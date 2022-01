Risultati sport Olimpici Invernali del 23 gennaio: Curtoni vince il super-g di Cortina, Wierer trionfa nella mass start di Anterselva

Elena Curtoni vince il super-G di Cortina d'Ampezzo nello sci alpino, ma tutta l'Italia è in ansia per le condizioni di Sofia Goggia, vittima di una caduta e di un infortunio al ginocchio.

Nel biathlon, Dorothea Wierer vince la mass start di Anterselva centrando il primo successo stagionale, mentre la staffetta maschile è ottava.

Nello slittino arrivano un quarto posto nella staffetta e una doppia top 10 nel singolo femminile a St. Moritz (SUI).

Tutti i risultati delle gare odierne di Coppa del Mondo degli sport invernali, con gli atleti che continuano la loro corsa alla qualificazione verso Beijing 2022.

Sci alpino, super-g femminile di Cortina: vince Curtoni, ansia per Goggia che cade e si infortuna

Elena Curtoni trionfa davanti al proprio pubblico nel super-g di Cortina d'Ampezzo, centrando il secondo successo in carriera in Coppa del Mondo. La valtellinese scia alla grande e si mette alle spalle l'austriaca Tamara Tippler e la svizzera Michelle Gisin. Giù dal podio per 8 centesimi Federica Brignone.

Non ci sono però solo notizie positive in questa giornata. Sofia Goggia rimedia infatti una brutta caduta che lascia con il fiato sospeso tutto il pubblico azzurro. La bergamasca rimedia un infortunio al ginocchio ma riesce comunque a risalire sugli sci dopo alcuni minuti e a tagliare il traguardo. La Campionessa Olimpica di discesa in carica si allontana dal parterre in lacrime e zoppicante, aiutata dallo staff della nazionale. Le prime informazioni ufficiali parlano di una presunta distorsione del ginocchio sinistro che verrà valutata nel pomeriggio. Oltre alla lombarda, anche Francesca Marsaglia e Nadia Delago escono di scena senza concludere la gara.

Per l'Italia dello sci alpino si tratta della vittoria numero 300 in Coppa del Mondo nella sua storia.

Attardate le altre italiane, con Marta Bassino al 21° posto, Nadia Delago (26) e Roberta Melesi (27).

La classifica di specialità vede per ora un trio tutto tricolore sul podio, con Brignone che balza in testa a quota 377, seguita da Curtoni con 348 e Goggia con 332.

La graduatoria generale vede infine ancora in vetta la statunitense Miakela Shiffrin con 966 punti davanti alla slovacca Petra Vlhova che ne ha 929.

LA TOP 10 DEL SUPER-G FEMMINILE DI CORTINA D'AMPEZZO E IL PIAZZAMENTO DELLE ITALIANE

1 - Elena CURTONI (ITA) 1:20.98

2 - Tamara TIPPLER (AUT) +0.09

3 - Michelle GISIN (SUI) +0.24

4 - Federica BRIGNONE (ITA) +0.32

5 - Corinne SUTER (SUI) +0.44

6 - Tessa WORLEY (FRA) +0.54

7 - Ragnhild MOWINCKEL (NOR) +0.59

8 - Ester LEDECKA (CZE) +0.61

9 - Alice ROBINSON (NZL) +0.62

10 - Mirjam PUCHNER (AUT) 0.66

21 - Marta BASSINO (ITA) +1.66

26 - Nadia DELAGO (ITA) +2.51

27 - Roberta MELESI (ITA) +2.67

Sofia GOGGIA DNF

Francesca MARSAGLIA DNF

Nadia DELAGO DNF

Sci alpino, discesa libera maschile - Kitzbuehel (AUT): vince Feuz, Paris e Innerhofer in top 10

Festeggia la Svizzera sulla mitica Streif, con Beat Feuz che trionfa e precede il connazionale Marco Odermatt, il quale va davvero vicino alla sua prima vittoria in carriera in discesa libera. Alle loro spalle il padrone di casa Daniel Hemetsberger, che butta giù dal podio il connazionale Matthias Mayer.

Gli azzurri migliorano la deludente prova di due giorni fa, con Dominik Paris (7°) e Christof Innerhofer (9°) che rientrano in top 10. Più attardati Matteo Marsaglia (17°), Pietro Zazzi (26°), Guglielmo Bosca (28°) e Mattia Casse (40°).

La classifica di specialità vede il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, oggi sesto, al comando a quota 445 punti, tallonato da Feuz che sale a 438. Nella generale prende il largo Odermatt che va a 1200 punti e con ben 375 lunghezze di vantaggio su Kilde.

LA TOP 10 DELLA DISCESA MASCHILE E IL PIAZZAMENTO DEGLI ITALIANI

1 - Beat FEUZ (SUI) 1:56.68

2 - Marco ODERMATT (SUI) +0.21

3 - Daniel HEMETSBERGER (AUT) +0.90

4 - Matthias MAYER (AUT) +0.94

5 - Johan CLAREY (FRA) +1.17

6 - Aleksander Aamodt KILDE (NOR) +1.23

7 - Dominik PARIS (ITA) +1.27

8 - Niels HINTERMANN (SUI) +1.42

9 - Christof INNERHOFER (ITA) +1.43

10 - Daniel DANKLMAIER (AUT) +1.49

17 - Matteo MARSAGLIA (ITA) +2.15

26 - Pietro ZAZZI (ITA) +2.81

28 - Guglielmo BOSCA (ITA) +2.96

40 - Mattia CASSE (ITA) +3.69

Slittino, staffetta mista a squadre - St. Moritz (SUI): vince la Lettonia, Italia quarta

Si conclude con un piazzamento ai piedi del podio la gara odierna dell'Italia nella staffetta mista a squadre. Gli azzurri Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Rieder/Kainzwaldner arrivano quarti, alle spalle delle squadre lettone, tedesca e russa.

Una gara che chiude definitivamente la stagione di Coppa del Mondo di slittino 2021/2022 e che consegna alla Germania il trofeo di specialità.

LA TOP 3 DELLA STAFFETTA MISTA A SQUADRE

1 - Lettonia

2 - Germania

3 - Russia

4 - Italia

Slittino, singolo femminile - St. Moritz (SUI): Voetter e Hofer in top 10

Va alla tedesca Natalie Geisenberger la vittoria nell'ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di slittino. La teutonica si mette alle spalle l'austriaca Madeleine Egle e la lettone Elina Ieva Vitola.

Andrea Voetter e Verena Hofer, rispettivamente ottava e nona, sono le migliori tra le italiane. Più attardate Nina Zoeggeler (15) e Sandra Robatscher (16).

La tedesca Julia Taubitz, oggi quarta, si aggiudica la Coppa del Mondo generale.

LA TOP 10 DEL SINGOLO FEMMINILE E IL PIAZZAMENTO DELLE ITALIANE

1 - Natalie GEISENBERGER (GER)

2 - Madeleine EGLE (AUT)

3 - Elina Ieva VITOLA (LAT)

4 - Julia TAUBITZ (GER)

5 - Tatyana IVANOVA (ROC)

6 - Eliza TIRUMA (LAT)

7 - Anna BERREITER (GER)

8 - Andrea VOETTER (ITA)

9 - Verena HOFER (ITA)

10 - Sigita BERZINA (LAT)

15 - Nina ZOEGGELER (ITA)

16 - Sandra ROBATSCHER (ITA)

Biathlon, staffetta maschile - Anterselva: l'Italia è ottava, vince la Norvegia

Il quartetto norvegese formato da Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe e Vetle Sjaastad Christian si prende la staffetta maschile di Anterselva al termine di una gara dominata. Gli scandinavi utilizzano solamente 4 ricariche, rendendosi così protagonisti di una gara praticamente perfetta. Alle loro spalle la formazione russa, che rimedia anche un giro di penalità. Chiude il podio la Germania, anch'essa con sole 4 ricariche utilizzate e zero giri di penalità ma con interprete decisamente più lenti sugli sci rispetto allo squadrone norvegese, leader della classifica di specialità.

L'Italia di Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer chiude invece ottava, pagando care le 13 ricariche usate con tanto di giro di penalità per Giacomel.

LA TOP 10 DELLA STAFFETTA MASCHILE

1 - Norvegia

2 - Russia

3 - Germania

4 - Francia

5 - Canada

6 - Ucraina

7 - Svizzera

8 - Italia

9 - Austria

10 - Slovenia

Biathlon, mass start femminile - Anterselva: Wierer trionfa nella mass start

Era da 13 mesi che Dorothea Wierer non saliva sul podio nella mass start in Coppa del Mondo. Oggi, nella sua Anterselva, la punta di diamante del gruppo azzurro centra il suo secondo podio stagionale grazie alla vittoria conquistata nella tappa di casa. Per lei, e per tutto il biathlon azzurro, si tratta del primo successo stagionale in Coppa del Mondo.

Non mancavano le defezioni tra le big, ma la 31enne è stata brava a prendersi il successo e il pettorale rosso di leader di specialità in occasione dell'ultima gara prima delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Una gara in rimonta per l'altoatesina che dopo i due errori commessi ai primi due poligono non sbaglia più nelle ultime due sessioni completando così il sorpasso su tutte le avversarie che fino a quel momento la stavano precedendo.

A completare il podio sono la bielorussa Dzinara Alimbekava e la francese Anais Chevalier-Bouchet. Male invece Lisa Vittozzi, arrivata ultima (30) tra le contendenti.

LA TOP 10 DELLA MASS START FEMMINILE E IL PIAZZAMENTO DELLE ITALIANE