. Sono partito nella big final con la consapevolezza che avrei potuto giocare le mie carte, poi raggiungere il podio è una cosa diversa. Adesso ci riposiamo qualche ora per goderci questo risultato, da domani ci concentriamo sulla prova a squadra dove siamo fortissimi e in lizza per un’altra medaglia. Non essendo il più forte su una partenza molto tecnica dove ogni piccolo errore ti costa tanto tempo, ho pensato di passarla in sicurezza per prendere i miei rischi successivamente perché sapevo di avere la possibilità di recuperare terreno e posizioni. L’infortunio al gomito di dicembre è stata una mazzata perché ho pensato di dovere rinunciare alle Olimpiadi, invece la Commissione Medica FISI è riuscita a fare un miracolo, e quando mi è stato detto che sarei partito per la Repubblica Popolare Cinese ho pensato esclusivamente alla pista. Certamente il braccio non è al massimo, ma tanto mi è bastato per mettermi al collo il bronzo”.

