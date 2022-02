Mikaela Shiffrin: nessuna nuvola può offuscare il suo amore per lo sci

Giovedì 17 febbraio, Mikaela Shiffrin, la sciatrice americana venuta a Beijing 2022 con grandi speranze di vincere diverse medaglie, ha pubblicato una nota accorata sui social media.

La 26enne, vincitrice di tre medaglie Olimpiche, tra cui due ori nel ‘suo’ slalom a Sochi 2014 e nello slalom gigante a PyeongChang 2018, ha offerto una risposta emotiva ai suoi detrattori.

Volendo rialzarsi "di nuovo, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora e ancora", nonostante le critiche degli hater, Shiffrin ha detto: "Non è sempre facile, ma fallire non è la fine del mondo".

Facendo riferimento ai suoi cinque eventi individuali - di cui tre non portati a termine oltre al nono posto in super G e il 18esimo nella discesa libera, la Shiffrin si chiede perché continui a riprovarci. Lei ha la risposta. Ama il suo sport.

"Torno perché quelle prime nove curve di oggi sono state spettacolari, davvero un paradiso. Quello è il mio posto e io sono testarda”.

Inoltre, Shiffrin ha ancora un evento, quello a squadre. E sapete chi desidera il meglio per la delusa sciatrice che ha portato così tanta gioia alla nazionale statunitense nel corso degli anni - vincendo sei titoli mondiali e tre volte la classifica generale di Coppa del Mondo? I suoi compagni di squadra, che vorranno vincere una medaglia per lei, per loro, per il Team USA. E soprattutto, vorranno vincerla insieme.

LEGGI ANCHE: Beijing 2022, ancora Svizzera nella combinata femminile. Oro Gisin su Holdener e super bronzo Italia con Brignone.