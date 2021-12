Risultati sci alpino e Tour de Ski di sci di fondo del 29 dicembre: Casse 10° in super-g, De Fabiani 6° nella 15 km

Niente bis per Dominik Paris, che rimane attardato sulla Stelvio nel super-g. Mattia Casse entra in top 10. Nuova gara in programma domani sulla stessa pista. Nello slalom femminile, Federica Brignone si piazza al 16° posto. Nel Tour de Ski di sci di fondo, Francesco De Fabiani è 6° nella 15 km a tecnica classica.

Ecco la sintesi dei risultati dell'Italia di martedì 29 dicembre 2021, con gli atleti che continuano la loro corsa alla qualificazione verso Beijing 2022.

Sci alpino, super-g maschile Bormio (Ita): vince Kilde, solo Casse in top 10 per gli azzurri

Non riesce il bis a Dominik Paris, che sulla "sua" Stelvio, dove ieri ha trionfato in discesa libera per la sesta volta in carriera, si piazza al 24° posto. Meglio di lui fanno i connazionali Mattia Casse, partito con il pettorale numero 1 e arrivato 10°, e Christof Innerhofer, 13°. Attardati invece Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca (al 32° posto a pari merito), Giovanni Franzoni 53° e Matteo Franzoso 54°.

A vincere è il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che grazie alla sua terza affermazione stagionale in questa specialità, vola in vetta alla classifica di super-g con 300 punti all'attivo. Alle sue spalle il duo austriaco formato da Raphael Haaser e Vincent Kriechmayr.

Paris e compagni proveranno a rifarsi nella nuova gara di super-g prevista per domani sullo stesso tracciato, dove verrà disputato il recupero della tappa annullata nelle scorse settimane a Lake Louise.

CASSE: "ABBASTANZA SODDISFATTO"

Così Mattia Casse tramite i canali ufficiali della Federazione Italiana Sport Invernali: “Commentavo con il mio skiman, prima della partenza, che ormai sono abbonato al numero uno: alla fine mi piace, lo interpreto sempre bene. Domani sarà un’altra gara, oggi ho fatto qualche errorino, avevo una velocità bassa prima del San Pietro e ho fatto un errore lì perché ho azzardato troppo, ma con l’1 ci poteva stare. La pista è bella, bellissima, finalmente qua ci sentiamo a casa. Sono abbastanza soddisfatto ma pensiamo a domani”.

LA TOP 10 DEL SUPER-G MASCHILE DI BORMIO E IL PIAZZAMENTO DEGLI ITALIANI

1 - Aleksander Aamodt KILDE (NOR) 1.27:95

2 - Raphael HAASER (AUT) + 0.72

3 - Vincent KRIECHMAYR (AUT) + 0.85

4 - Ryan COCHRAN-SIEGLE (USA) + 0.90

5 - Beat FEUZ (SUI) + 1.13

6- Matthieu BAILET (FRA) + 1.20

7 - Stefan ROGENTIN (SUI) +1.35

8 - Marco ODERMATT (SUI) +1.43

9 - Blaise GIEZENDANNER (FRA) + 1.46

10 - Mattia CASSE (ITA) +1.48

+1.48 13 - Christof INNERHOFER (ITA) + 1.66

24 - Dominik PARIS (ITA) + 2.18

32 - Matteo MARSAGLIA (ITA) + 2.60

32 - Guglielmo BOSCA (ITA) + 2.60

53 - Giovanni FRANZONI (ITA) + 4.15

54 - Matteo FRANZOSO (ITA) + 4.54

SCI ALPINO, CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO MASCHILE: TOP 3

1 - Marco ODERMATT (SUI) 745 punti

2 - Aleksander Aamodt KILDE (NOR) 469 punti

3 - Matthias MAYER (AUT) 447 punti

Sci alpino, Coppa del Mondo 2021-2022: il calendario maschile

Gio 30/12/21 – SG maschile Bormio (Ita) recupero Lake Louis

Mer 05/01/22 – SL maschile Zagabria (Cro)

Sab 08/01/22 – GS maschile Adelboden (Sui)

Dom 09/01/22 – SL maschile Adelboden (Sui)

Ven 14/01/22 – DH maschile Wengen (Sui)

Sab 15/01/22 – DH maschile Wengen (Sui)

Dom 16/01/22 – SL maschile Wengen (Sui)

Ven 21/01/22 – DH maschile Kitzbuehel (Aut)

Sab 22/01/22 – DH maschile Kitzbuehel (Aut)

Dom 23/01/22 – SL maschile Kitzbuehel (Aut)

Mar 25/01/22 – SL maschile Schladming (Aut)

Sab 26/02/22 – SL maschile Garmisch (Ger)

Dom 27/02/22 – SL maschile Garmisch (Ger)

Sab 05/03/22 – DH maschile Kvitfjell (Nor)

Dom 06/03/22 – SG maschile Kvitfjell (Nor)

Sab 12/03/22 – GS maschile Kranjska Gora (Slo)

Dom 13/03/22 – GS maschile Kranjska Gora (Slo)

Mer 16/03/22 – DH maschile Meribel (Fra)

Gio 17/03/22 – SG maschile Meribel (Fra)

Ven 18/03/22 – Team parallel Meribel (Fra)

Sab 19/03/22 – GS maschile Courchevel (Fra)

Dom 20/03/22 – SL maschile Courchevel (Fra)

Sci alpino, slalom femminile Lienz (Aut): trionfa Vlhova, Brignone migliore azzurra al 16° posto

È Federica Brignone la migliore delle italiane nello slalom sulle nevi austriache. La valdostana taglia il traguardo al 16° posto, dopo aver concluso la prima manche al 12°. Non qualificate invece per la seconda manche le altre azzurre Lara Della Mea, Marta Rossetti, Sophie Mathiou, Vera Tschurtschenthaler e Anita Gulli.

A vincere è la slovacca Petra Vlhova, in testa anche nella classifica di specialità in Coppa del Mondo. Alle sue spalle l'austriaca Katharina Liensberger e la svizzera Michelle Gisin.

Le protagoniste del circo bianco al femminile torneranno in gara nel 2022.

BRIGNONE: "PECCATO PER LA SECONDA MANCHE, MA SONO CONTENTA"

Così Federica Brignone tramite i canali ufficiali della Federazione Italiana Sport Invernali: “Peccato per la seconda manche, perché ero partita bene ma purtroppo nella parte centrale, veramente dritta, bisognava avere delle attitudini da slalomista che a me mancano. Dopo Killington ho fatto solo tre prove a Val d’Isère, quindi mi spiace perché oggi era una bella occasione. Ho fatto delle belle prove, delle belle curve, ero veramente vicina alle prime dieci e potevo aspirare alla mia prima top ten in specialità. Sono comunque molto contenta: ho fatto due manche solide, sono partita provandoci, sciando bene. Sono soddisfatta, mi sono divertita e son contenta di essere rimasta qui. Ripartiremo da Maribor, con prima qualche allenamento di gigante e slalom, rimarremo in giro fino alle Olimpiadi. Sarà un mese importante ed impegnativo per me, speriamo di andare in crescendo”.

LA TOP 10 DELLO SLALOM FEMMINILE DI LIENZ E IL PIAZZAMENTO DELLE ITALIANE

1 - Petra VLHOVA (SVK) 1.42:10

2 - Katharina LIENSBERGER (AUT) + 0.51

3 - Michelle GISIN (SUI) + 0.68

4 - Katharina TRUPPE (AUT) + 0.78

5 - Wendy HOLDENER (SUI) + 1.04

6 - Katharina GALLHUBER (AUT) + 1.40

7 - Camille RAST (SUI) + 1.48

8 - Mina Fuerst HOLTMANN (NOR) + 1.49

9 - Laurence ST. GERMAIN (CAN) + 1.52

10 - Sara HECTOR (SVE) + 1.60

16 - Federica BRIGNONE (ITA) + 2.17

SCI ALPINO, CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO FEMMINILE: TOP 3

1 - Mikaela SHIFFRIN (USA) 750 punti

2 - Sofia GOGGIA (ITA) 657 punti

3 - Petra VLHOVA (SVK) 615 punti

Sci alpino, Coppa del Mondo 2021-2022: il calendario femminile

Mar 04/01/22 – SL femminile Zagabria (Cro)

Sab 08/01/22 – GS femminile Maribor (Slo)

Dom 09/01/22 – SL femminile Maribor (Slo)

Mar 11/01/22 – SL femminile Flachau (Aut)

Sab 15/01/22 – DH femminile Zauchensee (Aut)

Dom 16/01/22 – SG femminile Zauchensee (Aut)

Sab 22/01/22 – DH femminile Cortina (Ita)

Dom 23/01/22 – SG femminile Cortina (Ita)

Mar 25/01/22 – GS femminile Kronplatz (Ita)

Sab 29/01/22 – DH femminile Garmisch (Ger)

Dom 30/01/22 – SG femminile Garmisch (Ger)

Sab 26/02/22 – DH femminile Crans Montana (Sui)

Dom 27/02/22 – DH femminile Crans Montana (Sui)

Sab 05/03/22 – SG femminile Lenzerheide (Sui)

Dom 06/03/22 – GS femminile Lenzerheide (Sui)

Ven 11/03/22 – GS femminile Are (Sve)

Sab 12/03/22 – SL femminile Are (Sve)

Mer 16/03/22 – DH femminile Meribel (Fra)

Gio 17/03/22 – SG femminile Meribel (Fra)

Ven 18/03/22 – Team parallel Courchevel (Fra)

Sab 19/03/22 – SL femminile Courchevel (Fra)

Dom 20/03/22 – GS femminile Courchevel (Fra)

LEGGI QUI: Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022.

Sci di fondo, Tour de Ski - 10 km femminile a tecnica classica Lenzerheide (Sui): dominio Niskanen, italiane attardate

È la finlandese Kerrtu Niskanen a trionfare nella 10 km a tecnica classica nel corso della seconda giornata del Tour de Ski 2021/2022. Dietro di lei la svedese Ebba Andersson e la russa Natalia Nepryaeva.

La migliore delle italiane è Caterina Ganz, 32esima a 1.41 di ritardo dalla vetta. Al 37° posto si piazza invece Anna Comarella, mentre Lucia Scardoni è 45esima. Chiudono il gruppo azzurro Martina Di Centa (53esima), Cristina Pittin (58esima) e Greta Laurent (69esima).

IL PODIO DELLA 10 KM FEMMINILE DI LENZERHEIDE

1 - Kerrtu NISKANEN (FIN) 27.04

2 - Ebba ANDERSSON (SVE) + 18.2

3 - Natalia NEPRYAEVA (ROC) + 30.5

Sci di fondo, Tour de Ski - 15 km maschile a tecnica classica Lenzerheide (Sui): vince Niskanen, un buon De Fabiani è 6°

La famiglia Niskanen trionfa anche al maschile, con Iivo che vince la 15 km a tecnica classica davanti al russo Alexander Bolshunov e al norvegese Paal Golberg. Buone le prove degli italiani, con Francesco De Fabiani 6° e Federico Pellegrino 13°.

Il norvegese Johannes Høsflot Klæbo, oggi quarto, rimane per ora in vetta alla classifica generale del Tour de Ski. Una graduatoria che vede Pellegrino all'8° posto e De Fabiani al 9°.

IL PODIO DELLA 15 KM MASCHILE DI LENZERHEIDE

1 - Iivo NISKANEN (FIN) 34:51.7

2 - Alexander BOLSHUNOV (ROC) + 19.3

3 - Paal GOLBERG (NOR) + 25.2

SCI DI FONDO: IL CALENDARIO DEL TOUR DE SKI 2021/2022

Ven 31/12/21 – 10 km mass start femminile a tecnica libera Oberstdorf (Ger) - ore 12.55

Ven 31/12/21 – 15 km mass start maschile a tecnica libera Oberstdorf (Ger) - ore 15.25

Sab 1/1/2022 – Sprint maschile a tecnica classica Oberstdorf (Ger) - ore 12

Sab 1/1/2022 – Sprint femminile a tecnica classica Oberstdorf (Ger) - ore 12

Lun 3/1/2022 – 10 km mass start femminile a tecnica classica Val di Fiemme (Ita) - ore 12.40

Lun 3/1/2022 – 15 km mass start maschile a tecnica classica Val di Fiemme (Ita) - ore 14.50

Mar 4/1/2022 – 10 km mass start femminile a tecnica libera Val di Fiemme (Ita) - ore 11.30

Mar 4/1/2022 – 10 km mass start maschile a tecnica libera Val di Fiemme (Ita) - ore 15.25

LEGGI QUI: Il programma dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022.