Kaillie Humphries: "Non mettete limiti agli atleti"

"Nel 2010, mi è stato detto 'Non sei abbastanza brava per vincere'. Ho vinto. Nel 2014, mi è stato detto: 'Sai, nessuno ha difeso il titolo. Probabilmente non riuscirai'. L'ho fatto. Poi mi è stato detto: 'Le donne non sono abbastanza forti e non sono abbastanza abili per il bob a 4. Noi l'abbiamo fatto. Non mettete limiti agli atleti".

Il bob femminile non sarebbe quello che è oggi senza Kaillie Humphries. Durante i suoi 16 anni di carriera, l'atleta di origine canadese, che gareggia per gli USA e di recente ha ottenuto la cittadinanza statunitense, ha riscritto la storia del suo sport con le sue performance. Ma lei è anche una forte attivista per i diritti delle donne nel bob.

Olympics.com ha parlato con la due volte campionessa Olimpica della sua incredibile carriera, pochi giorni prima dell'inizio della stagione di Coppa del mondo, il 20 novembre a Innsbruck, Austria. Ha discusso con lei di tutti i cambiamenti che ha messo in atto per rimanere al top e di come ha contribuito a spingere i confini per le donne nel bob.

Rivoluzione nella storia del bob

Non è esagerato dire che Kaillie Humphries ha cambiato la storia del bob. Dopo aver battuto una serie di record, la 36enne non sembra affatto pronta a fermarsi a breve.

In primo luogo, Humphries è diventata la prima donna a vincere una medaglia d'oro Olimpica nel bob insieme alla partner Heather Moyse a Vancouver 2010. È stato un successo inaspettato, dato che era diventata pilota solo quattro anni prima.

"Tutti avevano detto: 'Ci vogliono dagli otto ai dieci anni per costruire un buon pilota'. Tu stai guidando solo da quattro anni. Sei ancora troppo agli inizi", ha spiegato prima di aggiungere: "Sono entrata come sfavorita. Mi sono detta 'Voglio solo divertirmi. Voglio solo fare del mio meglio". Questo è quello che ho fatto e il risultato è stato lì".

Tuttavia, vincere l'oro alle Olimpiadi di casa può essere visto come un compito più facile di trionfare all'estero. Quindi la sfida che Humphries ha affrontato era dimostrare a tutti che la sua vittoria non era un caso isolato. Così quando ha trionfato a Sochi 2014, diventando, insieme a Moyse, la prima donna a difendere il suo titolo nella storia del bob, la canadese ancora una volta ha dimostrato che i suoi dubbi erano sbagliati.

A PyeongChang 2018, Humphries ha stabilito un altro record, con la medaglia di bronzo vinta insieme a Phylicia George che la rende la donna più decorata nel bob ai Giochi Olimpici Invernali.

Ma i suoi grandi successi non si limitano alle Olimpiadi.

Con il quarto titolo Mondiale di bob a due conquistato ad Altenberg nel 2021, la Humphries ha battuto il record di titoli Mondiali, avendo vinto i suoi primi due titoli nel 2012 e 2013 e gli ultimi due nel 2020 e 2021. È stata una ricompensa per "l'attenzione ai dettagli e il tempo che ho messo nel perfezionare il mio mestiere".

Incredibilmente, Humphries, che ora si allena negli Stati Uniti, ha vinto il primo titolo mondiale di monobob nel 2021, un anno prima del debutto della disciplina ai Giochi di Pechino.

"È fantastico sapere che le donne hanno più possibilità di vincere medaglie ora, e vincere la prima in assoluto è stata solo una piccola ciliegina sulla torta", ha detto. "Ho lavorato super duramente per essere in grado di vincere entrambi gli eventi".

Cambiare per restare al top

Se la Humphries ha ottenuto un grande successo, è grazie al duro lavoro e alla volontà di adattarsi a nuove situazioni per rimanere al top.

Il primo vero cambiamento è avvenuto nel 2002. All'epoca, la Humphries era stata frenatrice per tre anni e a Torino 2006 è andata alle Olimpiadi come riserva. Era una situazione difficile per un'atleta che aveva sempre sognato di gareggiare ai Giochi Olimpici. E così, per non essere più messa da parte, ha deciso di cambiare.

"Ho capito che avevo bisogno di assumere un po' più di controllo sulla mia carriera, ed è stato allora che sono passata dall'essere quella che stava in fondo, il frenatore, a quella che stava davanti, il pilota", ha spiegato.

Solo quattro anni dopo, ha vinto la sua prima medaglia d'oro Olimpica come pilota.

Dopo il suo primo successo, Humphries ha ammesso che dal 2011 era diventato meno affamata. Tuttavia, lo sport e gli atleti contro cui ha gareggiato l'hanno presto svegliata.

"Stavo vivendo nel 2010, ma eravamo nell'anno 2011 e ho pensato che quello che avevo imparato aveva senso solo se avrei continuato a migliorare, e ho imparato che, una volta raggiunto il picco si scivola rapidamente," ha spiegato Humphries, che ha dovuto aspettare fino al 2012 per vincere un'altra medaglia d'oro. "Sapevo che avevo bisogno di cambiare se volevo tornare in cima e dimenticare gli anni passati, se erano buoni o no. Ho mantenuto la stessa filosofia ogni stagione dopo".

C'erano alcuni cambiamenti logici che Humphries aveva bisogno di fare, soprattutto in una carriera lunga come la sua. Il primo è stato il suo partner - un cambiamento che le ha insegnato come adattare le sue comunicazioni per soddisfare le esigenze di qualsiasi atleta seduto dietro di lei.

"Penso che lavorando con una moltitudine di persone, ho imparato la comunicazione, ho imparato la fiducia, ho imparato il rispetto, ho imparato la leadership, ho imparato come seguire in certi momenti", ha detto.

Queste qualità umane sono state una risorsa innegabile nella sua sfida per continuare a performare al top, anche dopo aver cambiato i colleghi accanto a lei nel bob.

Al livello degli uomini

La Humphries è sempre concentrata sull'andare avanti e si diverte a cambiare le cose nel suo sport. Una delle sue battaglie principali è stata quella di migliorare la condizione delle bobbiste.

"Nel bob, quando sono arrivata, le donne non guidavano sulle stesse piste da bob, e non avevamo gli stessi premi in denaro. Mi è stato detto 'Le donne non sono abbastanza veloci' e 'Non sei abbastanza abile per guidare'. Mi fa infuriare così tanto sapere che il nostro sport ha, per gli uomini, tutto un altro status che le donne non possono ottenere perché si pensa che 'non siamo abbastanza brave'", ha detto.

Questa ingiustizia ha spinto la Humphries a telefonare molte volte a Ivo Ferriani, il presidente della Federazione Internazionale di bob (IBSF), per convincerlo a rendere lo sport uguale per tutti. La sua perseveranza ha dato i suoi frutti, e alla fine le donne hanno potuto gareggiare nelle competizioni a quattro nella categoria maschile. Questo l'ha portata a creare una squadra con tre uomini e se stessa come pilota.

"Sapevo che l'unico modo per essere competitiva e riconquistare il rispetto di molti uomini nel nostro programma, per dimostrare che le donne sono altrettanto brave, era guidare con un gruppo di uomini. Volevo dimostrare che siamo abbastanza brave per guidare sulle piste maschili e che possiamo correre due volte a settimana, come gli uomini".

Ma non era ancora abbastanza per Humphries. Un paio di anni dopo, è diventata la pilota del primo equipaggio tutto al femminile che ha partecipato all'evento a quattro.

"Ognuna di noi è da 30 a 40 chilogrammi più leggera di una controparte maschile. Non riusciamo a far muovere la slitta così velocemente e non abbiamo il peso all'interno per andare così veloci giù dalla partenza. A volte abbiamo battuto un paio di squadre maschili, quindi è stata una grande festa quando è successo".

Nel 2018, dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang, l'IBSF ha annunciato l'introduzione di un secondo evento per le donne a Beijing 2022: il monobob. È stata una vittoria per Humphries e per ogni atleta di bob femminile in tutto il mondo.

"Non è a quattro, non è quello che sceglierei personalmente. Allo stesso tempo, è un secondo evento per le donne, per sfidare se stesse e vincere più medaglie.

"Quello che vorrei vedere è che tutti i generi possano fare tutti e tre. È lì che voglio davvero vedere lo sport".

In attesa di questo equilibrio perfetto, la Humphries gareggerà ancora una volta nella stagione di Coppa del Mondo di bob di quest'inverno prima di correre in un nuovo evento a Pechino durante i Giochi Olimpici Invernali, che si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio 2022.

Ancora una volta, tenterà di cambiare la storia del suo sport.