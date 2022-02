Il Canada femminile sul trono dell'hockey di Beijing 2022: batte gli USA e conquista il 5º oro Olimpico

La finalissima per l'oro dell'hockey su ghiaccio femminile di Pechino è il grande classico Canada - Stati Uniti. Nulla da fare per gli USA che, nonostante un finale in ripresa, si mette al collo l'argento, sconfitti per 3-2 dalla compagine canadese.