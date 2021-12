Risultati degli sport Olimpici Invernali di oggi: brutta caduta per Visintin nello snowboard cross, Vittozzi settima nella sprint, Margaglio ottava nello skeleton

Nessun podio per gli atleti italiani in gara oggi (venerdì 10 dicembre) tra biathlon, snowboard e skeleton, con la stagione degli sport invernali che entra nel vivo.

Segui tutti gli aggiornamenti in diretta delle gare di oggi di Coppa del Mondo, con gli atleti che continuano la loro corsa alla qualificazione verso Beijing 2022.

Biathlon maschile 10 km sprint - Hochfilzen (AUT): vince Kuehn (GER), Hofer miglior azzurro è 23°

È il tedesco Johannes Kuehn, nonostante un errore al poligono, a vincere la sprint maschile conquistando anche il primo successo in carriera in Coppa del Mondo. Sul podio insieme a lui lo svedese Martin Ponsiluoma (un errore) e il bielorusso Anton Smolski (zero errori).

Il migliore degli italiani è Lukas Hofer, 23° con un errore. Poco dietro Thomas Bormolini, 26° dopo aver coperto tutti i bersagli. Dominik Windisch è 31°, mentre Tommaso Giacomel è 41°. Fuori dai 70 invece Didier Bionaz, che arrivando 70° non si qualifica per l'inseguimento di domani.

Delude Johannes Thingnes Bø (NOR), detentore della Coppa del Mondo generale, arrivato 30° con 3 errori al poligono.

PODIO DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON

1 - KUEHN Johannes (GER) 26'5"

2 - PONSILUOMA Martin (SVE) +14"3

3 - SMOLSKI Anton (BIE) +20"5

I RISULTATI DEGLI ITALIANI

23 - HOFER Lukas (ITA)

26 - BORMOLINI Thomas (ITA)

31 - WINDISCH Dominik (ITA)

41 - GIACOMEL Tommaso (ITA)

70 - BIONAZ Didier (ITA)

Per saperne di più: Biathlon Olimpico a Beijing 2022: cinque cose da sapere.

Biathlon femminile 7,5 km sprint - Hochfilzen (AUT): vince Sola (BIE), Vittozzi settima

È la bielorussa Hanna Sola a dominare e vincere la sprint odierna al termine di un'ottima prestazione conclusa senza errori al poligono. Alle sue spalle la francese Justine Braisaz-Bouchet, nonostante due errori, e la norvegese Marte Olsbu Røiseland, che ha coperto tutti i bersagli.

Migliore tra le italiane è Lisa Vittozzi, che chiude al settimo posto con un errore. Attardata Dorothea Wierer, che chiude al 33° posto con due errori al poligono. Zero errori per Samuela Comola, che termina 42esima. Fuori dalle 60 e quindi non qualificate all'inseguimento di domenica Eleonora Fauner (70) e Michela Carrara (81).

PODIO DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON

1 - SOLA Hanna (BIE) 20'01"

2 - BRAISAZ-BOUCHET Justine (FRA) +46"

3 - RØISELAND Marte Olsbu (NOR) +50"6

I RISULTATI DELLE ITALIANE

7 - VITTOZZI Lisa

33 - WIERER Dorothea

42 - COMOLA Samuela

70 - FAUNER Eleonora

81 - CARRARA Michela

Per saperne di più: Biathlon 2021/2022: tutto quello che c'è da sapere sulla stagione.

Snowboard Cross maschile - Montafon (AUT): Visintin cade ai quarti, per lui trauma cranico e infortunato al gomito

Dopo il secondo posto ottenuto nella prova del 28 novembre sulla pista Olimpica di Secret Garden (CIN), Omar Visintin esce di scena ai quarti di finale in terra austriaca dopo una caduta che gli ha procurato un trauma cranico e un infortunio al gomito. È stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Tommaso Leoni e Lorenzo Sommariva si sono invece piazzati secondo e terzo nella "small final" dopo le rispettive eliminazioni in semifinale.

Ad avere la meglio è il padrone di casa Alesandro Haemmerle, seguito dallo statunitense Nick Baumgartner e dal tedesco Umito Kirchwehm.

PODIO DELLO SNOWBOARD CROSS MASCHILE

1 - HAEMMERLE Alessandro (AUT)

2 - BAUMGARTNER Nick (USA)

3 - KIRCHWEHM Umito (GER)

Per saperne di più: Snowboard 2021/2022: tutto quello che c'è da sapere sulla stagione.

Snowboard Cross femminile - Montafon (AUT): Moioli fuori ai quarti di finale, Belingheri seconda nella "small final"

La campionessa Olimpica Michela Moioli viene eliminata ai quarti di finale in una batteria che vedeva protagoniste 3 italiane su 4. Fuori anche Francesca Gallina.

Migliore tra le azzurre è Sofia Belingheri, seconda nella "small final" dopo l'eliminazione dalla batteria di semifinale.

A portare a casa la vittoria è la britannica Charlotte Bankes, che si mette alle spalle l'australiana Belle Brockhoff e la francese Chloe Trespeuch.

PODIO DELLO SNOWBOARD CROSS FEMMINILE

1 - BANKES Charlotte (GBR)

2 - BROCKHOFF Belle (AUS)

3 - TRESPEUCH Chloe (FRA)

Per saperne di più: Snowboard Olimpico a Beijing 2022: cinque cose da sapere.

Skeleton - Winterberg (GER): Margaglio ottava

Dopo aver chiuso la prima manche in nona posizione, Valentina Margaglio si migliora nella seconda e chiude la gara all'8° posto. La sua compagna di nazionale Alessia Crippa conclude invece al 19°. Vince la gara l'olandese Kimberley Bos (con record della pista), che si lascia alle spalle la beniamina di casa Tina Hermann (GER) e la canadese Mirela Rahneva.

Sul fronte maschile, il migliore tra gli azzurri è Amedeo Bagnis (15°) mentre Mattia Gaspari è 26°. A salire sul gradino più alto del podio è il russo Alexander Tretiakov, seguito dal duo tedesco formato da Axel Jungk e Christopher Grotheer.

Per saperne di più: Skeleton: tutto quello che c'è da sapere sulla Coppa del Mondo 2021/2022.