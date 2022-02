Le gare di Ester Ledecka a Beijing 2022: 8 febbraio, slalom gigante parallelo femminile

L’8 febbraio, la sciatrice e snowboarder ceca Ester Ledecka sarà in gara nello slalom gigante parallelo femminile dei Giochi Invernali di Pechino 2022. Dai un occhio ai record e al suo programma giornaliero qui sotto.

Nei Giochi Invernali di PyeongChang del 2018, in cui è stata portabandiera per la Repubblica Ceca nella cerimonia di chiusura, Ester Ledecka è stata la prima atleta a vincere due medaglie d’oro in due diverse discipline: sci alpino, nel supergigante, e snowboard, nello slalom gigante parallelo. In carriera vanta, sempre nello snowboard, due titoli mondiali nello slalom parallelo e nello slalom gigante parallelo. Ha inoltre vinto quattro edizioni della Coppa del Mondo generale di parallelo e tre edizioni della Coppa del Mondo di slalom gigante parallelo.

La 26enne Ledecka non si pone limiti per un bis di medaglie d’oro in entrambe le discipline a Pechino: “Posso anche vincerne tre o quattro”, ha detto. “C’è ancora molto spazio per migliorare”.

Programma Ester Ledecka, 8 febbraio

• Qualificazione slalom gigante parallelo femminile

10:40-11:05 (ora Pechino)

• Eliminatorie slalom gigante parallelo femminile

11:34-11:59 (ora Pechino)

• Ottavi di finale slalom gigante parallelo femminile

14:30-14:48 (ora Pechino)

• Quarti di finale slalom gigante parallelo femminile

15:06-15:15 (ora Pechino)

• Semifinale slalom gigante parallelo femminile

15:24-15:30 (ora Pechino)

• Finale slalom gigante parallelo femminile

15:36 (ora Pechino)

