Inseguimento a squadre donne: il Canada vince l'oro sul Giappone, terza l'Olanda

Ride il Canada, "piange" il Giappone campione uscente

Nell'inseguimento a squadre femminile, l'oro va al Canada che batte in una rocambolesca finale A il Giappone, campione uscente e caduto all'ultima curva mentre era in testa. Il bronzo va invece al'Olanda, argento a PyeongChang 2018, che ha la meglio sul team ROC nella finale B.

All'Ovale Nazionale va in scena la medaglia più "giovane" del pattinaggio di velocità Olimpico, l'inseguimento a squadre, ammesso nel programma delle Olimpiadi Invernali a Torino 2006 (allora vinto dai padroni di casa dell'Italia in campo maschile).

A scontrarsi in campo femminile sono le superpotenze della distanza, Canada, Giappone, ROC e Olanda, con le giapponesi brillantissime a fissare il nuovo record Olimpico, 2:53.61, nei quarti di finale, prima della semifinale vinta contro il team ROC. Nell'altra semifinale, è il Canada ad avere la meglio per meno di un secondo sull'Olanda, che si deve accontentare della finale B.

Nella finale per l'oro tra Giappone e Canada, le asiatiche partono forte ma piano piano le nordamericane rosicchiano il gap fino al colpo di scena finale, la nipponica Nana Takagi cade all'ultima curva e così la canadese Isabelle Weidemann può trascinare all'oro in solitaria le sue compagne, con anche il nuovo record Olimpico, 2:53.44, mentre le rivali arrivano sconsolate sul traguardo attardate, col tempo di 3:04.47.

In precedenza, le ragazze olandesi, argento a PyeongChang 2018, hanno strappato il bronzo al ROC (2:58.66) col tempo di 2:56.86, metallo che le consola solo parzialmente visto che le ambizioni dell'Olanda erano dorate.

Gioia infinita per il Canada che vince il primo oro Olimpico della storia nell'inseguimento a squadre femminile.

Le parole del Canada, oro:

Valerie MALTAIS (CAN): "Sembra veramente surreale adesso, c'è così tanta emozione. Andando avanti nella corsa volevamo renderci orgogliose di noi stesse. Non volevamo metterci pressione addosso, è un privilegio essere in questa finale. Non ci potevo credere quando abbiamo superato il traguardo".

Isabelle WEIDEMANN (CAN): "Stiamo ancora pensando: ma è reale? Sapevamo di avere una squadra forte, sapevamo che potevamo mettere pressione al Giappone e alle altre squadre oggi. Non so se abbiamo pensato a questo possibile risultato".

Ivan BLONDIN (CAN): "Non so nemmeno cosa significhi la medaglia per me a questo punto. È tutto quello per cui abbiamo lavorato negli ultimi quattro anni".

Ecco le dichiarazioni dell'Olanda, bronzo:

Irene SCHOUTING: "Abbiamo fatto il possibile ma le altre squadre sono state migliori".

Ireen WUST: "Sono contenta anche se a dire il vero speravamo nell'oro. Ma sono felice ugualmente perché Giappone e Canada hanno gareggiato in maniera eccezionale".

Marijke GROENEWOUD (sul fatto di aver vinto una medaglia alle sue prime Olimpiadi): "Ovviamente vincere una medaglia ai miei primi Giochi è fantastico, sono davvero felice".

IL PODIO DELL'INSEGUIMENTO A SQUADRE DONNE OLIMPICO

Canada

Giappone

Olanda

Le prossime gare del programma del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali

Sede: Ovale Nazionale

(Orario cinese, CET+7)

17 febbraio

16:30 - 17:42 -- 1000m donne

18 febbraio

16:30 - 17:40 -- 1000m uomini

19 febbraio

15:00 - 15:30 -- Mass start uomini - Semifinali

15:45 - 16:15 -- Mass start donne - Semifinali

16:30 - 16:45 -- Mass start uomini - Finale