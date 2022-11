Uno sguardo alle mascotte più memorabili nella storia dei Giochi Olimpici

La prima mascotte orso è stata introdotta a Mosca 1980, quando Misha è diventato un nome noto in tutto il mondo, ma "Mikhail Potapych Toptygin" (il nome completo di Misha) non è l'unica mascotte orso ad aver partecipato ai Giochi.

A Calgary 1988 due orsi polari, Hidy e Howdy, hanno sventolato la bandiera canadese ai Giochi Olimpici Invernali, mentre gli orsi sono tornati a Salt Lake City 2002, quando Coal è stata scelta come mascotte insieme al coyote Copper e alla lepre con le racchette da neve Powder.

A Sochi 2014 un altro orso ha fatto parte di un trio: l'orso polare, insieme al leopardo e alla lepre, ai Giochi invernali.

Celebre anche Bing Dwen Dwen di Beijing 2022, il panda ricoperto di ghiaccio che ha dato il benvenuto al mondo ai secondi Giochi Olimpici della Repubblica Popolare Cinese.

Naturalmente gli orsi non sono gli unici animali che hanno ispirato le mascotte dei Giochi. Monaco 1972 ha presentato ai fan il bassotto Waldi, con il percorso della maratona Olimpica che ha persino preso la forma del cane colorato.

Un castoro è stato protagonista a Montreal 1976: Amik (parola che significa castoro in Algonquin, una lingua indigena del Canada) è diventato il simbolo dei Giochi.

Due anni dopo è stata la volta di Roni, il procione che ha entusiasmato tutti a Lake Placid 1980, seguito da Vučko, il lupo dei Giochi Olimpici invernali di Sarajevo 1984, prima che Sam, l'aquila americana, rubasse la scena a Los Angeles 1984.

A Seul 1988 la protagonista è stata la tigre Hodori, mentre il cane da montagna dei Pirenei, Cobi, ha fatto la sua comparsa a Barcellona 1992.

Più recentemente, l'ornitorinco dal becco d'anatra (Syd), il kookaburra (Olly) e il formichiere spinoso (Millie) sono diventati gli ambasciatori dei Giochi di Sydney 2000, mentre la tigre bianca Soohorang è stata il simbolo dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018.

Sebbene la mascotte Olimpica originale di Grenoble 1968 non abbia un aspetto del tutto umano, era basata sull'idea di un uomo sugli sci. Shuss è stato creato in una sola notte dalla designer Aline Lafargue, che inviò una presentazione all'ultimo minuto, poco prima della scadenza.

I Giochi di Lillehammer 1994 hanno introdotto le prime mascotte in forma umana vera e propria, con i bambini Haakon e Kristin a rappresentare i Giochi.

Forse più divinità che umani, i due fratelli di Atene 2004, Phevos (altro nome del dio greco Apollo) e Athena, sono stati mascotte molto popolari, collegando l'antico passato greco delle Olimpiadi ai Giochi moderni.

Three Olympic Mascots For Sochi 2014

“È un modo per comunicare i Giochi, per comunicare che i Giochi si svolgeranno a breve e per trasmettere lo spirito della specifica edizione dei Giochi, grazie ai colori e al nome della mascotte. È relativo all'aspetto dei Giochi, all'identità dell'edizione dei Giochi.”