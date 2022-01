Una settimana al via: scopri il nuovo volto di Pechino mentre la città si prepara ad accogliere i Giochi Olimpici Invernali

A soli sette giorni dalla Cerimonia di Apertura del 4 febbraio, la capitale cinese sta ultimando il look della più grande kermesse sportiva "bianca" del mondo. Scopri cosa c'è in serbo per gli Olimpionici quando arriveranno nella città ospitante!