Shiffrin fuori nella prima manche del gigante Olimpico: "Grande delusione"

La difesa del titolo del 2018 nello slalom gigante femminile da parte della campionessa in carica Mikaela Shiffrin è durata solo pochi secondi ai Giochi Olimpici Invernali 2022, uscita per un errore all'inizio della prima manche, andata in scena lunedì 7 febbraio.

Partita col pettorale numero 7, la due volte medaglia d'oro ha saltato una porta e non ha completato il difficile, ripido tracciato 'Ice River' sulle pendici delle montagne Yanqing, a nord di Pechino. Diversi altre atlete di alto livello - tra cui l'italiana Marta Bassino, vincitrice della Coppa del Mondo 2021 - sono uscite dalla competizione nella prima prova.

La bicampionessa Olimpica americana ha definito la sua esclusione "un'enorme delusione: la giornata è finita prima ancora di iniziare", ha detto la 26enne citata all'Associated Press.

Eliminata come la superfavorita, la statunitense Mikaela Shiffrin, campionessa Olimpica uscente, che ha dichiarato:

"Sentivo che stavo spingendo molto bene e attaccando. Ma solo in una curva, ho commesso un piccolo, piccolo errore quando sono andata a spingere e questo fa la differenza. La neve era incredibile da sciare. Oh mio Dio, è davvero bella, ma se fai qualche piccolo errore non puoi davvero farla franca. Come puoi vedere, ho avuto la peggio in quella curva. Non succede troppo spesso che io cada. Ho davvero lavorato sul giusto tempismo delle mie curve e davvero non ho mai pensato che questo sarebbe stato parte del problema. Ma non lo era perché mi stavo trattenendo, quindi posso essere orgogliosa di questo. Ma sono cinque curve nel GS Olimpico, c'è delusione di sicuro."