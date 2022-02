Beijing 2022, Olimpiadi Invernali: l'Italia del curling vola in semifinale nel doppio misto

È grande Italia nel curling: sarà semifinale nel doppio misto!

Amos Mosaner e Stefania Constantini scrivono la storia del curling azzurro. Alla prima partecipazione assoluta della nazionale tricolore nel doppio misto, il duo italiano firma 6 vittorie nelle prime 6 gare di round robin qualificandosi matematicamente già per le semifinali, con 3 turni di anticipo.

Contro ogni pronostico iniziale, la coppia italiana sta dominando questo torneo ed è ora in piena lotta per una medaglia. Prima delle semifinali, se la dovrà ancora vedere contro Cina, Svezia e Canada.

Una lotta, quella per il podio, più aperta che mai.

Curling, Olimpiadi Pechino 2022: I'Italia asfalta l'Australia

Dopo il duplice successo arrivato ieri, gli azzurri confermano il loro stato di grazie superando in prima battuta l'Australia per 7-3. Una prestazione solida quella di Mosaner e Constantini che dopo essersi visti rubare la prima mano si rimettono subito in carreggiata dimostrando la propria superiorità nei confronti del fanalino di coda del girone.

Curling, doppio misto Olimpico: vittoria contro i maestri della Gran Bretagna

Il vero capolavoro tricolore arriva a poche ore distanza, al termine di una sfida tiratissima contro i maestri della Gran Bretagna, i quali possono schierare il Campione del mondo in carica Bruce Mouat.

L'avvio sembra sorridere ai britannici, ma il duo italiano non demorde e nel penultimo end piazza la zampata decisiva con un tiro pazzesco di Constantini che regala 3 punti ai suoi, portando il punteggio sul 7-4. Nel turno finale, con l'ultimo tiro a disposizione degli avversari, è ancora Constantini la protagonista assoluta nell'arginare l'assalto conclusivo dei più quotati rivali, che rinunciano addirittura al tiro finale perché impossibilitati a compiere la rimonta.

Per gli azzurri arriva il 7-5 e la qualificazione in semifinale.

