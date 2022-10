Chi sono i maratoneti e le maratonete più forti di sempre?

Dalle medaglie d'oro Olimpiche, ai Campioni e Campionesse del mondo di maratona, passando per i nomi dei record del mondo, fino ai grandi trionfi delle principali gare cittadine: i re e le regine della maratona, le più grandi star delle grandi distanze.

L'atletica è fatta di tempi veloci e primati, e la maratona ne è piena.

Ma chi sono i GOAT [l'acronimo che in inglese si riferisce ai Greatest of All Time, i "più grandi di sempre"] della maratona? Quali sono i parametri che decidono questo eterno dibattito? Diamo un'occhiata ai record, alle statistiche e alle storie di alcuni dei migliori maratoneti in ambito maschile e femminile della distanza più iconica di sempre: i 42.2 km degli emerodromi.

I maratoneti più grandi di sempre

Eliud Kipchoge · Kenya

Kipchoge è considerato il più grande maratoneta di tutti i tempi. È l'unico uomo a detenere sia il record mondiale ufficiale che quello non ufficiale della maratona.

Il 25 settembre 2022, all'età di 37 anni, ha stabilito un nuovo primato ufficiale di 2 ore, 1 minuto e 9 secondi sulla distanza, stabilendo il nuovo record mondiale maschile. Il kenyano ha battuto il suo stesso record mondiale stabilito nel settembre 2018 di 2:01.39.

Nessun altro uomo si è avvicinato alla barriera delle due ore per la maratona, ma Kipchoge lo ha infranto in una corsa speciale nel 2019 per un record non ufficiale.

La leggenda keniota è il terzo uomo nella storia a conquistare due titoli Olimpici nella maratona e punta a conquistarne un terzo ai Giochi di Parigi 2024. Le sue incredibili imprese includono anche una striscia di imbattibilità di sette anni, equivalente a 11 gare.

Kipchoge, campione della maratona di Chicago 2019, è anche tre volte vincitore delle maratone di Londra e Berlino, ma l'elenco dei successi del 37enne non sembra volersi fermare.

Haile Gebrselassie · Etiopia

Gebrselassie è considerato uno dei più grandi fondisti della storia, avendo vinto titoli e stabilito record mondiali nelle gare su pista e su strada.

Il due campione Olimpico sui 10.000m ha debuttato sulla distanza della maratona a Londra 2002, classificandosi terzo.

Tuttavia, l'etiope ha ottenuto i maggiori successi a Berlino, dove ha preso il via cinque volte, vincendone quattro e battendo due volte il record del mondo.

Dei quasi 30 record ufficiali e non ufficiali che ha battuto in 23 anni di carriera, ha descritto quelli della maratona come i suoi più cari.

Abebe Bikila · Etiopia

Abebe Bikila è stato un pioniere della maratona. Alle Olimpiadi di Roma del 1960, correndo a piedi nudi, l'etiope scalzò i sampietrini delle strade romane per prendersi l'oro a tempo di record mondiale. Era la prima volta che un africano nero vinceva la gara dei 42.195 km ai Giochi.

Dopo quella che viene considerata "la più grande maratona in 64 anni di storia Olimpica", Bikila divenne il primo corridore a vincere due maratone Olimpiche di fila, conquistando un altro oro a Tokyo 1964.

Fu un'altra vittoria da record mondiale. Questa volta indossava le scarpe.

La lista dei record mondiali è stata riscritta più volte da allora, ma il suo tempo di arrivo a Roma 1960 è ancora un Guinness dei primati: "La maratona più veloce corsa a piedi nudi è di 2 ore 15 minuti e 16.2 secondi alle Olimpiadi del 1960 a Roma, Italia, il 10 settembre 1960".

Waldemar Cierpinski, Samuel Wanjiru e altri ancora

In questa lista è impossibile non citare Waldemar Cierpinski (GER), che ha eguagliato le due medaglie d'oro Olimpiche di Bikila nella maratona. Come l'etiope, anche lui era sconosciuto alla sua prima Olimpiade a Montreal. Il tedesco dell'Est ha sorpreso itutti vincendo la sua prima delle due maratone Olimpiche, per poi difendere con successo il suo titolo a cinque cerchi ai Giochi di Mosca 1980.

Da non dimenticare Gezahegne Abera (ETH), la prima persona a realizzare il doblete Olimpiadi-Campionati del mondo di maratona: l'etiope ha vinto l'oro a Sydney 2000 e ai Mondiali del 2001.

Samuel Wanjiru (KEN) è stato il primo keniano a vincere il titolo a conque cerchi nella maratona, e lo ha fatto a Pechino con un tempo record Olimpico di 2.06:32, che è tuttora il tempo dell'OR. La medaglia d'oro di Pechino 2008, a soli 22 anni, lo ha reso anche il più giovane campione Olimpico di maratona dal 1932. Nel 2019 ha vinto anche le maratone di Londra e Chicago con tempi record.

Anche il britannico Jim Peters, negli anni Cinquanta, ha battuto quattro volte il record del mondo e ha corso la prima maratona in meno di 2h:20.

Per concludere, ancora fuoriclasse kenyani: Abel Kirui, vincitore in due occasioni dei Campionati del mondo nel 2009 e nel 2011, Martin Lel, tre volte vincitore della maratona di Londra e due volte campione della maratona di New York tra il 2003 e il 2008, e Robert Cheruiyot, ex detentore del record mondiale e quattro volte campione della maratona di Boston.

Le maratonete più grandi della storia

Catherine Ndereba · Kenya

Catherine Ndereba ha raggiunto le vette della maratona e ci ha scritto il suo nome: a distanza di anni dalla sua ultima gara, la keniota è ancora conosciuta come "Catherine the Great Ndereba" per la sua storia e i successi ottenuti nella sua carriera di maratoneta.

La sua costanza e la sua ottima forma sulla distanza della maratona per oltre un decennio non hanno avuto rivali.

È due volte campionessa mondiale di maratona (2003 e 2007), due volte medaglia d'argento Olimpica - ad Atene 2004 e a Pechino 2008 - detiene due titoli della maratona di Chicago, uno dei quali vinto a tempo di record mondiale nell'edizione del 2001, ed è quattro volte campionessa della maratona di Boston.

Rosa Mota · Portogallo

La prima atleta portoghese a conquistare un oro Olimpico è stata Rosa Mota nella maratona femminile di Seul 1988. Mota è poi diventata la prima donna a vincere più medaglie Olimpiche nella maratona, aggiungendo il bronzo a Los Angeles 1984.

Tre volte medaglia d'oro europea nella maratona, Mota è stata anche la prima donna a essere contemporaneamente Campionessa europea, mondiale e Olimpica in carica.

Grete Waitz · Norvegia

Nella lista delle maratonete non può mancare Grete Waitz, la prima donna nella storia a completare una maratona in meno di due ore e mezza, togliendo due minuti al primato precedente.

La maratoneta norvegese ha stabilito il record mondiale alla maratona di New York del 1978, anche se il percorso si è poi rivelato inferiore di 151 metri rispetto alla distanza della maratona completa. Per non lasciare dubbi sulla sua grandezza, Waitz ha continuato a vincere la gara per ben nove volte e ha vinto anche la maratona di Londra per due volte, con un record mondiale ufficiale di 2:24.25 nel 1986, collezionando 12 vittorie di peso nella maratona.

La medaglia d'argento Olimpica del 1984 ha vinto anche un titolo mondiale di maratona, oltre ai suoi cinque titoli mondiali di corsa campestre.

Tegla Loroupe · Kenya

Tanti primati e una carriera stellare: Tegla Loroupe possiede tutte queste cose. La leggenda keniota è stata la prima donna africana a stabilire il record mondiale nella maratona, che ha detenuto per tre anni a partire dal 1998.

La grande mattatrice ha corso la sua prima maratona importante a New York, e ha vinto l'edizione del 1994, diventando di nuovo la prima donna africana a primeggiare in una gara sul suolo statunitense. Ha vinto due volte la maratona di New York e ha trionfato anche a Londra, Berlino e Roma.

Radcliffe, Kosgei, e altre ancora

Un'altra donna imprescindibile quando si parla di maratona è Paula Radcliffe, ex detentrice del record mondiale femminile nella gara di Londra del 2003, un crono che ha resistito per 16 anni.

La celebre maratoneta britannica ha vinto tre volte la maratona di Londra e quella di New York ed è salita sul podio della maratona di Chicago nel 2002.

Il record mondiale di Radcliffe è stato battuto dalla keniota Brigid Kosgei, medaglia d'argento Olimpica a Tokyo 2020. Kosgei ha vinto per la seconda volta la maratona di Chicago del 2019 con il tempo da record mondiale di 2:14.04, che è tuttora il tempo più veloce mai registrato da una donna. Nello stesso anno è diventata la più giovane vincitrice di sempre della maratona di Londra, gara che ha vinto due volte.

Kosgei segue le orme di altre sue grandi connazionali: Mary Keitany, ex detentrice del record mondiale e tuttora detentrice del tempo più veloce in una gara per sole donne, oltre che quattro volte campionessa della maratona di New York e tre volte vincitrice di Londra; e Edna Kiplagat, la doppia medaglia d'oro mondiale della maratona, che a 42 anni è ancora in piena attività e vuole aggiungere le sue vittorie a New York, Boston e Londra.

Menzione finale per Joan Benoit, l'atleta statunitense che ha vissuto l'emozione di vincere tra le strade di casa, ai Giochi Olimpici di Los Angeles 1984.