Kamila Valieva prima dopo il programma corto del pattinaggio di figura femminile

La detentrice del record mondiale Kamila Valieva ha realizzato un punteggio di 82,16 nel programma corto femminile martedì 15 febbraio. Partirà al comando nel programma libero di giovedì.

I risultati di Valieva, che, secondo una decisione del TAS, continuerà a partecipare ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, sono provvisori poiché sono in corso procedimenti in merito ai risultati di un test antidoping dell'atleta.

Valieva, 15 anni, è in testa al Capital Indoor Stadium davanti alla campionessa del mondo in carica Anna Shcherbakova (80,20) e alla giapponese Sakamoto Kaori, alla sua seconda Olimpiade, al terzo posto (79,84).

La medaglia di bronzo ai Mondiali, Alexandra Trusova (ROC), segue al quarto posto (74,60), mentre un'altra pattinatrice giapponese, Higuchi Wakaba, è quinta (73,51).

All'inizio della serata, Higuchi è diventata la quinta pattinatrice nella storia delle Olimpiadi ad aver realizzato con successo un triplo Axel.

La campionessa dei Giochi Olimpici Giovanili di Lausanne 2020, You Young della Corea del Sud, è al sesto posto con un punteggio di 70.34.

Puoi vedere i risultati completi del programma corto qui.

Giovedì (17 febbraio) è previsto il programma libero femminile.

Sul ghiaccio: Valieva, Shcherbakova, Sakamoto prima, seconda e terza

La Valieva ha aperto il suo programma corto sulle note di "In Memoriam", cercando di rimanere in piedi dopo un tentativo di triplo Axel, abbassando una mano per mantenere l'equilibrio. Ha poi completato un triplo flip, un triplo Lutz, e un triplo toe-loop per finire il programma, che ha ricevuto le migliori componenti della serata, con 37.65.

La Shcherbakova è stata perfetta nel suo pattinaggio: ha iniziato con un doppio Axel e poi ha aggiunto un triplo flip, prima di finire con un triplo Lutz nel corto sulle note di "Dangerous Affairs", programma cui è passata verso metà stagione.

"Non ero nervosa oggi", ha detto la Shcherbakova. "Sono così felice... Ho controllato ogni mossa, ogni salto, ogni giro. Ero davvero concentrata. Sono felice di non aver commesso errori. ... Tutta la mia tensione si era già sciolta negli allenamenti. Oggi ero davvero tranquilla".

La Sakamoto, ultima a pattinare, ha debuttato a PyeongChang 2018 e ha vinto il suo secondo titolo nazionale giapponese a dicembre. Ha stabilito il miglior punteggio della sua carriera con 79.84 e cercherà di migliorare il suo sesto posto del 2018.

"Ero così nervosa che stavo per piangere prima dello spettacolo", ha ammesso Sakamoto. "Sono contenta di essere riuscita a mantenere la concentrazione fino alla fine. ... Questo è il meglio che posso fare con il programma corto. Riuscire a farlo alle Olimpiadi tra tutti i luoghi possibili mi dà una grande fiducia per il futuro."

Tra le altre pattinatrici, una caduta su un tentativo di triplo Axel ha penalizzato Trusova, la quale realizzerà cinque salti quadrupli nel programma libero. Al quinto posto, Higuchi ha realizzato un triplo Axel ma non è rimasta soddisfatta dal suo punteggio.

"In realtà mi sento abbastanza soddisfatta per il mio triplo Axel", ha detto ai giornalisti. "Ma il punteggio in realtà è più basso rispetto agli eventi a squadre; per questo non sono felice".

Il tentativo di triplo Axel di You è stato penalizzato, costandole punti, mentre un'insolita caduta ha portato la belga Loena Hendrickx al settimo posto con 70,09 punti.

Alysa Liu ha portato la squadra USA in ottava posizione (69,50). Mariah Bell e Karen Chen, invece, sono cadute entrambe, finendo rispettivamente 11° (65.38) e 13° (64.11).

Sakamoto Kaori (JPN) con 'Kiss and Cry' Foto di 2022 Getty Images

Dove seguire il programma libero giovedì

Le pattinatrici avranno un giorno libero mercoledì, tornando sul ghiaccio per il programma libero giovedì 17 febbraio.

Giovedì 17 febbraio ore 18:00 - Pattinaggio di figura femminile - Programma libero

Ecco come puoi seguire l'azione ovunque ti trovi nel mondo.