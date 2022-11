Italia nella Davis Cup 2022: gli USA cadono ai quarti sotto i colpi di Sonego e del doppio Bolelli/Fognini

Ad appena una settimana dell'annuncio di Jannik Sinner che ufficializzava il forfait dalla fase finale della Davis Cup 2022 per problemi al dito della mano (strascichi del Masters 1000 di Parigi-Bercy), a poche ore dall'inizio dell'evento, arrivava un'altra tegola per la squadra di Capitan Volandri: neanche Matteo Berrettini sarebbe stato a disposizione per la Final 8 di Malaga, a causa del mancato recupero dell'infortunio al piede, patito durante il torneo ATP di Napoli.

Nelle scorse ore però è successo di tutto: il tennista romano è comunque volato a Malaga per supportare i compagni (e alcune voci lo danno come in campo in occasione della semifinale contro il Canada); infine, è stato il campo a parlare: l'Italia ha battuto gli USA per 2-1.

Lorenzo Sonego ha praticamente disinnescato Frances Tiafoe con una prestazione sontuosa (6-3 7-6), condita da 17 ace. Un booster niente male di cui fare tesoro, dato che in semifinale dovrà vedersela contro un certo Denis Shapovalov.

Fabio Fognini e Simone Bolelli si sono rivelati decisivi nell'incontro del doppio, in cui hanno battuto la coppia Paul/Sock per 6-4 6-4. Saranno pronti a intervenire qualora Lorenzo Musetti non dovesse riuscire a riscattarsi della sconfitta subita per mano di Taylor Fritz, ai quarti. In semifinale troverà ad aspetttarlo un ostico Felix Auger-Aliassime.

Ecco tutti gli orari e gli incontri della semifinale Italia - Canada di sabato 26 settembre.