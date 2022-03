Italia fuori dal Mondiale, choc per Mancini, gli azzurri e tutto il paese

Roberto Mancini: "Mi sento responsabile, sto soffrendo"

Incredulità e sconforto nelle espressioni dei giocatori italiani alla fine della semifinale dei playoff per accedere a Qatar 2022.

Nonostante una prova generosa, condotta tutta all'attacco ma senza mai trovare il vantaggio e quando ormai tutti pensavano ai supplementari, l'Italia incassa il missile di Trajkovski al 92' che porta la Macedonia del Nord (67ma nel ranking Mondiale) in paradiso e gli azzurri all'inferno.

La sconfitta per 1-0 contro i ben organizzati ma non irresistibili macedoni, significa seconda qualificazione ai Mondiali di seguito fallita per gli azzurri: una delusione immensa e anche sorprendente pensando che solo pochi mesi prima, gli stessi uomini e lo stesso allenatore avevamo centrato un'impresa pazzesca vincendo l'EURO 2021.

Alla fine della gara, i protagonisti in negativo questa volta, si sono mostrati profondamente scossi, a cominciare dal timoniere, il ct Roberto Mancini reo di non aver saputo interpretare i numerosi segnali di logoramento del gruppo, costati già la qualificazione ai gironi a settembre.

Ma la croce va divisa anche con gli attesi leader azzurri, Lorenzo Insigne, Jorginho e Ciro Immobile, autori di una prova scialba che ha contribuito all'eliminazione.

"Forse non dovevamo neanche essere qui, ma non è questo il punto, ora è difficile anche commentare questa partita, non saprei cosa dire. Dopo la vittoria dell’Europeo, strameritata, la fortuna che ci aveva accompagnato si è trasformata in totale sfortuna: come stasera, un tiro al 90’, sembra fatto apposta" ha detto il selezionatore azzurro.

"Per il futuro vedremo, il gruppo è forte ma sono scosso, è la delusione più grande"

Mancini ha cercato di prendere su di se le colpe della sconfitta ma ha ammesso di sentirsi senza più certezze e profondamente scosso, al punto da dover riflettere sul futuro, nonostante il presidente Gravina gli abbia già confermato la fiducia.

"Come la vittoria di luglio scorso credo sia stata la cosa più bella che ho avuto a livello professionale, questa è la più grande delusione. Il calcio è questo: a volte succedono cose incredibili e stasera è successo", ha detto Mancini alla fine della gara.

"È inutile parlarne ora, quando si perde bisogna anche saper soffrire, subire e stare in silenzio. A livello umano posso dire che voglio più bene stasera ai ragazzi che a luglio: questo è un momento di grande difficoltà e il mio affetto è ancora più grande. Non meritavano di non andare al Mondiale per la seconda volta".

"Ma la squadra è fatta da giocatori bravi e può avere un grande futuro. Non è loro la colpa e non è neanche del presidente: mi sento responsabile, l’allenatore è sempre il primo responsabile, sto soffrendo per questo".

La delusione dell'azzurro Jorginho alla fine della gara persa 1-0 con la Macedonia del Nord. Foto di CLAUDIO VILLA

Giorgio Chiellini: "Difficile spiegare, abbiamo pagato i troppi errori da settembre".

Davanti alle telecamere della Rai, è il 37enne capitano azzurro a metterci la faccia per primo e a commentare desolato la sconfitta, maturata dopo una gara generosa ma condita da tanta confusione offensiva ed errori sotto porta.

"È difficile spiegare, C’è grande delusione, anche oggi abbiamo fatto una grande partita: ci è mancato il gol. Però non siamo stati presuntuosi. Questo nessuno può imputarcelo. Abbiamo commesso degli errori da settembre a oggi, e li abbiamo pagati tutti", ha detto Giorgio Chiellini, probabilmente all'ultima gara in azzurro.

Uno dei giocatori che più hanno deluso, uscito a dir poco frastornato dall'incontro al Barbera, è l'oriundo playmaker del Chelsea, Jorginho, ancora turbato dai due rigori sbagliati nel girone contro la Svizzera.

"Fa male, perché [ai rigori sbagliati] ci penso ancora e ci penserò per tutta la vita. Avere l’occasione due volte e non riuscire ad aiutare la squadra, a far felice il tuo Paese, è una cosa che ti porti dentro e pesa tanto. È un dispiacere enorme, sono ancora incredulo. Abbiamo espresso un bel calcio, abbiamo vinto un Europeo, in queste ultime gare non siamo riusciti a finalizzare e abbiamo commesso dei piccoli errori che hanno fatto la differenza".

Rifondazione azzurra?

Ora la parola d'ordine è leccarsi le ferite, elaborare la sconfitta cominciando ad analizzare le cause del tracollo. Anche se Roberto Mancini ha detto di aver fiducia nel gruppo di giocatori che hanno portato alla vittoria dell'Europeo, gli stessi eroi hanno dimostrato una inattesa fragilità e una carenza di leadership nel momento del bisogno.

Chiaro che qualcosa andrà fatto. I nomi che circolano e già testati in allenamento avranno la loro chance. I vari Gianluca Scamacca, Lorenzo Pellegrini, Giacomo Raspadori, Sandro Tonali saranno valutati per sostituire i veterani più deludenti e a fine ciclo.

Prima di tutto occorre capire se Mancini sarà sempre alla guida: "Ora è difficile parlare delle prossime settimane o dei prossimi mesi, deve passare un po’ di tempo per capire se vale la pena continuare".