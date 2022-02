Luca De Aliprandini: "Dura da digerire ma testa al Team Event"

Sperava in un altro epilogo Luca de ALIPRANDINI, che seppure arrivato in Cina non in perfette condizioni di forma dopo l'infortunio di Adelboden lo scorso gennaio. Purtroppo, l'azzurro, vicecampione del Mondo, non riesce a regalare la prima medaglia allo sci maschile a causa di un errore nella seconda manche, che l'ha costretto all'abbandono.

Ecco il commento dell'azzurro dopo la gara:

"_È dura da digerire ma queste sono le gare, è un peccato che lil gigante sia stato fatto in queste condizioni di visibilità, dove ho avuto un po' di difficoltà". _

"Ho lavorato in queste settimane per arrivare qui pronto, son riuscito ad allenarmi bene nell'ultima settimana. Fisicamente sto bene e quindi potevo giocarmi le mie chance, ma quando non vedo non mi fido e rimango un po' arretrato e gli errori vengono di conseguenza, cosa che non succede quando la visibilità è buona".

"È un peccato ma ora testa al team event, e poi andare a casa per resettare un po' tutto e ripartire da quello che di buono abbiamo fatto in questa stagione, per affrontare le ultime tre gare di Coppa del mondo".

Ecco le parole del nuovo campione Olimpico di slalom gigante, Marco ODERMATT:

"È incredibile, è stata una giornata difficile, con le condizioni, con questa lunga attesa tra le due manche. Sono state più di cinque ore per me, è stato un tempo così lungo per ripensare tutto ed è stato difficile rimanere concentrato. Ho provato a dormire un po' nel mezzo".

"Non ho mai sognato in realtà, ma ora sembra ancora un sogno.È stata una sfida, ho rischiato veramente tutto nella seconda manche perché volvevo non solo la medaglia, ma l'oro".

"È difficile perché puoi perdere tutto, ma oggi ha pagato.Ho vinto la medaglia oggi ma c'è molto tra te e la medaglia, ci sono così tante ombre dietro una medaglia".

E quelle dell'argento, Zan KRANJEC, autore di una seconda manche leggendaria:

"Da ottavo a secondo) Non ho ancora pienamente capito. A PyeongChang ero quarto quindi non si sa mai se hai un'altra chance per lottare per una medaglia.Dopo la prima manche mi sono detto che forse era finita, non avevo più chance. Ma la mia seconda manche è stata veramente buona.

"È incredibile.La mia famiglia, i miei amici mi hanno sostenuto, hanno creduto in me. So che stanno festeggiando ora. In Slovenia è piena notte, ma non importa".

Infine il commento di Mathieu FAIVRE, bronzo:

"È stata una giornata dura, è stata una giornata nervosa e lunga per la seconda manche. Non mi sono sentito particolarmente bene nella seconda manche, è stata veramente dura a causa delle condizioni e della superficie".

"Ma ho terminato la giornata con una medaglia Olimpica e sono felice di questoAndrò a festeggiare con la mia squadra e i miei amici. Non vedo l'ora di condividerla con loro perché senza la mia squadra, senza i miei tecnici, non avrei potuto farcela".

Sci alpino alle Olimpiadi: le prossime gare

Sede: Centro nazionale di sci alpino di Yanqing

Date: da domenica 6 a sabato 19 febbraio

Gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (CET+7). I dettagli del programma sono soggetti a modifiche con breve preavviso.

Martedì 15 febbraio

11:00 Discesa libera femminile

Mercoledì 16 febbraio

10:15/13:45 Slalom maschile

Giovedì 17 febbraio

10:30/14:00 Combinata femminile

Sabato 19 febbraio

11:00 Slalom parallelo a squadre miste

