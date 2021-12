Maurilio De Zolt: il fondista più anziano a vincere un oro alle Olimpiadi

È il 22 febbraio 1994 quando durante i Giochi Invernali di Lillehammer si consuma una delle più grandi imprese sportive nella storia italiana.

Di fronte a decine di migliaia di norvegesi, gli azzurri della staffetta maschile dello sci di fondo conquistano la medaglia d'oro battendo per pochi centimetri i favoriti padroni di casa. Memorabile l'ultima frazione al cardiopalma, in cui Silvio Fauner taglia il traguardo per primo davanti al leggendario Björn Daehlie.

A firmare l'impresa insieme a Fauner sono Marco Albarello, Giorgio Vanzetta e Maurilio De Zolt.

Un successo che avrebbe rappresentato l'apice della carriera di quest'ultimo, che si sarebbe poi ritirato al termine di quella stagione. A 43 anni, il "grillo" del fondo italiano diventa così il più anziano a salire sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi in questo sport. Un record tuttora imbattuto.

UNA CARRIERA SBOCCIATA TARDI

Per il campione nato a San Pietro di Cadore, i primi podi internazionali arrivano nel 1985, a quasi 35 anni. Forse nemmeno lui si sarebbe immaginato che i due argenti e il bronzo appesi al collo durante i Mondiali di Seefeld (AUT) avrebbero poi rappresentato solamente l'inizio di una grande escalation di successi lunga 9 anni.

I suoi primi anni di attività agonistica sono incerti e nel 1970 l'atleta veneto arriva a Roma per il servizio di leva nei Vigili del Fuoco. Successivamente viene assegnato al distaccamento di Santo Stefano di Cadore, vicino a casa, dove può continuare gli allenamenti. Finito il servizio di leva deve attendere ancora tre anni prima entrare, nel 1974, come Vigile del Fuoco permanente e dedicarsi finalmente a tempo pieno allo sci di fondo.

Ed è proprio a 24 anni che si sposa con Maria Luisa, dal cui matrimonio nascono i figli Luca, Tiziana e Michela. È in questo periodo che arriva il salto di qualità.

Poiché il Gruppo Sportivo “De Vecchi” è una squadra a carattere locale, per mettere in luce il suo pupillo, l’allenatore Stelio Busin lo schiera, nella staffetta, in prima frazione e per tre anni di seguito Maurilio vince il “lancio” della 4x10 km ai campionati italiani assoluti. È solo però con la conquista del primo titolo nella 50 km di fondo agli italiani di Capracotta del 1977 che De Zolt entra a far parte della nazionale passando sotto la guida tecnica di Dario D’Incal.

"Grillo", il suo soprannome, derivava dalle sue caratteristiche fisiche, in quanto apparentemente non dotato fisicamente rispetto ai giganti del nord Europa, con una tecnica molto approssimativa e a volte saltellante. Inizialmente, quasi nessuno avrebbe infatti scommesso su di lui e furono così in molti a doversi ricredere.

TUTTE LE VITTORIE DEL "GRILLO"

Dopo due mondiali (Lathi 1978 e Oslo 1982) e due Olimpiadi (Lake Placid 1980 e Sarajevo 1984) di avvicinamento, nel 1985 arrivano le prime affermazioni internazionali grazie alle 3 medaglie di Seefeld, con un argento nella 50km individuale, un altro nella staffetta 4x10km e il bronzo nella 15km.

La sua definitiva consacrazione avviene però ai Mondiali di Oberstdorf nel 1987, dove si aggiudica il titolo iridato nella 50km.

Nel 1988, alle Olimpiadi di Calgary, vince la prima medaglia a cinque cerchi della carriera con l'argento nella 50km individuale. Quattro anni più tardi, ad Albertville 1992, si appende al collo la medaglia d’argento nella 50km e nella staffetta 4x10km.

La sua carriera di sciatore si sarebbe poi conclusa con la perla di Lillehammer 1994, con De Zolt in azione come primo dei 4 staffettisti che avrebbero portato l'Italia in vetta all'Olimpo. In quell'occasione, il bellunese diede il cambio ad Albarello quando si trovava staccato di soli 10 secondi rispetto alla vetta. Il suo compagno ricucì poi lo strappo con Ulvang e Kirvesniemi, prima del "passaggio di testimone" a Vanzetta. Nella frazione finale, Fauner avrebbe poi bruciato Daehlie portando così in trionfo il Belpaese.

I "quattro moschettieri" avrebbero poi portato insieme la fiaccola Olimpica all'interno dello stadio in occasione della Cerimonia Inaugurale dei Giochi Invernali di Torino 2006.

In Coppa del Mondo sale per 4 volte sul podio grazie a 3 terzi posti individuali e a una vittoria a squadre conquistata nel 1991 a Lahti (FIN) insieme a Silvio Fauner, Giorgio Vanzetta e Alfred Runggaldier.

De Zolt, Albarello, Fauner, Vanzetta alla Cerimonia di Apertura di Torino 2006 Foto di 2006 Getty Images

Leggi anche: Franco Nones, la prima medaglia d'oro non scandinava nello sci di fondo.