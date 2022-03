I momenti indimenticabili dei Giochi Paralimpici Invernali di Beijing 2022

Dopo otto giorni di azione sportiva che difficilmente dimenticheremo, i Giochi Paralimpici Invernali 2022 sono giunti al termine. È arrivato il momento di ricordare alcune delle stelle che hanno brillato di più a Pechino 2022.

Jing Yu è la terza giocatrice di para ice hockey ai Giochi invernali

C'è stato un debutto da ricordare proprio nella Giornata Internazionale della Donna, quando Jing Yu, della squadra della Repubblica Popolare Cinese, è diventata la terza donna nella storia a giocare nel torneo di hockey su ghiaccio delle Paralimpiadi Invernali.

Jing, che è stata sul ghiaccio per 5 minuti e 19 secondi nella partita della vittoria della Cina per 6-0 sull'Italia, ha parlato di come il suo obiettivo sia ispirare le donne con la sua storica impresa.

"Ci sono molte ragazze in Cina che vorrebbero unirsi a questo sport e ce ne sono già molte che lo praticano", ha detto. "Io sono la rappresentante di queste giocatrici in questa squadra. Ho avuto la possibilità di giocare per la squadra nazionale e di essere su questo palco per mostrare al mondo il potere delle donne cinesi".

Jing Yu Foto di 2022 Getty Images

Arthur Bauchet trasforma l'argento di PyeongChang in oro a Pechino

Dopo l’esperienza di PyeongChang in cui è salito quattro volte sul podio ma sempre sul secondo gradino, il francese Arthur Bauchet ha finalmente messo al collo l'oro a Beijing 2022.

Nonostante abbia sofferto di intense contrazioni muscolari ai Giochi, Bauchet ha vinto tre ori e una medaglia di bronzo a soli 21 anni. Ha annunciato le sue intenzioni il primo giorno di gara, vincendo la discesa libera in piedi, seguita da un altro oro nella supercombinata maschile in piedi solo due giorni dopo. E per coronare u'edizione brillante, ha messo in un'altra performance di medaglia d'oro nello slalom maschile il giorno finale di Pechino 2022.

Arthur Bauchet Foto di 2022 Getty Images

Linda Le Bon nella discesa con la figlia come guida

Quando un problema burocratico ha lasciato la 57enne sciatrice alpina belga Linda Le Bon senza la sua guida ufficiale, la conseguente sostituzione dell'ultimo minuto è diventata una delle storie più belle dei Giochi.

La figlia di Le Bon, Ulla Gilot, è subentrata per guidare sua madre in pista fino al sesto posto, e il mondo si è stretto intorno a un momento Paralimpico indimenticabile.

"Sono molto felice di poterlo fare con mia figlia, che ha 22 anni. Mia figlia è la mia nuova guida [solo] da quattro giorni e non abbiamo mai sciato insieme prima, ma è stata una grande" ha detto Le Bon a Olympics.com dopo la gara, concludendo: "A Lillehammer sono stata più veloce, ma questo è stato incredibile".

Linda Le Bon del team Belgio si abbraccia con la sua guida Ulla Gilot dopo la sua corsa nella discesa libera femminile Vision Impaired a Yanqing National Alpine Skiing Centre durante il primo giorno delle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022 Foto di Getty Images

Carina Edlinger trionfa sulle avversità per vincere l'oro nello sci di fondo

Appena due giorni prima che l'austriaca Carina Edlinger dovesse gareggiare nella gara sprint di sci di fondo femminile, si è ritrovata incapace di muovere il corpo, figuriamoci di competere contro le migliori atlete del mondo. Tuttavia, dopo un notevole recupero, Edlinger non solo era al cancelletto di partenza, ma ha anche vinto una spettacolare medaglia d'oro.

"Qualche giorno fa (lunedì), ero completamente paralizzata dal collo in giù, sdraiata sul pavimento. È stato uno dei punti più bassi della mia vita sportiva", ha detto Edlinger.

"Questa cosa è così lontana dallo sport, proprio quando dovresti concentrarti su qualcos'altro… e mi stavo interrogando ancora una volta, 'Ha senso che io stia ancora gareggiando ad un tale livello e non mi concentri solo sulla salute?’ Ma la vittoria di oggi è stata abbastanza curativa".

Carina Edlinger Foto di 2022 Getty Images

Johannes, Veronika e Barbara Aigner trasformano Beijing 2022 in un affare di famiglia

Quando si dice: far rimanere tutto in famiglia.

È stata una rassegna spettacolare per i fratelli Aigner dell'Austria, che hanno fatto proprie le Paralimpiadi invernali di Pechino 2022. Tutto è iniziato con il sedicenne Johannes che, nonostante la sua giovane età, ha vinto l'oro nella discesa libera maschile e slalom gigante maschile visione impaired eventi, oltre a due argenti e un bronzo nella super combinata, slalom e super-G rispettivamente.

Ma questo era solo l'inizio della spettacolare storia degli Aigner. Le sorelle Veronika e Barbara hanno gareggiato entrambe nello slalom gigante femminile, vincendo rispettivamente l'oro e il bronzo, prima che Veronika aggiungesse un secondo oro nello slalom e Barbara portasse a casa l'argento nello stesso evento.

E come se tutto ciò non fosse abbastanza per una famiglia, Veronika è stata guidata all'oro da un'altra del clan, la sorella Elisabeth.

Johannes Aigner Foto di 2022 Getty Images

La leggenda di Oksana Masters non si ferma e cresce con l'oro nel para biathlon

Pechino 2022 è stato a dir poco un successo per la leggenda statunitense Oksana Masters. La “master” multi-disciplina, che si divide tra canottaggio e ciclismo nei Giochi Estivi ed è di casa nello sci di fondo nell'edizione invernale, è ancora una volta brillata alle Paralimpiadi.

Sono stati certamente più di uno i momenti memorabili regalati dall'atleta di origine ucraina, ma probabilmente quello più grande è stato l'oro del primo giorno nella sprint sitting femminile di biathlon. È stata la sua quinta medaglia d'oro Paralimpica e la prima in questi Giochi per gli Stati Uniti.

Oksana Masters Foto di 2022 Getty Images

I fratelli Simpson centrano un oro storico per la squadra britannica

Neil Simpson ha fatto la storia a Pechino 2022, diventando il primo oro in assoluto del suo paese ai Giochi Paralimpici Invernali. E la cosa più bella di tutte è che lo ha fatto insieme a suo fratello.

La vittoria di Simpson nel super-g maschile per vision impaired è stata ancora più speciale, poiché il fratello maggiore Andrew lo ha guidato lungo la pista.

"Non riesco ancora a dirlo a parole", ha detto Neil dopo la gara. "È stato un bel cambiamento negli ultimi due anni, dopo tutto quello che è successo. Non riesco ancora a crederci".

Neil Simpson Foto di 2022 Getty Images

Natalie Wilkie vince la quinta medaglia alle Paralimpiadi a soli 21 anni

Dopo i Giochi di PyeongChang 2018 in cui l'allora 17enne ha esaurito tutti i colori delle medaglie disponibili, Natalie Wilkie ha ancora una volta preso d'assalto il mondo degli sport invernali con altre performance d'oro.

Il primo momento d'oro della 21enne canadese è stato nella gara di sci di fondo su lunga distanza in tecnica classica, dove ha vinto davanti a Sydney Peterson degli Stati Uniti. Ha aggiunto un altro oro nello sprint a tecnica libera in piedi solo due giorni dopo, seguendo con l'argento nella distanza media tecnica libera in piedi e bronzo nella staffetta mista per portare il suo totale di medaglie Paralimpiche a sette.

Natalie Wilkie Foto di 2022 Getty Images

La calamita di medaglie Momoka Muraoka regna sovrana nel para alpino

La giapponese Momoka Muraoka avrà sicuramente dei Giochi da ricordare – di tutti i tipi. Nella competizione alpina Paralimpica, la venticinquenne ha accumulato tre ori e un argento, dominando le piste nella categoria sitting femminile.

Medaglie d'oro in discesa, slalom gigante e super-g a Pechino: ha facilmente superato il suo bottino di PyeongChang dove aveva vinto un oro, due argenti e un bronzo.

E se tutto ciò non fosse abbastanza impressionante, ha anche partecipato ai Giochi Paralimpici estivi di Tokyo.

Momoka Muraoka Foto di 2022 Getty Images

Maxime Montaggioni va da solo per vincere l'oro nel banked snowboard

Il francese Maxime Montaggioni ha lanciato un urlo di gioia quando ha vinto la gara di snowboard maschile di banked slalom, venerdì 11 marzo.

E non c'è da stupirsi, dato che l'oro del nuovo campione Paralimpico lo ha visto respingere la sfida di una serie di atleti della Repubblica Popolare Cinese che si sono classificati 2°, 3°, 4°, 6° e 7° nella competizione.

"Mi sento (come se fossi) su una nuvola. I muscoli si sono rilassati. È difficile stare in piedi di fronte a te. Ma è una sensazione bellissima," ha detto a Olympics.com il 32enne, visibilmente commosso dopo la sua vittoria.

"Per me, il lavoro è stato ripagato. È un bene per la squadra, per le persone con cui lavoro. È incredibile. Non potevo credere che sarà un oro".

Maxime Montaggioni Foto di 2022 Getty Images

Brian McKeever scrive la storia arrivando a 16 medaglie Paralimpiche

Brian McKeever è entrato nei libri di storia con una sbalorditiva 16a medaglia d'oro alle Paralimpiadi invernali, eguagliando il record del maggior numero di ori stabilito dal grande sciatore tedesco Gerd Schoenfelder.

McKeever ha vinto i suoi tre eventi individuali per la quarta Paralimpiade di fila, tra cui la 20 km classica per non vedenti, 1,5 km sprint e 12,5 km stile libero.

Ora ha accumulato 20 podi dalla sua prima apparizione ai Giochi di Salt Lake City 2002.