Minisini-Ruggiero sul tetto del mondo: oro mondiale nel misto tecnico di nuoto artistico

Ai Mondiali FINA 2022, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero regalano il primo oro della giornata di oggi, 20 giugno.

Al termine di una routine fantastica, che ottiene due pollici in su da entrambi gli allenatori italiani, Minisini e Ruggiero, sulle musiche del Requiem di Giuseppe Verdi, confezionano un punteggio di 89.2685 che si rivela imbattibile.

Minisini ha vinto questo evento proprio l'ultima volta che i Mondiali sono svolti a Budapest, nel 2017, quando gareggiava in coppia con Manila Flamini.

Si tratta infatti del quarto Mondiale dell'altleta romano che in bacheca espone due ori, tre argenti e due bronzi conquistati rispettivamente a Kazan 2015, Budapest 2017, Gwangju 2019 e Budapest 2022, mentre è la prima partecipazione iridata per Ruggiero.

I fratelli giapponesi Sato Yotaro / Sato Tomoka hanno vinto l'argento (86.5939), mentre i cinesi Shi Haoyu / Zhang Yiyao vincono il bronzo (86.4425).

Le parole di Thomas Ceccon in zona mista

In zona mista ha parlato così Minisini: "Non è stato facile, avevamo paura del Covid, è stato bello nuotare bene in finale e oggi festeggiamo. Domani ci sveglieremo pensando al prossimo obiettivo".

Mentre la compagna Ruggiero sottilinea il valore di questa medaglia da esordiente: "Non ho parole, dopo tre anni di lavoro, vincere una medaglia al primo Mondiale è una grande emozione. Grazie a tutti, sono contenta di aver raggiunto questo traguardo con Giorgio, persona davvero speciale".

Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero in posa con la medaglia d'oro nel duo misto tecnico di nuoto artistico -Mondiali FINA di Budapest 2022 Foto di 2022 Getty Images

Bronzo per l'Italia nel libero combinato a squadre

Nel free combination a squadre le "sincronette" azzurre conquistano una medaglia di bronzo in una finale ad altissimo tasso tecnico.

L'Italia Team, composto da Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino, sale sul podio con un punteggio di 92.0333. A vincere la gara è la squadra ucraina, con 95.0333 punti, mentre l'argento va al Giappone, con 93.5667.