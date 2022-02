Marta Bassino è pronta per il podio Olimpico

Se le chiedete se si senta già con la testa a Yanqing, 7 febbraio, sede della prova di slalom gigante a Beijing 2022, Marta Bassino vi risponderà che “calma, i sogni bisogna viverli solo nel presente, non prima”. Soprannominata “Dory” (la simpatica e smemorata amica del pesciolino Nemo, nel cartoon Disney) per il carattere sognante e pacato (fa meditazione!) e determinato al tempo stesso, la 25enne di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) l’anno scorso ha coronato un sogno enorme, laureandosi Campionessa del mondo in slalom gigante con 6 podi (4 vittorie, oltre a un secondo e a un terzo posto): trionfo impreziosito dalla sensazionale doppietta nel gigante di Maribor (SLO) a metà gennaio. Ma non è finita. Dopo 26 anni di attesa, Bassino ha riportato un oro all’Italia ai Mondiali, a Cortina 2021, dove ha vinto il parallelo, specialità in cui sarà protagonista anche ai Giochi, nell’evento a squadre miste.

Nella stagione precedente, dopo la prima esaltante vittoria in Coppa nel gigante di Killington (USA), Marta è stata la prima italiana a centrare il podio in cinque discipline diverse (gigante, combinata, parallelo, super-g e discesa libera). Un’ascesa inarrestabile la sua, che nonostante la stagione attuale non sia stata vincente come quella passata, la conferma leader tecnica con Federica Brignone di una squadra, quella italiana femminile, che non è mai stata così forte e ambiziosa in super-g e in gigante.

Leader tecnica di un gruppo super

OC: Marta Bassino sei la leader tecnica di una squadra femminile che, nella storia dello sci italiano non è mai stata così forte: come vivi la competizione con le compagne?

Marta Bassino: Continuo a pensare che avere delle compagne forti con cui allenarsi faccia la differenza, perché è sicuramente uno stimolo: ti aiutano a tirare fuori il meglio di te in ogni situazione, a partire dall'allenamento che è quello poi che ci permette di tirar fuori anche la grinta in gara.

OC: Proprio Goggia ha dichiarato che “lei si sente una chitarra elettrica mentre Bassino è un violino”, ti ci ritrovi?

MB: Personalmente mi piace, e direi che rispecchia abbastanza i nostri caratteri: io sono un po’ più pacata e tranquilla nel mio approccio alla quotidianità, cosa che si riflette anche nel modo di sciare che mi fa sembrare più “pulita”, lei invece è molto più “casinista” e quindi si è definita una chitarra elettrica (RIDE).

OC: Quale qualità ruberesti a Brignone e Goggia?

MB: Sono entrambe due atlete molto determinate e sanno lottare per gli obiettivi che si pongono: da quando ho potuto allenarmi insieme ho potuto osservarle a fondo, e misurarmi con loro mi ha aiutata molto anche da questo punto di vista.

In cima al mondo e con gli occhi a Pechino

OC: Proviamo a sognare: se dovessi scegliere una sola vittoria in stagione, sarebbe all’Olimpiade?

MB: (entra in crisi) Una sola come la Coppa del Mondo che è data da una stagione con tante gare o un evento unico, come una medaglia Olimpica? Sono cose troppo diverse, non si può scegliere… però certo nella mia testa so che è Beijing 2022 è il grande obiettivo dell’annata.

OC: Tra l’altro nel gigante di PyeongChang 2018 (era all’esordio Olimpico) a soli 21 anni hai sfiorato il podio, finendo quinta per un pugno di centesimi: rimpianti?

MB: No, è stata davvero un’esperienza fantastica, era la mia prima Olimpiade e mi è piaciuta un sacco, anche se a volte era tutto un po’ strano, però è stato molto bello.

Marta Bassino ha appena vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo a squadre ai Mondiali 2021 di Cortina Foto di 2021 Getty Images

La mente è il vero segreto

OC: L'anno scorso a Cortina tutti ti aspettavano nella tua disciplina e invece hai vinto nel parallelo, strana la vita e lo sport!

MB: Il parallelo come disciplina mi piace molto anche perché è un po’ diverso e divertente dal gigante: l'avversaria in gara accanto in tempo reale ti spinge a cercare ancora il limite per arrivare prima di lei. Però chiaramente la disciplina che sento più mia è il gigante.

OC: Dopo l’esperienza negativa di Simone Biles a Tokyo 2020, la “salute mentale” degli atleti è diventata una questione importante, che ne pensi?

MB: Non mi sorprende, io ho sempre detto che tra mente e corpo è la prima che fa la differenza, perché tu puoi stare bene fisicamente ed essere forte tecnicamente però se non metti insieme le cose, e quindi non stai bene mentalmente, non vai da nessuna parte. Io personalmente faccio meditazione da qualche anno e questa cosa mi aiuta molto ad affrontare le varie situazioni di tutti i giorni.

OC: La stagione di Coppa ti obbliga a viaggiare e a routine a volte faticose, come ti distrai e rilassi?

MB: Come hai detto siamo sempre in viaggio. Di solito, ho anche i pomeriggi impegnati, se riesco faccio un riposino prima di fare una seduta fisica e la video review del lavoro in pista. Dopo cena mi piace guardare qualche serie tv e anche leggere, quindi ho sempre un libro con me, romanzi. L'anno scorso con le compagne ci siamo divertite guardando Bridgerton, che commentiamo insieme. Ridiamo e ci rilassiamo e questo aiuta anche lo spirito di squadra.