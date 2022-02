Il tre volte campione del mondo Nathan Chen in testa dopo il programma corto, Hanyu Yuzuru ottavo

Nathan Chen è rimasto stabile e sicuro sul ghiaccio Olimpico che quattro anni fa sembrava così infido.

Il tre volte Campione del mondo ha offerto una prestazione super nel programma corto maschile di pattinaggio di figura all'interno dello Stadio indoro della Capitale in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, è primo con un punteggio da record mondiale di 113,97.

Il 22enne americano, pattinando sulle note de "La Boheme", aveva sbagliato in questo segmento a PyeongChang 2018, ma ha scacciato via tutti i fantasmi olimpici che potrebbero averlo perseguitato martedì 8 febbraio e si porterà in dote un vantaggio di cinque punti al programma libero di giovedì 10 febbraio.

"Sono euforico", ha detto Chen all'emittente statunitense NBC. "Nelle ultime Olimpiadi, entrambi i miei programmi brevi non erano andati come volevo. [Questo] è davvero bello; questo significa molto".

Kagiyama Yuma, vincitore dei Giochi Olimpici Giovanili di Lausanne 2020, è stato altrettanto impressionante sul ghiaccio. Il diciottenne era raggiante nel "Kiss and Cry" accanto a suo padre - e allenatore - Masakazu, lui stesso olimpionico in due occasioni. Kagiyama ha fatto registrare un totale di 108,12.

La medaglia d'argento Olimpica del 2018, Uno Shoma, è terzo con 105,90.

Il connazionale giapponese di Kagiyama e Uno, il due volte campione olimpico in carica Hanyu Yuzuru, ha pattinato nel penultimo gruppo ma ha aperto il loro programma con un tentativo di Salchow quadruplo andato male, per una perdita di nove punti. Ha fatto registrare un 95,15 che lo piazza all'ottavo posto dopo il programma corto.

La superstar ha detto di aver preso una buca nel ghiaccio mentre si preparava per il suo primo salto.

"Al momento di saltare, ero in una buca lasciata da un altro pattinatore. È stata sfortuna", ha detto ai giornalisti Hanyu, 27 anni, in inglese. "Mi sentivo davvero a mio agio per tutto il resto".

"Onestamente, mi sembra di non aver nemmeno commesso un errore. Non lo so, è cattivo karma? Ho fatto qualcosa per farmi odiare dal ghiaccio? È così che mi sento, mentre sono qui in piedi per le interviste".

E' stato un programma corto maschile di alta qualità, con 12 pattinatori che hanno superato i 90 punti.

Cha Junhwan (Corea del Sud) è quarto con 99,51, con Morisi Kvitelashvili (GEO) quinto a 97,87, Jason Brown (USA) sesto con 97,24 ed Evgeni Semenenko (ROC) settimo a 95.76, appena davanti a Hanyu.

Chen ora ha il comando in vista del pattinaggio libero, avendo vinto quella parte per finire al quinto posto assoluto ai Giochi del 2018. Dopo aver vinto il titolo mondiale 2018, Chen aveva conquistato 10 eventi internazionali consecutivi prima di piazzarsi terzo allo Skate America all'inizio di questa stagione.

È stato proprio allo Skate America che l'americano Vincent Zhou ha vinto l'oro, ma il compagno di squadra di Chen e Brown è stato escluso qui a Pechino, ritirandosi nella tarda notte di lunedì 7 febbraio a causa di un test Covid-19 positivo.

Puoi trovare il programma completo del pattinaggio di figura per Beijing 2022 qui.

Kagiyama: "Mi sono divertito dall'inizio alla fine"

È stata una giornata appassionante e piena di storie stimolanti per il pattinaggio con il programma corto maschile.

Tra queste storie, quella del canadese Keegan Messing, che ha ottenuto il nono posto in classifica con un 93,24. Messing era risultato positivo al Covid mentre si recava ai Giochi ed era stato bloccato a Vancouver per oltre una settimana. È arrivato a Beijing solo un giorno prima del programma corto e dopo una performance eccezionale ha mostrato una foto di suo figlio Wyatt dal "Kiss and Cry".

È stata una gara piena di emozioni anche per il pattinatore francese Kevin Aymoz, fermato da un infortunio nei mesi precedenti alle Olimpiadi. Con i suoi 93.00 punti è decimo: Aymoz, davvero felice, ha urlato di gioia mentre arrivavano i suoi punteggi.

Non c'è stata gioia per Hanyu, visibilmente deluso dopo aver terminato il suo programma corto. Dopo aver pattinato, ha continuato a guardare frustrato, scuotendo la testa, il punto sul ghiaccio in cui ha tentato il suo quadruplo Salchow.

Ha affermato che ha ancora intenzione di tentare il quadruplo Axel nel programma libero, un salto mai completato prima in una competizione.

"Mi piace davvero pattinare qui. Mi sento davvero bene sul ghiaccio", ha detto. "Manterrò il mio piano. Ho intenzione di riuscire in tutto. Proverò il quadruplo Axel nel programma libero. Sto puntando al mio meglio".

Hanyu è qui senza l'allenatore di lunga data, Brian Orser, che è presente ma non lavora direttamente con il due volte campione olimpico. Si sono dati il cinque nel backstage, come hanno mostrato le telecamere, prima che Hanyu arrivasse sul ghiaccio.

Orser sarà contento per i suoi altri allievi: il campione dei Quattro Continenti Cha (Corea) è al quarto posto grazie alla migliore performance della sua carriera, mentre Brown, che ha pattinato durante il suo programma sulle note di "Sinnerman", è stato sublime, anche lui ai migliori livelli della sua carriera, anche se non ha tentato un salto quadruplo.

Gioia anche per Kagiyama, medaglia d'argento mondiale in carica, che è balzato sulla scena senior nelle ultime due stagioni con grandi salti e pattinaggio di grande personalità.

"È la mia prima Olimpiade e pensavo di essere nervoso, ma mi sono divertito dall'inizio alla fine", ha detto in giapponese. "Per la prima volta in assoluto, penso di aver sorriso durante il programma corto. Gli ultimi anni non sono stati sempre rosei. A volte mi sentivo come se avessi bisogno di una pausa. Ma sono quello che sono ed è per questo che sono in grado di godermi questi Giochi. Mi sento come se avessi fatto progressi".

Uno ha invece adottato un approccio più misurato, dicendo che gli piacerebbe essere sicuro di dare il meglio di sé nel pattinaggio libero giovedì: "Non voglio pattinare solo per ottenere risultati. Anche se sbaglio, voglio che mi aiuti a crescere nel lungo periodo mi va bene, voglio che la pratica si leghi alla competizione".

Chen in testa ma tanta qualità dietro di lui

Salti quadrupli in abbondanza nel programma corto maschile, guidati dal quadruplo flip e quad Lutz-triple toe combinati di Chen, che ha ricevuto un +4,40 e +3,95 (su cinque) sulla scala GOE (Grades of Execution).

Chen ha dato merito ai suoi quattro anni di esperienza con l'allenatore Rafael Arutunian dal 2018 - così come allo psicologo sportivo con cui ha lavorato per un anno: "Non avrei potuto arrivare dove sono senza il mio mental coach o la squadra che è intorno a me. Ognuno ha regalato consigli utili per me. Devo rimanere presente, sto cercando di ricordarmelo".

E sulla sua esplosione di emozione alla fine? "Non ho idea di cosa mi sia preso. Di solito non faccio cose del genere, ma mi è sembrato giusto. Ero davvero felice".

Anche Kagiyama ha ricevuto voti alti per il suo quad Salchow e per il suo quad-triple-toe nel suo corto sulle note di "When You're Smiling", titolo adatto per come si sentiva durante lo svolgimento del programma.

Cha, al quarto posto, è noto per la sua qualità delle prestazioni e non ha tradito le attese. Ha aperto con un Salchow quad e poi ha aggiunto una combinazione quad-triple-toe, finendo con un triplo Axel per cui ha faticato all'atterraggio. È l'unico pattinatore tra i primi cinque a non aver fatto due salti quadrupli.

"Prima di gareggiare oggi, mi sono chiesto cosa voglio veramente da questa gara. La risposta era 'essere soddisfatto e divertirmi partecipando alle Olimpiadi - il festival globale'", ha detto un espressivo Cha. "Mi ha portato a un buon risultato oggi. Continuerò a concentrarmi nel libero per ottenere un buon risultato”.a

Carrillo e Jin brillanti nei primi gruppi

A inizio evento, il 22enne Donovan Carrillo, al suo debutto olimpico, ha realizzato il miglior punteggio personale, un 79,69 che gli consente di qualificarsi per il programma libero. È il primo pattinatore di figura messicano a un'Olimpiade dopo 30 anni ed è stato selezionato come uno dei portabandiera della sua Nazione in occasione della Cerimonia di Apertura.

Sarà anche il primo pattinatore messicano a realizzare un programma libero.

"Sono orgoglioso di me stesso e di essere migliorato in queste Olimpiadi", ha detto a Olympics.com dopo aver pattinato. "Ho sempre voluto condividere la mia storia, questo è sempre stato il mio obiettivo".

"Per me l'obiettivo principale del programma libero è quello di divertirmi", ha aggiunto. "La chiave di oggi era divertirmi e interagire con il pubblico. Penso che sarebbe fantastico se facessi lo stesso nel libero mentre mi occupo anche di ogni dettaglio per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Poi sarò felice".

Grandi emozioni anche per il cinese Jin Boyang, la speranza di casa del pattinaggio maschile, che ha realizzato un 90.98, il punteggio più alto ad inizio gara. Jin è arrivato quarto nel 2018 e ha ottenuto un grande applauso dalla folla ristretta dei fan cinesi presenti all'arena.

Carrillo è 19°, mentre Jin è 11°.