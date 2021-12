Uno sguardo al passato: Madge Syers, la prima donna a partecipare a un Campionato mondiale di pattinaggio di figura

Florence Madelin “Madge” Cave nasce in Inghilterra nel XIX secolo. Dei 15 fratelli Cave, Madge era la più atletica della famiglia. Amava il nuoto e l'equitazione, ma niente poteva eguagliare la sua passione per il pattinaggio.

La ragazza entró a far parte del Prince's Skating Club di Londra, un club aperto solo ai soci iscritti dell'élite britannica di pattinaggio. Fu grazie al pattinaggio che conobbe l'uomo che sarebbe diventato suo marito, Edgar Syers, un appassionato di pattinaggio di figura che divenne il suo primo allenatore. Più tardi, la coppia sarebbe stata co-autrice del libro, The Art of Skating: International Style, che descriveva tecniche e metodi di pattinaggio per eseguire diversi elementi.

Syers, prima donna a pattinare sul ghiaccio

All'epoca in Inghilterra, il pattinaggio era molto popolare sia tra gli uomini che tra le donne, tuttavia all'epoca esistevano solo competizioni internazionali maschili. Syers decise di rompere gli schemi nel 1902 diventando la prima donna in assoluto a competere ai Campionati del Mondo. All'inizio, i giudici volevano bandirla dalle gare; tuttavia, poiché non esistevano regole che limitassero specificamente l'accesso alle donne, le consentirono di competere. Syers si esibì brillantemente, conquistando il secondo posto dietro Ulrich Salchow e aprendo la strada all'ISU per la creazione dei Campionati del mondo femminili.

Nel suo debutto competitivo, Syers gareggiò con una gonna lunga ma, per consentire ai giudici di vedere il suo lavoro di gambe, diede vita a una nuova tendenza per i costumi del pattinaggio femminile: le gonne al polpaccio.

La medaglia d'argento vinta da Syers ai Mondiali maschili fu solo un assaggio di quello che sarebbe successo dopo. La giovane pioniera continuò a competere nei concorsi nazionali britannici, arrivando a battere persino il proprio marito. Vinse anche due dei campionati mondiali femminili di nuova costituzione. A quel punto, il suo obiettivo erano le Olimpiadi.

I Giochi di Londra del 1908 non rappresentarono solo il debutto di Syers sul ghiaccio Olimpico, ma anche la prima volta che il pattinaggio di figura fu incluso nel programma a cinque cerchi. Durante i Giochi, i pattinatori hanno gareggiato al club di Knightsbridge, sullo stesso ghiaccio in cui Syers aveva ricevuto le sue prime lezioni di pattinaggio artistico. Con le pattinatrici ora ammesse alla competizione, il programma Olimpico del 1908 comprendeva quattro discipline: coppie, singolare maschile, figure speciali maschile e singolare femminile. I favoriti locali Madge ed Edgar Syers furono bronzo nella categoria a coppie. Tuttavia, il vero momento di gloria di Madge doveva ancora arrivare. Dopo una prestazione impeccabile, riuscì ad aggiungere l'oro nel singolare femminile al suo curriculum, diventando la prima donna a vincere due medaglie agli stessi Giochi Olimpici.

Dopo essersi ritirata dal pattinaggio artistico, Syers moriva per un problema cardiaco a soli 35 anni. Tuttavia, la sua eredità vive ancora oggi: sarà ricordata per sempre come l'ispirazione dietro la creazione della categoria femminile nel pattinaggio di figura. Uno sport che rimane, tutt'oggi, uno dei più popolari ai Giochi Olimpici Invernali.