Verso le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: Andrea Macrì e il sogno del para ice hockey italiano

Con 11 secondi di tempo rimasto sull'orologio, Andrea Macrì ha avuto la possibilità di pareggiare durante la tesissima finale per il 5° posto nel para ice hockey contro la Repubblica Ceca alle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022.

Ci è riuscito.

L'Italia si è poi assicurata una incredibile vittoria ai supplementari per 4-3 conquistando il quinto posto, chiudendo come miglior squadra europea della competizione.

Andrea vuole partire da qui per costruire la prossima edizione dei Giochi Paralimpici Invernali casalinghi di Milano Cortina 2026.

"La mia mentalità dice: voglio di più", ha detto a Olympics.com

"Ogni volta e ogni giorno voglio di più di quello precedente. E ora, spero davvero che qualcuno faccia il suo lavoro. Abbiamo davvero bisogno dell'aiuto di tutti. Abbiamo bisogno di trovare giocatori. Abbiamo bisogno di allenarci molto. Abbiamo bisogno di andare ai tornei.

"E poi parleremo di qualcosa di più bello di un quinto posto".

Andrea Macrì festeggia un gol a Pechino 2022 Foto di Steph Chambers/Getty Images

Milano Cortina 2026: cosa aspettarsi alle prossime Paralimpiadi Invernali

Il torneo di para ice hockey a Pechino 2022 ha visto una fantastica performance del Paese ospitante, la Repubblica Popolare Cinese, e Andrea vuole mettere il suo sport sulla mappa in Italia in modo simile.

"Giocare ai Giochi Paralimpici nel proprio Paese deve essere una delle più grandi opportunità per un giovane disabile, in modo che possa mostrare la sua disabilità al mondo.

Forse giocheranno per una medaglia d'oro. "Questo è, credo, l'obiettivo migliore per tutti. Questo è il mio sogno, e spero davvero che diventi presto realtà".

C'è un innegabile divario di forze. La Cina ha battuto l'Italia 6-0 a Pechino 2022, gli USA hanno battuto la Cina 11-0. Per essere in quel match per la medaglia d'oro a Milano ci vorranno quattro anni di preparazione straordinari.

Ma Andrea Macrì è un uomo straordinario. E l'Italia ha una storia di momenti sportivi straordinari - soprattutto nel para ice hockey.

Andrea Macrì e la sua Italia durante la partita contro la Repubblica Ceca a Pechino 2022 Foto di Steph Chambers/Getty Images

Come è cambiata la vita di Andrea Macrì dopo l'incidente a scuola

Era un normale giorno di scuola quando la vita di Andrea cambiò per sempre. All'età di 17 anni, si trovava in un'aula durante l'intervallo. Qualche attività insolita in un giorno di vento nelle tubature del vecchio edificio ha fatto crollare il soffitto e la spina dorsale di Andrea è stata danneggiata per sempre. Subì tre interventi chirurgici e trascorse i due anni successivi su una sedia a rotelle. Ha festeggiato il suo 18° compleanno in ospedale.

Alla fine, ha trovato la forza di provare di nuovo lo sport. Dopo aver provato una vasta gamma di discipline tra cui la scherma in carrozzina, il para canottaggio e il tennis su sedia a rotelle, ha trovato la sua vocazione nel para ice hockey.

"Non conosco davvero nessun altro sport nelle Paralimpiadi con quel tipo di energia e adrenalina", ha detto Andrea.

Andrea Macrì in esclusiva a Olympics.com

"Nel nostro sport, quando ti metti sulla slitta, lo spazio è grande. Bisogna capire, prima di tutto, come muoversi, come non cadere sul ghiaccio.

"Ho visto molti ragazzi nella mia carriera che vengono a provare, ma non erano felici di cadere.

La leggenda che ha dato il via al para ice hockey in Italia

Prima di Macrì, c'è stato un altro Andrea associato fortemente al para ice hockey in Italia. Andrea 'Ciaz' Chiarotti è scomparso nel 2018, ma sono state la sua determinazione e il suo spirito positivo a portare alla creazione di un'iscrizione della squadra di casa per Torino 2006.

"Eravamo davvero buoni amici. Siamo andati insieme in Cambogia in vacanza. Lui era più grande di me. Non era come un secondo padre, ma come un fratello maggiore".

Andrea Chiarotti mostra il suo proverbiale sorriso Foto di Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Ciaz ha studiato il gioco in Norvegia e ha assicurato l'attrezzatura per la squadra in modo che potesse giocare per la prima volta alle Paralimpiadi. Giocare a livello internazionale è stata una curva di apprendimento ripida e ha comportato molte sconfitte a senso unico.

"Sorrideva sempre. Mi ricordo che anche se si stava perdendo una partita per 10-0 sorrideva perché era orgoglioso di essere lì. Era orgoglioso di essere lì con noi".

La squadra viaggia ancora con una targa per ricordare Ciaz e ispirare gli atleti.

"Abbiamo questo con noi in tutte le competizioni nel nostro spogliatoio solo per ricordare a noi stessi di essere positivi".

Declan Farmer è stato uno dei migliori giocatori degli Stati Uniti a Pechino 2022 Foto di Steph Chambers/Getty Images

Possono davvero farlo? Gli Stati Uniti e la Cina valutano l'Italia

La positività può portare solo fino a un certo punto in termini di risultati. L'Italia ha bisogno di più giocatori di qualità per competere davvero contro le squadre di alto livello.

Declan Farmer degli Stati Uniti crede che i Giochi in casa rappresentino l'occasione perfetta per far crescere questo sport.

"La Repubblica di Corea ha trovato il podio a PyeongChang 2018 e ora la Cina si è qualificata per le semifinali al suo debutto Paralimpico".

"Quindi penso che sia solo quell'investimento nei giovani, coinvolgendo più persone in questo sport. L'Italia ha avuto grandi giocatori. Hanno un sacco di veterani nella loro squadra. Devi solo investire in quelle basi".

"La maggior parte della nostra squadra ha speso tempo nello sviluppo ed è andata sui campi nazionali giovanili durante l'estate. Penso che se l'Italia può investire di più in questo, troverà successo".

CUI Yutao ha elogiato gli sforzi dell'Italia a Pechino 2022 Foto di Steph Chambers/Getty Images

Il capitano della squadra cinese, CUI Yutao, ha ammesso che il punteggio di 6-0 inflitto all'Italia a Pechino 2022 non riflette l'intera storia.

"In realtà sono molto agguerriti. Con tutta quella lotta e quella velocità sulla pista hanno fatto un ottimo lavoro".

"Sono una squadra che non può essere sottovalutata. Hanno i loro vantaggi. Forse al momento la Cina è stata solo un po' meglio dell'Italia questa volta".

Per il sogno di Andrea Macrì di una medaglia d'oro in casa, i risultati devono iniziare a corrispondere agli sforzi mostrati in pista.

Pizza e tempi felici per Milano Cortina 2026

Come Paese ospitante, l'Italia ha un posto garantito a Milano Cortina 2026. Andrea è realistico circa le sue possibilità, ma senza investimenti nelle infrastrutture sarà dura.

"Abbiamo giocato un torneo incredibile a Pechino 2022. È stato inaspettato per noi e perché siamo venuti qui con un sacco di difficoltà. Sapevamo e sappiamo ancora che non siamo pronti per competere a questo livello".

Andrea Macri in azione a Pechino 2022 Foto di Steph Chambers/Getty Images

Con la qualificazione per la competizione già assicurata, Andrea non vede l'ora di essere lì.

"Sto già immaginando di essere in quella parte del villaggio e provare la vera pizza. Vorrei suggerire a tutti, se volete gareggiare, allora provate a gareggiare. Ma, se non sei un atleta, e vuoi solo goderti la sensazione Olimpica e Paralimpica, vieni e unisciti a noi. Seguiteci".

"Penso che Milano Cortina 2026 sarà fantastica. Non ho niente di male da dire contro Pechino 2022, o contro PyeongChang 2018, o Sochi 2014, ma questo è il mio Paese. Quindi, non vedo l'ora di farne parte".

Si può quasi sentire l'odore della pizza fresca. Il conto alla rovescia inizia ora.