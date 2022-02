Snowboard, Karl vince l'oro nello slalom gigante parallelo, amaro quarto posto per Fischnaller

Allo Genting Snow Park non riesce il bis al campione uscente Nevin Galmarini (SUI) che deve cedere lo scettro all'austriaco Benjamin Karl, capace di vincere nonostante alcuni errori la finale A contro lo sloveno Tim Mastnak.

Il 36enne Karl, che aveva già due medaglie Olimpiche al collo (un argento vinto a Vancouver 2010 e un bronzo a Sochi 2014) corona il suo sogno tornando addirittura sul gradino più alto del podio.

C'è amarezza per il 41enne veterano azzurro, Roland Fischnaller, alla sua sesta Olimpiade, bravissimo a centrare la finale B, dove viene battuto da Victor Wild (ROC) in una run combattuta ma decisa da un errore dell'italiano nel finale. In semifinale, "Capitan Fisch" era stato battuto proprio da Karl, essendo stato in gara fino all'ultimo fino a un errore decisivo prima dello schuss finale.

Qui, tutti i dettagli delle finali dello snowboard, slalom gigante parallelo.

Queste le prime dichiarazioni del neo campione Olimpico: "Non è stata una delle mie migliori run (ha commesso un errore prima del suo avversario Mastnak che ha perso l'oro dopo aver fatto il suo stesso errore), ma ai Giochi Olimpici abbiamo una gara in quattro anni. Solo una possibilità di vincere ed è un progetto di vita ed è diventato realtà".

Queste le dichiarazioni di un deluso Fischnaller: "Sono andato troppo dritto, quindi nessuna possibilità di farcela nelle ultime porte. Qualcuno deve arrivare terzo e quarto, e oggi ero io in quarta posizione".

Il programma delle prossime gare di snowboard alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sedi di gara:

Genting Ski Park

Big Air Shougang

Date: da sabato 5 a martedì 15 febbraio

Tutti gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (CET+7). I dettagli del programma sono soggetti a modifiche con breve preavviso.

Mercoledì 9 febbraio

9:30 - 10:19 Halfpipe femminile - Qualificazioni, prima run

10:21 - 11:10 Halfpipe femminile - Qualificazioni, seconda run

11:00 - 11:45 Snowboard cross femminile - Seeding, prima run

11:55 - 12:25 Snowboard cross femminile - Seeding, seconda run

12:30 - 13:19 Halfpipe maschile - Qualificazioni, prima run

13:21 - 14:10 Halfpipe maschile - Qualificazioni, seconda run

14:30 - 15:04 Snowboard cross femminile - Ottavi di finale

15:07 - 15:25 Snowboard cross femminile - Quarti di finale

15:28 - 15:38 Snowboard cross femminile - Semifinali

15:45 Snowboard cross femminile - Small final - Evento medaglia

Al termine della small final, Big final - Evento medaglia

Giovedì 10 febbraio

9:30 - 9:55 Halfpipe femminile - Run finale 1

9:57 - 10:22 Halfpipe femminile - Run finale 2

10:24 - 10:49 Halfpipe femminile - Run finale 3 - Evento medaglia

11:15 - 12:00 Snowboard cross maschile - Seeding, prima run

12:10 - 12:40 Snowboard cross maschile - Seeding, seconda run

14:00 - 14:34 Snowboard cross maschile - Ottavi di finale

14:37 - 14:55 Snowboard cross maschile - Quarti di finale

14:58 - 15:08 Snowboard cross maschile - Semifinali

15:15 Snowboard cross maschile - Small final

Al termine della small final, Big Final - Evento medaglia

Venerdì 11 febbraio

9:30 - 9:55 Halfpipe maschile - Run finale 1

9:57 - 10:22 Halfpipe maschile - Run finale 2

10:24 - 10:49 Halfpipe maschile - Run finale 3 - Evento medaglia

Sabato 12 febbraio

10:00 - 10:24 Snowboard cross a squadre miste - Quarti di finale

10:30 - 10:42 Snowboard cross a squadre miste - Semifinale

10:50 Snowboard cross a squadre miste - Small Final

Al termine della small final, Big Final - Evento medaglia

Lunedì 14 febbraio

9:30 - 10:14 Big Air femminile - Qualificazioni, run 1

10:15 - 10:59 Big Air femminile - Qualificazioni, run 2

11:00 - 11:45 Big Air femminile - Qualificazioni, run 3

13:30 - 14:14 Big Air maschile - Qualificazioni, run 1

14:15 - 14:59 Big Air maschile - Qualificazioni, run 2

15:00 - 15:45 Big Air maschile - Qualificazioni, run 3

Martedì 15 febbraio

9:30 - 9:50 Big Air femminile - Final run 1

9:52 - 10:12 Big Air femminile - Final run 2

10:15 - 10:35 Big Air femminile - Final run 3 - Evento medaglia

13:00 - 13:20 Big Air maschile - Final run 1

13:22 - 13:42 Big Air maschile - Final run 2

13:45 - 14:05 Big Air maschile - Final run 3 - Evento medaglia