Il ritorno dei campioni Olimpici: Jacobs e Tortu tornano in pista nei 100m al Kip Keino Classic di Nairobi

A Tokyo 2020 li avevamo lasciati da compagni di squadra, quando salirono insieme sul gradino più alto del podio della staffetta maschile Olimpica (insieme a Fausto Desalu e Lorenzo Patta): 274 giorni dopo, Marcell Lamont Jacobs e Filippo Tortu, torneranno in pista da avversari per contendersi il podio dei 100m del primo appuntamento individuale della stagione outdoor, nonchè loro debutto all'aperto nel "quadriennio" Olimpico che porterà a Paris 2024.

In questi nove mesi, saltato il resto della stagione all'aperto post-Tokyo, Jacobs ha fatto in tempo a laurearsi Campione del mondo indoor nei 60 m a Belgrado con il tempo di 6 secondi e 41 centesimi, che gli è valso anche il primato europeo; ha poi fatto sapere che in allenamento il crono dei suoi 120m si è fermato a 11.35, nella fattispecie il migliore tempo della sua carriera, e tutto fa pensare che la forma del desenzanese sia davvero al suo meglio.

Per Tortu si tratta invece del primo evento agonistico di questa stagione, ma con il meeting kenyano il brianzolo ha dimostrato di avere un feeling particolare: proprio a Nairobi, il 18 settembre 2021, è diventato il secondo italiano più veloce di sempre, dietro al leggendario Pietro Mennea (19.72), correndo i 200m in 20.11.

Marcell Jacobs in semifinale ai Mondiali indoor di Belgrado 2022 Foto di 2022 Getty Images

I beniamini azzurri dovranno sgomitare non poco tra le corsie di Nairobi, dato che all'evento si presenterà anche il padrone di casa Ferdinand Omanyala, che già quest'anno ha fatto registrare un 9.98 e che proprio all'ultima edizione del Kip Keino ha timbrato il nuovo record africano, con l'impressionante crono di 9.77. Ci sarà anche il vice campione Olimpico di Tokyo, lo statunitense Fred Kerley che sempre l'anno scorso e sulla stessa pista, aveva migliorato il proprio personal best nei 200m, correndo in 19.76.

Quando gareggeranno Jacobs e Tortu al Kip Keino?

Marcell Jacobs e Filippo Tortu scenderanno in pista sabato 7 maggio al Meeting di Nairobi (Kenya).

L'evento dei 100 metri è previsto per le 16.55 italiane.