Le gare di Mikaela Shiffrin a Beijing: 7 febbraio, slalom gigante femminile

Il 7 febbraio, la sciatrice americana Mikaela Shiffrin sarà in gara nello slalom gigante femminile dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Dai un occhio ai record e al suo programma giornaliero qui sotto.

A soli 26 anni Mikaela Shiffrin è già una delle atlete di maggior successo nella storia dello sci alpino mondiale. L'americana ha ottenuto numerose medaglie e riconoscimenti nel corso della sua carriera decennale: ha conquistato 45 delle sue 70 vittorie in Coppa del mondo in slalom, ottenendo il record per il maggior numero di vittorie in una singola disciplina da parte di una sciatrice (il precedente record era detenuto da Lindsey Vonn, che ha totalizzato 43 vittorie in discesa libera).

A Pechino, Shiffrin vuole “competere in ogni evento in cui mi qualifico. Ho intenzione di gareggiare sempre", anche se forse dovrà stabilire delle priorità a seconda del suo stato di forma.

Programma Mikaela Shiffrin, 7 febbraio

Prima manche slalom gigante femminile

10:15 - 11:55 (ora Pechino)

10:15 - 11:55 (ora Pechino) Seconda manche slalom gigante femminile

13:45 - 15:39 (ora Pechino)

